隱藏在日月潭周邊巷弄內，山久蒔x勺光民宿一樓的餐廳，竟然吃得到熬煮三日豚骨湯頭 京都濃厚系拉麵！老闆遠赴日本拜師學藝，湯頭承襲於京都麵屋，融合台灣溫體豬與在地新鮮食蔬等精選食材，堅持無化學添加熬煮72小時，透過急速冷卻來鎖住美味，讓湯頭有別於其他拉麵，既能濃厚香醇但也可以清爽無負擔感。

好客食事処（好客麵屋）｜交通位置

位置在埔里和日月潭之間，靠近魚池市區

瓊文巷弄內，距離日月潭車程約在5-8分鐘左右

這裡還蠻隱密的，仔細看招牌，看到山久蒔x勺光民宿不用懷疑走進去就對了。

裡面不能停車，需在路邊找位子停妥再步行進去。

山久蒔x勺光民宿一樓的餐廳就是好客食事処。

外觀看起來像私人豪華別墅

其實那是老闆自家私人住宅，旁邊白色建築物才是。

建議事先訂位再來訪會比較安全

好客食事処 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

庭園造景很美

有一點京都的靜懿感

純白雙層白色建築

樓上就是山久蒔x勺光民宿

庭園整理的很京都

綠意盎然襯著純白色建築更顯眼。

室外露天座位應該是挺搶手的

不過大家還是選擇用觀賞就好，不用身在風景裡。

店狗其實不是這麼親人

但也不至於見人就跑走，只是無視而已，很有個性

室內走黑白極簡約風格

好客食事処（好客麵屋）｜MENU

QR Code點餐

完整菜單請參考→這裡

入內每人低消 一碗麵 或 $250 （採個別計算；僅兒童椅孩童 免低消）

用餐時間：滿席時，入席後一小時​ / 內用加收10％服務費

採桌邊點餐、結帳，​若需 載具/統編 請告知，感謝～

​全店使用 台灣產溫體豬

日月潭紅玉紅茶

來南投必喝日月潭紅玉紅茶

而且老闆使用的是成本比較高的有機紅茶，也是在地小農契作

我後來也親自去買，茶農採用養雞的方法做生態鏈替代農藥。

附上粉絲團給大家參考→樹德園有機茶

拉麵部分主要招牌就是『豚骨魚介、不要不要（辛辣）、柚香豚骨、兩年得味噌豚骨、（新品）鹽麴澄清雞香拉麵、うまい柚香海鹽鮮蔬拉麵（素食）』這六種。

我們點了柚香豚骨＆不要不要這兩款

都是使用 豚骨、蔬菜熬煮3日的高湯基底

不要不要

嗜辣著必點，就連我這個長期吃辣的人都被這後勁給嚇到。

採用豚骨魚介湯頭、搭配特製辣椒與香爽的辣椒香片，香辣好吃！

但真的建議點小辣，大辣有點太過刺激，後勁有點強。

麵體部分像我一樣使用有點硬口感的可以事先要求喔。

就連鹹度也可以調整，就跟一蘭拉麵一樣可以很客製化。

溫體梅花豬叉燒選用台灣溫體豬，選用一隻豬僅有兩條的梅花肉部位，肥瘦適中也更有口感，而且很有厚度！糖心蛋則是使用快樂的放牧雞所生產，並佐以日月潭紅玉紅茶浸置、沈香。

這湯頭就跟日本拉麵一樣走濃厚系

確實讓我有一秒到京都的感覺，超日本。

不要不要的大辣剛開始覺得濃厚辛辣超爽

不過越吃越感到辣勁有點威猛，難道是我年紀大了不耐辣XD。

在南投日月潭這裡竟然吃得到超日本的濃厚系拉麵，真的很驚喜欸。

柚香豚骨

除了豚骨高湯以外，還加了長野縣柚子味噌搭配沖繩島鹽與高山縣柚子皮的自製柚子鹽！總之就是柚香味超級有存在感，無所不在的柚香豚骨湯頭。

麵體吸飽湯汁，除了偏軟以外一切完美

怪只怪我們忘記說想要吃硬一點口感的麵。

叉燒瘦肉比例比較高，彈性跟厚度都很剛好。

柚子香氣很解膩，而且存在感很高

糖心蛋則是使用快樂的放牧雞所生產，並佐以日月潭紅玉紅茶浸置、沈香。吃起來有紅茶特有的淡淡茶香，老闆叉燒跟糖心蛋有沒有在賣，好喜歡想買回家吃。

逼逼啵啵

北海道鯡魚卵沙拉與有機生菜

老闆就是很捨得用高成本，採用日本跟台灣在地小農契作有機食材。

認真說這個真的都不便宜，所以貴也是貴的很有道理。

鯡魚卵逼逼啵啵在口裡爆開真的好爽好好吃。

（新品）日式唐揚雞

使用溫體雞肉製作而成的多汁脆口唐揚雞，

記得搭配隨餐附上的特選鹽！（現炸約12分鐘）

旁邊也是在地小農契作的有機生菜喔，搭配沙拉醬好好吃。

然後這日式唐揚雞完全不輸日本，是咬下去會噴汁的程度。

山久蒔x勺光民宿

​山久蒔x勺光 共五間雙人客房：山眠、久居、蒔春、勺日與光隅。客房皆於二樓，步出客房後為一露台房客休憩空間，而於一樓另闢房客休憩交誼廳以供使用。

二樓民宿的超美露台

竟然還有綠植牆，而且是活的！

這個真的很不好照顧，可以養到這麼茂盛很不容易。

民宿跟餐廳的鮮奶都是使用南投在地鮮乳 水沙連鮮乳，符合老闆跟在地共生的理念，大量採用南投在地食材以外，也選用來南投草屯的陽柳牧場， 100%生乳無添加、 無調整，品質香醇的水沙連鮮乳。目前在全省家樂福量販及家樂福超市都買得到喔。





老闆在開發甜點新品，邀請我們嚐嚐看

布丁、提拉米酥、蘋果派、草莓可頌還有草莓奶昔、阿薩姆鮮奶茶。

因為目前正在研究開發中，菜單沒有，所以我也就不多做介紹

希望大家下次去好客食事処（好客麵屋）就能吃到。

最後大力推薦一下南投在地 水沙連鮮乳真的很好喝！

不管是做成奶昔還是奶茶都很可以，100%生乳無添加，新鮮香醇。

好客食事処（好客麵屋）

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39-10號一樓

電話：0983 515 897

時間：11:00–14:00/17:00–20:00（每週二三公休）

官網：Sunmoonlake | 日月潭民宿 | 山久蒔x勺光 | 台湾 (3910sg.com)

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