屏東景點這7個要拍過！玩屏東去墾丁看海放空，也要順路拍遍旅遊打卡照，像是知名的墾丁國家森林遊樂區內，便有超壯觀的鐘乳石地下石洞等特殊景觀，來墾丁玩如果錯過就太可惜，窩客島這次幫你整理必拍的「7大屏東打卡景點」，不管是知名觀光勝地、隱藏版秘境打卡景點通通都要知道。







屏東必訪打卡景點

來屏東看海，一定要去過「關山夕照」觀景台，不僅能180度眺望太平洋海景，傍晚時分還能觀賞到夕陽落入海平線的美景，甚至曾被CNN評選為世界十二大夕陽美景之一，不用到沙灘上就能看到絕美的落日海景；「墾丁國家森林遊樂區」除了有森林步道，最特別的是有超神祕地底仙洞，洞穴內充滿各種奇特鐘乳石、奇觀岩壁，是全台最長的石灰岩洞，來墾丁不能沒來朝聖過。





▲圖片來源：上圖「高雄旅遊王」、下圖「省錢旅遊達人」於窩客島的文章分享。



屏東小琉球最知名的地標「花瓶岩」，珊瑚礁岩呈現獨特花瓶造型，佇立在蔚藍海岸上，吸引許多遊客前來打卡，附近也是福前熱門地，運氣好的話，還能跟海龜一起游泳；除了海邊玩水，玩屏東也可以來走走「車城龜山步道」，沿途平緩好走又有樹蔭遮蔽，全程不用30分鐘即可完攻，還有觀景平台能飽覽海景，是隱藏版看海秘境。





▲圖片來源：上圖「Angela」、下圖「敦小蓮」於窩客島的文章分享。



網美必拍屏東IG打卡景點

IG必拍「水蛙窟大草原」就藏在墾丁，白色柵欄搭上綿延不絕的青綠色草原，以及遠方寬廣的藍天白雲，讓人彷彿身在國外廣闊的牧場，更有「台版紐西蘭大草原」的美稱；近期興起的「看海美術館」，不定期舉行各種展覽，目前則有日本藝術家展出以巨型地球街景為首的藝術創作，美術館上也有空中步道，可以飽覽遠方海天景色，是文青、網美們近期必拍的打卡熱點。





▲圖片來源：上圖「美食好芃友」、下圖「靜怡＆大顆呆」於窩客島的文章分享。



「開門見山樹屋咖啡」則直接在大樹上蓋了三層樓樹屋咖啡廳，一、二層樓有提供座位，可以在樹下乘涼享受下午茶，最上層閣樓則是佈置成打卡空間，不管在哪一層，都能拍出超壯觀、夢幻的的樹屋打卡美照，網美下次來屏東，可不能錯過這間樹屋秘境咖啡廳。





▲圖片來源：「Jason's Life」於窩客島的文章分享。



關山夕照 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮檳榔路9-8號



墾丁國家森林遊樂區 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號

電話：08-886-1211



花瓶岩 位置資訊

地址：屏東縣琉球鄉



車城龜山步道 位置資訊

地址：屏東縣車城鄉後灣路



水蛙窟大草原 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮500巷10號



看海美術館 位置資訊

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號



開門見山樹屋咖啡 位置資訊

地址：屏東縣滿州鄉庄內路

電話：0960-422-443