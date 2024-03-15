最怕女友問「約會要去哪」！近年日系、復古風的「喫茶店」是許多IG少女們的跑咖口袋名單，「喫茶店」多走復古溫馨的木質擺設，加上取多裝飾細節巧思，讓人門口拍、窗邊拍、吧台也能拍。此外喫茶店多提可愛的小蛋糕、布丁、奶油烤吐司，搭配可愛的漂浮氣水、咖啡飲品，簡單的下午茶適合吃飽飯休息，開啟女友的甜點胃。這次窩客島搜集9間「台北日系復古喫茶店」口袋名單，跟著部落客們學怎麼點、怎麼拍。







台北喫茶店推薦：珍珠菓子喫茶屋

窩客 胖貓咪的奇幻旅程 說：

就在台北內湖區碧湖公園旁，轉角處藏匿著一間低調的日式茶屋。在這麼有日本氣息的空間裡享用餐點，有一種出國旅行度假的感覺呢！站在店門口就能感受到濃濃的京都風味，還以為打開了任意門跑到日本來了。除了和菓子，店裡也提供各種簡餐定食、茶類飲品、冰品給大家享用...<全文介紹>



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#珍珠菓子喫茶屋

地址：台北市內湖區內湖路二段103巷38號

電話：02- 2797 3972







台北喫茶店推薦：炭波波喫茶

窩客 軟西，遊記 說：

滿滿日式昭和復古氛圍，充滿小巧思細節，餐點有鹹有甜，多種日式料理如咖哩、揚物、三明治等，甚至還有最近超火紅日劇初戀裡面也英愛的拿坡里義大利麵呢!另外炭波波喫茶也是間寵物友善餐廳，可以帶毛孩一起來吃飯拍照，跟姐妹們聊天喫茶...<全文介紹>



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#炭波波喫茶

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄11號

電話：02-23629668





台北喫茶店推薦：喫茶小豆

窩客 誠實牛牛 說：

藏身於南京復興站巷弄間的昭和風咖啡廳，復古風設計是IG打卡熱門，還有可愛的柴柴店狗加持，是姐妹相約下午茶的好去處。庭院裡有放一組馬賽克桌椅，素白的牆面用鐵窗花裝飾，簡單的佈置，讓這一隅成了美麗的風景...<全文介紹>



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#喫茶小豆

地址：台北市松山區南京東路三段256巷47號







台北喫茶店推薦：喫茶銀河

窩客 neru.foodie 說：

蘇打飲品很特別，視覺效果💯，也有提供輕食蛋糕等～重點是氛圍很舒服放鬆！好喜歡日式復古氛圍妝點的空間...<全文介紹>



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#喫茶銀河

地址：台北市萬華區衡陽路84巷3號

電話：02-13312261







台北喫茶店推薦：秋波名曲珈琲

窩客 Elisa 說：

對昭和風格的老式喫茶一直有著迷戀，近期懷舊風吹起讓台灣各地都多了許多復古風格的喫茶咖啡廳。喫茶店的定番印象對我來說就是漾著夢幻綠色的哈密瓜蘇打，不過我個人其實在日本完全沒喝過，默默在秋波達成了冰淇淋蘇打初體驗...<全文介紹>



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#秋波名曲珈琲

地址：台北市大同區昌吉街218號







台北喫茶店推薦：富富

窩客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 說：

巷弄裡新開幕的喫茶店，從門面就能感受到濃濃的日本氛圍。蘭姆栗子生乳捲他上層的蒙布朗及中間的栗子泥，好綿好濃好喜歡呀！...<全文介紹>



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#富富

地址：台北市中正區開封街一段95巷3號

電話：02-23817944







台北喫茶店推薦：少女A x 李亭香

窩客 洋洋的吃喝玩樂 說：

來到李亭香位在中山區捷運南京復興站步行約十分鐘隱藏於興安國宅中的少女A x 李亭香｜秘境喫茶室，特色是我最愛的懷舊復古風格的裝潢，而且少女A除了糕點以外這邊還有提供義大利麵、冰花煎餃等美味餐點一些特色飲料...<全文介紹>



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#少女A x 李亭香

地址：台北市中山區興安街77號

電話：02-77462200







台北喫茶店推薦：カフェ月里

窩客 ✡水晶安蹄✡ 說：

月里的門面就是大門以及鏤空的木窗框，裡頭飄著咖啡香，經過真的會挺好奇地的想看看裡面，在外頭等待的期間也真的不少人會停留看看到底這家到底是什麼。厚片吐司烤的酥酥脆脆的，簡單加上奶油，熱熱吃味道很香濃，吐司本身就選得不錯，單吃不加奶油也好吃，搭配咖啡很棒。...<全文介紹>



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#カフェ月里

地址：台北市中山區南京東路一段13巷7弄2-6號





台北喫茶店推薦：森耕耕咖啡店

窩客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 說：

在萬華的巷弄裡面，帶有懷舊復古的感覺，店內位置非常多耶！但我更喜歡戶外的位子～為了這顆可愛的原味布丁而來，超超綿密又軟嫩，焦糖苦甜適中，再搭配奶香鮮奶油，無敵好吃！近期最愛！...<全文介紹>



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#森耕耕咖啡店

地址：台北市萬華區大里街133巷8號



