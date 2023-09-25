為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-25 14:02:11 neru.foodie 人氣：116
share
窩客好文

neru.foodie

發表篇數：802篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：喫茶銀河 Kissa Ginga
phone02-1331-2261
place台北市萬華區衡陽路84巷3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

☕藏身西門巷弄間、日式復古氛圍的下午茶🇯🇵

店家資訊

🔸喫茶銀河 Kissa Ginga @kissaginga

🔸#捷運西門站｜台北市中正區衡陽路84巷3號

🔸12:00–22:00(一-六)、12:00–19:00(日)

🔸Google評論分數4.6顆星(40則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

 

西門町附近的咖啡廳在一個容易走錯的巷弄之間XD

🔸不收服務費/每人低消一杯飲品/客滿限時2hrs

 

 

鍋煮奶茶 $200｜銀河蘇打 $200｜翠星蘇打 $200｜冰咖啡 $180

蘇打飲品很特別🍸視覺效果💯也有提供輕食蛋糕等～

 

 

重點是氛圍很舒服放鬆！好喜歡日式復古氛圍妝點的空間😆

這次喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格

Instagram粉絲專頁Facebook粉絲專頁

    檢舉
    share
    chevron_left

    金峰魯肉飯｜中正紀念堂周邊小食推薦@neru.food

    勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦@neru.foodie/

    chevron_right
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    neru.foodie

    發表篇數：802篇

    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
    作者的其它文章
    同類據點
    UU CAFE 照片

    UU CAFE

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市信義區
    微蜜JOLIE 照片

    微蜜JOLIE

    4.45 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    Mimi's Cafe 米米咖啡 照片

    Mimi's Cafe 米米咖啡

    3.55 (1人評鑑)

    區域：台北市中正區
    小川珈琲所 照片

    小川珈琲所

    3.70 (1人評鑑)

    區域：台北市信義區
    CHOW CHOW早午餐 照片

    CHOW CHOW早午餐

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市大安區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up