喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食
2023-09-25 14:02:11 neru.foodie 人氣：116
窩客好文
發表篇數：802篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 萬華區
☕藏身西門巷弄間、日式復古氛圍的下午茶🇯🇵
店家資訊
🔸喫茶銀河 Kissa Ginga @kissaginga
🔸#捷運西門站｜台北市中正區衡陽路84巷3號
🔸12:00–22:00(一-六)、12:00–19:00(日)
🔸Google評論分數4.6顆星(40則評論)
另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門
(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)
找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！
也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁、Facebook粉絲專頁～
西門町附近的咖啡廳在一個容易走錯的巷弄之間XD
🔸不收服務費/每人低消一杯飲品/客滿限時2hrs
鍋煮奶茶 $200｜銀河蘇打 $200｜翠星蘇打 $200｜冰咖啡 $180
蘇打飲品很特別🍸視覺效果💯也有提供輕食蛋糕等～
重點是氛圍很舒服放鬆！好喜歡日式復古氛圍妝點的空間😆
這次喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦分享就到這裡啦！
喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格
作者的其它文章
同類據點