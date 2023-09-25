喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

☕藏身西門巷弄間、日式復古氛圍的下午茶🇯🇵

店家資訊

🔸喫茶銀河 Kissa Ginga @kissaginga

🔸#捷運西門站｜台北市中正區衡陽路84巷3號

🔸12:00–22:00(一-六)、12:00–19:00(日)

🔸Google評論分數4.6顆星(40則評論)

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西門町附近的咖啡廳在一個容易走錯的巷弄之間XD

🔸不收服務費/每人低消一杯飲品/客滿限時2hrs

鍋煮奶茶 $200｜銀河蘇打 $200｜翠星蘇打 $200｜冰咖啡 $180

蘇打飲品很特別🍸視覺效果💯也有提供輕食蛋糕等～

重點是氛圍很舒服放鬆！好喜歡日式復古氛圍妝點的空間😆

這次 喫茶銀河｜西門日式氛圍咖啡廳推薦 分享就到這裡啦！

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