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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食：南京復興站《喫茶小豆》不限時 日式昭和風咖啡廳

台北美食：南京復興站《喫茶小豆》不限時 日式昭和風咖啡廳

2023-10-14 20:00:00 誠實牛牛 人氣：107
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：喫茶小豆kissa AZUKi
phone-0987-138-473
place台北市南京東路三段256巷47號
作者本次評價：
3.10
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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藏身於南京復興站巷弄間的昭和風咖啡廳，復古風設計是IG打卡熱門，還有可愛的柴柴店狗加持，是姐妹相約下午茶的好去處。

從南京復興站走5號出口，上來後第一個巷子即為256巷，直走約5分鐘即可到達

【南京復興站不限時咖啡廳 店家資訊】

喫茶小豆kissa AZUKi
地址：台北市松山區南京東路三段256巷47號
營業時間：1200~1900 (週四公休)
★訂位需私訊粉專

【南京復興站不限時咖啡廳 環境】

庭院裡有放一組馬賽克桌椅，素白的牆面用鐵窗花裝飾，簡單的佈置，讓這一隅成了美麗的風景，天氣涼爽時與好友坐在這，吹吹風、喝杯茶，應該會是不錯的享受~

店裡隨便拍、隨便美，不同造型的椅子搭配小圓桌，好似好友在聊天，有種莫名的可愛

這個小小包廂，提供了一個不被打擾的空間，有一定程度的私密感，想要沉靜時，這個小包廂是不錯的選擇

一旁有個大書櫃，讓復古的空間裡，再增添書香感

【南京復興站不限時咖啡廳 菜單】

掃描QR CODE點餐

【南京復興站不限時咖啡廳 餐點】

12點開始營業，我們下午一點到，鹹派已經賣完了
若不是店家備貨不足就是太熱門，一個小時售罄，有點厲(誇)害(張)
 

《冰茶 130元》

復古花紋的玻璃杯，很美

《焙茶歐蕾 180元》

培茶是將茶葉高溫烘培而成的茶品，可以提高茶香，增加回甘的口感，與奶香搭配成完美的口感。

《頂級南非國寶茶 150元》

南非國寶茶(南非博士茶)，在南非已有300年的飲用歷史，是南非國寶之一
有著濃郁的果香、不苦澀，熱飲很好喝喔！

《卡布奇諾 130元》

可愛的柴柴，讓人捨不得喝

《小豆布丁 100元》

這個布丁不太合我們口味，可能是吉利丁加太多，吃起來膠感很重，我們沒有很喜歡。

【南京復興站不限時咖啡廳 食用小結】

店裡提供wifi、插座不限時
復古設計讓人有一秒回昭和時期的感覺，喜歡復古風格咖啡廳，可以來《喫茶小豆》喔！
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆ 

#喫茶小豆#台北飲料 #不限時咖啡廳 #日式咖啡廳 #不限時下午茶 #下午茶 #咖啡廳 #南京復興站 #台北咖啡廳不限時 #有插座咖啡廳

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#南京復興站
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南京復興站 咖啡廳 不限時 復古風 more
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