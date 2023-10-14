藏身於南京復興站巷弄間的昭和風咖啡廳，復古風設計是IG打卡熱門，還有可愛的柴柴店狗加持，是姐妹相約下午茶的好去處。

從南京復興站走5號出口，上來後第一個巷子即為256巷，直走約5分鐘即可到達

【南京復興站不限時咖啡廳 店家資訊】

《喫茶小豆kissa AZUKi》

地址：台北市松山區南京東路三段256巷47號

營業時間：1200~1900 (週四公休)

★訂位需私訊粉專

【南京復興站不限時咖啡廳 環境】

庭院裡有放一組馬賽克桌椅，素白的牆面用鐵窗花裝飾，簡單的佈置，讓這一隅成了美麗的風景，天氣涼爽時與好友坐在這，吹吹風、喝杯茶，應該會是不錯的享受~

店裡隨便拍、隨便美，不同造型的椅子搭配小圓桌，好似好友在聊天，有種莫名的可愛

這個小小包廂，提供了一個不被打擾的空間，有一定程度的私密感，想要沉靜時，這個小包廂是不錯的選擇

一旁有個大書櫃，讓復古的空間裡，再增添書香感

【南京復興站不限時咖啡廳 菜單】

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【南京復興站不限時咖啡廳 餐點】

12點開始營業，我們下午一點到，鹹派已經賣完了

若不是店家備貨不足就是太熱門，一個小時售罄，有點厲(誇)害(張)



《冰茶 130元》

復古花紋的玻璃杯，很美

《焙茶歐蕾 180元》

培茶是將茶葉高溫烘培而成的茶品，可以提高茶香，增加回甘的口感，與奶香搭配成完美的口感。

《頂級南非國寶茶 150元》

南非國寶茶(南非博士茶)，在南非已有300年的飲用歷史，是南非國寶之一

有著濃郁的果香、不苦澀，熱飲很好喝喔！

《卡布奇諾 130元》

可愛的柴柴，讓人捨不得喝

《小豆布丁 100元》

這個布丁不太合我們口味，可能是吉利丁加太多，吃起來膠感很重，我們沒有很喜歡。

【南京復興站不限時咖啡廳 食用小結】

店裡提供wifi、插座且不限時

復古設計讓人有一秒回昭和時期的感覺，喜歡復古風格咖啡廳，可以來《喫茶小豆》喔！

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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