文山美食必吃7選！台北文山區不僅擁有貓空、動物園等假日親子出遊勝地，也是政大、世新等學校的所在地，周圍有不少美食夯深受在地人、學生推崇，這次窩客島幫你整理「7間必吃文山美食」，人潮爆滿的在地人氣湯包、生煎包，學生超推平價義大利麵全部都要跟上。





文山美食一定不能沒吃過「福鼎湯包店」，小籠湯包內餡飽滿又多汁的滋味，深受在地人喜愛，用餐時刻總是排滿人潮，更被評價為擁有鼎泰豐水準的平價湯包；景美附近則有在地超人氣夯店「景美上海生煎包」、「佳香點心大王」，兩者通通銅板價就有；而平價義大利麵「綠薄荷麵食坊」不僅口味眾多，還能免費加麵，是世新大學學生都吃過的口袋愛店。





號稱鼎泰豐水準的平價小籠湯包 #福鼎湯包店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 福鼎湯包店 說：

咬開一口小口讓蒸汽透出來，再慢慢吸裡面的湯汁，單吃就相當夠味，裡面的肉餡相當紮實，還帶著肉餡的甜香及爆多的湯汁，有厲害到！<全文介紹>



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#福鼎湯包店

地址：台北市文山區興隆路三段112巷2弄13號

電話：02-2931-7338







文山必吃在地鵝肉老店 #鵝肉世家

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 鵝肉世家 說：

煙燻口味真的好吃！淡淡甘蔗香、濃郁不死鹹，不用沾醬直接吃也沒關係，咬起來很juicy，帶皮吃更讚<全文介紹>



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#鵝肉世家

地址：台北市文山區木新路三段179號

電話：02-2936-8211







景美夜市超夯水煎包排隊也要吃 #景美上海生煎包

部落客 Bunny 造訪 景美上海生煎包 說：

底部煎的恰恰，吃起來微酥的口感，是Bunny最愛的部分煎包麵皮鬆軟，肉包鮮美多汁，而菜包鮮甜爽口，不用額外搭配醬料就很好吃，買來當正餐、點心都合適～<全文介紹>



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#景美上海生煎包

地址：台北市文山區景文街55號





免費加麵義大利麵世新學生都吃 #MINT PASTA 綠薄荷麵食坊

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 MINT PASTA 綠薄荷麵食坊 說：

口味很多樣化，不過每次點的都差不多，奶油燻鮭魚或是香蒜白酒蛤蠣，酥皮濃湯一定要點！餐點價格算是很平價，大多在兩百元以內，加量還不加價喔！<全文介紹>



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#MINT PASTA 綠薄荷麵食坊

地址：台北市文山區景興路274之2號

電話：02-2933-0811







貓空必吃草仔粿老字號 #蘭姐草仔粿

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 蘭姐草仔粿 說：

咬下去直接被圈粉！這也太Q彈太拉絲了吧～整個粿皮咬下去很彈但又不會抗拒你的牙齒，咀嚼之間一直竄出的草仔粿獨特香氣，是真的濃厚的<全文介紹>



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#蘭姐草仔粿

地址：台北市文山區指南路三段34巷47-1號

電話：02-2939-8088







貓空人氣豆花排隊才吃得到 #山上豆花

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 山上豆花 說：

這家在貓空纜車旁邊的貓空必吃山上豆花，除了豆花還有燒麻糬可以吃！人超多還要抽號碼牌，藏在深山裡的排隊美食！<全文介紹>



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#山上豆花

地址：台北市文山區指南路三段38巷22號

電話：0983-391-098







捷運景美站在地人氣早餐 #佳香點心大王

部落客 布咕布咕 造訪 佳香點心大王 說：

一家以豆漿店為主的早餐店，店裡很多餐點都是店家手工製作，就連蛋餅也都是~店家的生意非常的好，有時候來到這裡時，需要等五分鐘以上<全文介紹>



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#佳香點心大王

地址：台北市文山區羅斯福路六段255號後棟

電話：02-2930-1235



