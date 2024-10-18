基隆景觀餐廳必訪7間全要去！鄰近海邊的基隆，有著和平島、潮境公園、忘憂谷等臨海觀光景點，周圍也有不少好拍的景觀餐廳，像是能飽覽無敵海景的看海景觀餐廳、森林系玻璃屋等，假日跟親友來基隆玩，不妨一次全拍過，窩客島這次幫你蒐羅基隆7間景觀餐廳，讓你不用吹風、曬太陽，在室內就能休閒地喝下午茶看風景。





來基隆一定要去潮境公園拍美照，而附近的「小隱茶庵」也是一大打卡點，整面落地窗景可以觀賞基隆無敵海景，店內還有日式塌塌米座位區，加上茶點、後方無敵窗景更是文青必拍；而地中海風情的「聖托里尼」、「私人島嶼」，藍白色系建築、裝潢充滿異國感氛圍；此外還有被滿滿綠植包圍的「芳裕農場」，甜點下午茶、野菜料理都能在這享用，是每到假日便常常客滿的人氣餐廳，基隆森林系景觀餐廳想來先預約。





希臘風藍白色系基隆海景餐廳 #私人島嶼Mykonos

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 私人島嶼Mykonos 說：

無論是二樓亦或是三樓的座位，幾乎是挨著窗邊擺設，盡量讓每個位子都能擁有絕美的海景陪伴，這也是私人島嶼迷人之處。<全文介紹>



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#私人島嶼Mykonos

地址：基隆市中山區湖海路一段37號

電話：02-2428-6978







逛完潮境公園來這 #小隱茶庵 潮境

部落客 軟西，遊記 造訪 小隱茶庵 潮境 說：

看這無敵窗景是不是很適合在這發呆一整個下午!中間有榻榻米區域，可以脫鞋子上去拍照，也有不少小朋友會在這邊爬行(?XD，小孩放電爸媽可以趁機充電休息一下。<全文介紹>



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#小隱茶庵 潮境

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號北棟四樓空橋區B1

電話：0919-066-930







地中海風基隆看海餐廳 #聖托里尼海景餐廳

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 聖托里尼海景餐廳 說：

藍白相間地中海風格，讓人彷彿就像來到歐洲，坐擁基隆外木山第一排海景，無敵海景隔著玻璃一望無際，讓人心曠神怡，不用在像其他路人在外面曬太陽看海景，到聖托里尼海景景觀餐廳，吹冷氣吃牛排看海才爽阿<全文介紹>



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#聖托里尼海景餐廳

地址：基隆市中山區湖海路一段18號

電話：02-2422-6663







270度港景景觀咖啡廳 #虎仔山休閒咖啡館

部落客 小虎食夢網 造訪 虎仔山休閒咖啡館 說：

這景，不管是從裡面看，走出來外面看都美得亂七八糟，半點不輸在太平青島書局上欣賞的角度。並且，這裡看能清楚的看到整個基隆港，特別是當有船隻要入港時。<全文介紹>



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#虎仔山休閒咖啡館

地址：基隆市中山區中山二路65巷105號

電話：02-2425-2900







假日爆滿森林系基隆景觀餐廳# 芳裕農場

部落客 大海愛上藍天 造訪 芳裕農場 說：

一間隱匿在山林中卻有著天然美味無毒佳餚景觀餐廳，假日必須預約常常一位難求基隆在地美食。店家招牌必點養生特色餐五菜雞湯還附送甜點及紫蘇茶<全文介紹>



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#芳裕農場

地址：基隆市七堵區大成街51號

電話：02-2456-3975







基隆和平島海景第一排景觀咖啡廳 #樂品喜塘

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 樂品喜塘 說：

靠窗的高腳桌景色很美，坐了都不想起來了，可惜這天天氣不是很好，陰雨濕冷，不然海景一定更棒，趁著沒下雨可以去外頭走走，延伸出去的海景平台很美！<全文介紹>



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#樂品喜塘

地址：基隆市中正區平一路360號遊客中心3樓

電話：02-2462-1681







基隆森林系玻璃屋餐廳 # Rain Dance 雨舞餐廳

部落客 兩隻小豬 造訪 Rain Dance 雨舞餐廳 說：

個人非常喜歡雨舞餐廳的用餐氛圍，大片三面採光落地窗搭配綠色植栽，營造舒適的用餐空間。座位數非常多，除了單人高腳吧檯椅，還有方桌沙發座椅和方型桌。<全文介紹>



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#Rain Dance 雨舞餐廳

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

電話：02-2469-6777#2



