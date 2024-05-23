位於基隆外木山濱海風景區的私人島嶼海景餐廳擁得天獨厚的地理位置，走出大門迎來的即是濱海步道，從上層座位俯瞰，窗外海景更是美不勝收。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

私人島嶼Mykonos海景餐廳 環境

早在2013年便來過私人島嶼（賞文），當時的基隆鮮少有這樣的景觀餐廳，算是幸運地隨機找到它。倚著山的藍白相間建築，略有小希臘風格，窗外是一望無際的蔚藍海景，心情頓時開闊了起來。而餐廳一樓的益心居有全台獨創的海鮮麻糬，是當地的特色小吃，既然來了我們也不願錯過，順手帶一些回家品嚐。

延伸閱讀：益心居海鮮麻糬

相較十年前的規模樣貌，私人島嶼的內部陳設幾乎沒有改變，依舊以藍白為主色，努力維持小希臘慵懶自在的風格。

無論是二樓亦或是三樓的座位，幾乎是挨著窗邊擺設，盡量讓每個位子都能擁有絕美的海景陪伴，這也是私人島嶼迷人之處。

私人島嶼提供大量的座位，有足夠的空間能夠應付一般聚會以及活動包場等等，光是搭配窗外海景便己經大大的加分了。

啖美食賞海景，超愜意的啊！唯一可惜的是私人島嶼沒有自己的專屬停車空間，雖然對面整排都是停車格，但人潮多的時候得靠運氣了。

私人島嶼Mykonos海景餐廳 菜單與佳餚

私人島嶼餐點多樣性，有排餐、義料、火鍋、輕食甜點及飲品，平均價位從200多元到近千元不等，差距挺大的，這二次的造訪我們還是偏向較習慣的排餐與義料，同時也因為私人島嶼有專屬烘焙坊，蛋糕點心的評價還不錯，小有水準。

此外，私人島嶼以套餐方式供餐，每份套餐都有沙拉、湯品、餐包、飲料、水果及甜點，組合相當豐富。

（點我看菜單）

鮮蝦洋芋沙拉很新鮮，口感細緻綿密，吃起來很舒服，多嚐幾口也不覺得膩，讓原本點了生菜沙拉的孩子跟我交換著吃。

田園生菜沙拉(和風/千島/凱薩)配色漂亮，爽脆可口，還有我最愛的苜宿芽。

切片的蒜味麵包及爆漿餐包都很厲害，據說不少人想跟店家預訂餐包呢！由於私人島嶼有自己的烘焙坊，麵包應該就是他們做的，吃過之後連我也想下單了。

熱呼呼餐包瞬間爆開，不小心還會燙嘴，鹹奶油餡讓人回味再三，吃一個滿足。

多數餐廳的套餐附湯大概是一般的濃湯，但私人島嶼的奶油酥皮濃湯可是四選一的選項之一，不必補價差，我們當然一致認為不該錯過，三人都要了這一碗！

敲開酥皮表面，奶油濃湯的香氣從碗裡頭冒了出來，酥皮邊邊的口感有點像餅乾脆脆的，跟湯分開吃並沒有違和感。

核桃木烤松子雞排在鐵板上滋滋作響，香氣在席間飄散開來，鮮嫩多汁的雞排在火候上的掌控恰到好處，小配角地瓜也是又甜又綿密。

蒜苗鴨肉炒飯份量十足，大紅色餐盤既討喜又中式，鴨肉蠻好入口，而我特別喜歡這樣粒粒分明的口感，如此才是標準的炒飯。不過平常口味較清淡，這盤炒飯對我來說鹹了點，若您也習慣吃的清淡，點餐前先跟店家商量調整一下。

青醬蛤蜊麵的蛤蜊爆多，尺寸還不小，鮮甜多汁，份量也讓人滿意，青少年直呼太美味了！

套餐水果：柳橙

套餐甜點：奶酪、泡芙

套餐飲品：熱紅茶、熱美式、熱抹茶拿鐵

當(日)壽星贈蛋糕一個，我就這麼剛好選在那天前往，雖然等候了一段時間，但濃醇的苦甜巧克力蛋糕超級對味，嚐過後心裡甜滋滋的，有種幸福感，前面的等待都不算什麼了。

整體來說，私人島嶼環境合宜，有絕佳的地理位置，但服務態度上少了親切感，面對顧客的第一線應該要多點談話與笑容才是，不過餐點水準依舊，也是吸引大家願意再訪的要件之一。

美味無標準，唯有親自體驗才真切。

店家資訊

1100AM – 2100PM

每人低消250元

(02)2428-6978

基隆市中山區湖海路一段37號

※ 路邊停車