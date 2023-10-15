33間花蓮下午茶一次給你！花蓮除了風行多年的白色貨櫃屋，近期開幕的「星巴克花蓮理想門市」更是以童話小鎮風的落雨松湖景，吸引許多外地人特地前往打卡，但其實花蓮還深藏了不少在地人偷偷不說的甜點夯店，窩客島這次便整理了目前IG上最常被打卡的「33間花蓮下午茶」，讓你不論是景觀咖啡廳、在地爆夯甜點店，全都要朝聖一輪。







此次名單中的「龍宮」以四周有著大片玻璃窗的小木屋打造，鬆軟Q彈的肉桂捲再配上香草冰淇淋，是店裡的招牌甜點之一；純白色韓系咖啡廳「浮室」則以文青復古的外型吸引許多網美朝聖；而將80多年日式老宅重新翻新的「禾田野」更是一位難求的下午茶名店；如果想要拍各種網美照，也有「山度空間」、「山姆先生」等知名景觀咖啡廳可以選擇，下次來到花蓮，不妨先來這些人氣名店走走。



花蓮人氣下午茶：惦惦 lab:tiamtiam

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 惦惦 lab:tiamtiam 說：

非常好吃！黑糖口味上頭還撒了黃豆粉，一開始用叉子切開的時候覺得戚風蛋糕好Ｑ喔，一度以為裡頭是不是有加麻糬，哈哈其實沒有啦，就是口感軟Ｑ軟Ｑ<全文介紹>



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#惦惦 lab:tiamtiam

地址： 花蓮縣吉安鄉中興路345號

電話：03-854-5537







花蓮人氣下午茶：禾田野

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 禾田野 說：

原本這幢老舊的屋瓦已經歷了80多年歲月，因為不捨它的消失經過翻修後成為現在的餐廳型態，首先木製裝潢風格就是吸引我來訪的原因之一，搭配些復古文青的小物擺設讓整間餐廳的氣氛流露著愜意感<全文介紹>



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#禾田野

地址：花蓮縣壽豐鄉中山路121巷2號

電話： 03-865-3710







花蓮人氣下午茶：Unconditional Coffee 【無設限咖啡】

部落客 布卡的小宇宙 造訪 Unconditional Coffee 【無設限咖啡】 說：

一走進的視覺感受，黑色歐風沉穩簡鍊家具及擺飾很古典，整體空間蠻優雅的小空間但讓人無壓<全文介紹>



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#Unconditional Coffee 【無設限咖啡】

地址： 花蓮縣花蓮市國風街84號

電話：03-833-9688







花蓮人氣下午茶：浮室 soave plan

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 浮室 soave plan 說：

派皮上放上滿滿的杏仁片與焦糖，喜愛堅果類的人肯定會非常愛，像我就非常喜歡，入口滿口的杏仁香氣與焦糖的苦甜，底層的餅皮酥鬆，很適合配上茶類一同品嚐<全文介紹>



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#浮室 soave plan

地址：花蓮縣花蓮市成功街280號1樓







花蓮人氣下午茶：龍宮

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 龍宮 說：

老麵肉桂捲光是麵包獨特的咬勁就讓人意猶未盡，鬆軟中帶著Q彈的的口感，整體的濕潤度也拿捏得剛剛好，肉桂捲裡包裹著一顆顆堅果，肉桂的香氣不會太過濃烈，搭配香甜的焦糖一瞬間帶來了幸福感<全文介紹>



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#龍宮

地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷3號







現在就跟著窩客們一起來看看前11名「花蓮下午茶」介紹：

花蓮人氣下午茶：第11名 珈琲宅（KŌHI 宅）

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 珈琲宅（KŌHI 宅） 說：

上頭有石竹花、鮮奶油有淡淡香草香香氣，高腳杯裝香蕉塔更顯突兀，搭配的是手沖 日曬中淺培，香氣變化以及日曬硬風味變化，很適合香蕉塔的多變口感<全文介紹>



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#珈琲宅（KŌHI 宅）

地址：花蓮縣花蓮市成功街298號







花蓮人氣下午茶：第10名 昭和58

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 昭和58 說：

從店門口就能感受到濃濃日式懷舊風格的氛圍，走進店裡就像穿越時空一樣，有隔間的四人座沙發、暖黃的燈光和木質牆面，每個角落都像是懷舊電影場景，美到讓人忍不住多拍幾張！<全文介紹>



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#昭和58

地址：花蓮縣花蓮市成功街306號







花蓮人氣下午茶：第9名 歪歪歪甜點

部落客 丸玩玩 造訪 歪歪歪甜點 說：

葡萄塔選用無籽青葡萄，當場現切現擺飾，底下則是擠上莓果口味的餡料和醬料，吃得到莓果的香甜和清脆葡萄多汁的口感。塔皮的部分別有用心，四周較薄帶點扎實的餅乾質地…<全文介紹>



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#歪歪歪甜點

地址：花蓮縣花蓮市南京街328號

電話：03-833-1628







花蓮人氣下午茶：第8名 Mr. Sam - 山姆先生咖啡館

部落客 Zoey Wu 造訪 Mr. Sam - 山姆先生咖啡館 說：

彷彿童話故事裡會出現的房屋，有種置身國外電影場景裡的奇妙感受，深吸一口山姆先生的濃郁咖啡香，駐足時間停留久一些，放空地享受，非常的舒服喔<全文介紹>



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#Mr. Sam - 山姆先生咖啡館

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20號







花蓮人氣下午茶：第7名 邊境法式點心坊

部落客 紫色微笑 造訪 邊境法式點心坊 說：

這次前來才知這家雖然位於花蓮，但完全有台北一流甜點店的水準，甜點品質完全不輸台北名店， 而且這裡不收服務費，只收現金，價錢消費相對的親民多了!!<全文介紹>



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#邊境法式點心坊

地址：花蓮縣花蓮市明智街73號

電話：03-831-5800







花蓮人氣下午茶：第6名 實季。Seedson Coffee

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 實季。Seedson Coffee 說：

整棟建築是老宅~加上店內充滿老件與骨董家具!漂流木設計的家具~每一樣都超級吸引我的目光~!讓我忍不住駐足細細觀看!<全文介紹>



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#實季。Seedson Coffee

地址：花蓮縣花蓮市成功街145號







花蓮人氣下午茶：第5名 好樹涼糖

#好樹涼糖

地址： 花蓮縣花蓮市中和街205號



花蓮人氣下午茶：第4名 星巴克 花蓮和平門市

部落客 jacklsy 造訪 星巴克 花蓮和平門市 說：

整個建築以鋼骨為結構,一半是玻璃帷幕,一半是水泥板牆面.現場的採光非常好,或許是因為設計的緣故,整個氛圍是會有比較冷的感覺.<全文介紹>



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#星巴克 花蓮和平門市

地址：花蓮縣秀林鄉263號

電話： 03-868-2369







花蓮人氣下午茶：第3名 魚刺人雞蛋糕咖啡館

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 魚刺人雞蛋糕咖啡館 說：

他們家的雞蛋糕是真的很好吃，之前吃原味的口感比較紮實一點，雞蛋糕邊邊溢出來的地方烤的薄薄脆脆的，超級涮嘴，這次點卡士達我們都很喜歡，甜甜軟軟的卡士達醬跟雞蛋糕超級搭<全文介紹>



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#魚刺人雞蛋糕咖啡館

地址：花蓮縣新城鄉海岸路22號







花蓮人氣下午茶：第2名 山度空間

部落客 婗媽 造訪 山度空間 說：

玻璃泡泡盪鞦韆是山度空間必拍的一個景之一，有做功課的旅人就懂得要預約拍天空之境啦！不過，婗媽覺得光這個景就讓人拍得很開心啦～不一定要有天空之境也很漂亮吶<全文介紹>



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#山度空間

地址：花蓮縣壽豐鄉五十九之二號

電話：0963-034-304







花蓮人氣下午茶：第1名 星巴克洄瀾門市

部落客 A小姐的迷你世界 造訪 星巴克洄瀾門市 說：

全球最大貨櫃星巴克，除了外觀吸睛；內部也很美喔！運用29個不同大小貨櫃堆疊出四層樓高建築，遠看有點像積木。星巴克特地邀請了知名設計師隈研吾設計，以貨櫃作為主要素材，並以開枝散葉的堆疊方式營造出「大樹」的意象。<全文介紹>



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#星巴克洄瀾門市

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

電話：03-842-0014







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「花蓮甜點」排行榜：

1、星巴克洄瀾門市

2、山度空間

3、魚刺人雞蛋糕咖啡館

4、星巴克 花蓮和平門市

5、好樹涼糖

6、實季。Seedson Coffee

7、邊境法式點心坊

8、Mr. Sam - 山姆先生咖啡館

9、 歪歪歪甜點

10、昭和58

11、珈琲宅（KŌHI 宅）

12、Coffee Flash 快閃咖啡

13、龍宮

14、杜倫先生

15、浪花丸 かき氷•島食

16、 叮哥茶飲 花商店

17、浮室 soave plan

18、晤子咖啡Ngchus café cake

19、日本媽媽點心

20、Wasabi Coffee

21、Unconditional Coffee 【無設限咖啡】

22、鋼管紅茶

23、烘豆廊

24、舊抽屜咖啡

25、 拾柒弄5號

26、花蓮冰舍雪花冰

27、Giocare義式.手沖咖啡

28、圓滿粉圓冰店

29、FUN Table Cafe

30、 蔡記豆花

31、禾田野

32、春虫冰工場

33、惦惦 lab:tiamtiam