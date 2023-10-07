松菸 LAND：共享變態！台灣、印尼、日本9組藝術家 X 10件現地創作，一同發現松菸場域發展的「變態」過程。

對於很多人來說「松菸」的轉變真的是很有感覺，不論是早期的菸廠、還是現在文創園區，一步步的轉變都讓許多人忍不住回想自己認識的是松菸、還是松山文創，隨著松山菸廠84歲，今年松山文創園區推出年度最大的策辦活動，2023原創基地節SONGYANLAND FESTIVAL「松菸LAND:共享變態」，一共邀請台灣、印尼及日本共9組當代藝術家現地創作，策展內容聚焦「場域精神」、「生態永續」及「在地知識 學」，將再度點亮松菸，一同發現松菸場域發展的「變態」過程。



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原創基地節作為松山文創園區每年最大的策辦活動，從2012年開始至2022年已 辦理10屆，今年主題「松菸 LAND:共享變態」回應場域生命史，松菸歷經日治時期 的專賣制度到菸酒公賣局時期的公賣制度，再到現今全民共享的松山文創園區，場域被賦予不同組織名稱和任務，在四季更迭的過程中，自然生態持續繁衍，為高度都市 化的信義區帶來生命力，成為都市中的生態跳島，「松菸 LAND」的概念應運而生。





其中 「共享」，在有限的資源和空間下共同分享創造更多的價值成為主流。而「變態」從 生物學的角度來看不同物種，都在其生命週期中發生不可逆的重大改變。本次展覽將 為期三年的第一年，以松菸 LAND 作為場域，邀請大眾一起來共享園區的變態歷程， 透過回探過往以體驗新的階段或生命形式誕生。





四區內容分別以「松菸作 為基地 Locate(L)」、「以松菸作為喚醒產業脈絡 Awake(A)」、 「以松菸作為藝術對話空間 Neighbor(N)」、「以松菸作為生 態跳島 Diversity(D)」。並且邀請阿楠・薩普托托 Anang Saptoto(印尼)、開發好明 Yoshiaki Kaihatsu(日本)、 丁建中、吳柏賢、莊哲瑋、詹喬鈞、鄭君朋、謝奉珍、小事製作 9 組當代藝術創作者 現地創作，共展出 10 件藝術品，今年首次打開菸廠庭園景觀池、製菸工廠洗手槽、 連結臺北大巨蛋介面的楓香大道與全臺面蹟最大的農田-松菸食農教育園區，分別以 「國際觀點交流」、「松菸生態的多樣性和象徵」、「AI 人工智能運算過往與未 來」、「舞動和雕塑菸廠」的歷史四大面向回應菸廠場域的生命史。







2023 原創基地節 SONGYANLAND FESTIVAL《松菸 LAND:共享變態》



活動日期：2023/10/06 (五) - 10/15 (日)

活動地點：戶外展區 10:00-23:00/室內展區 10:00-18:00(松菸匯、藝思空間)

期間限定：2023/10/07 (六) 響應白晝之夜有特別活動

活動網頁：https://reurl.cc/m06ekY

共享活動(藝術家講座/文史夜觀走讀/藝術演出)：https://reurl.cc/Ojp3y3