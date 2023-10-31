不論是想國旅、還是準備出國度假，2023ITF台北國際旅展就是最後搶優惠、撿便宜的必逛展場。ITF台北國際旅展將於11/3至11/6在台北南港展覽館1館登場，現場不只是集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位，各家業者為了搶客也是推出下殺餐券、超便宜住宿券，要讓旅人買到就賺到。



推薦閱讀：2023線上旅展最新下殺餐券、超便宜住宿券





在航空方面，今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，更將在旅展現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動，最優惠的機票資訊就在2023ITF台北國際旅展。





同時，各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，其中，鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產。易飛網則是有規劃北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。





而距離2024年倒數62天，東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行。雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠。





另外，千萬別錯過各家旅行社於ITF主推的展場限定商品。首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三，包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價，雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。



壓軸晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，享受全方位的身心療癒。



2023ITF台北國際旅展 飯店住宿券、餐券推薦優惠搶先看

台北君悅酒店 / 彩日本料理 平日午間/晚間自助餐單人套票 / 折數：77 / 5,000

台北君悅酒店 / 漂亮廣式海鮮餐廳 黃金片皮燒全鵝歡享四人餐 / 折數：64 / 4,800

台北君悅酒店 / Cheers歡飲廊 歡暢時光晚間雙人券 / 折數：51 / 1,490

台北君悅酒店 / ZIGA ZAGA義大利餐廳 大人奢華食感沙龍八人券 / 折數：75 / 12,000



台北美福大飯店 / 全館商品券32張 / 折數：77 / 96,000

台北美福大飯店 / 彩匯自助餐廳 平日午餐 (單人券5張) / 折數：78 / 6,900

台北美福大飯店 / 超值美食通用券 (團購4張) / 折數：55 / 13,200



台南遠東香格里拉 / 特選尊榮客房雙人平日住宿乙晚含翌日早餐 (兩張券組) / 折數：17 / 9,600

台南遠東香格里拉 / 尊榮客房雙人平日住宿乙晚含翌日自助式午餐 / 折數：19 / 5,000

台南遠東香格里拉 / 雅仕套房雙人平日住宿乙晚 (兩張券組) / 折數：16 / 14,000

台南遠東香格里拉 / 豪華閣尊榮客房雙人平日住宿乙晚 (兩張券組) / 折數：18 / 10,600

台南遠東香格里拉 / 遠東CAFÉ自助餐廳 平日自助午餐單人券 (6張券組) / 折數：77 / 5,520

台南遠東香格里拉 / 遠東CAFÉ自助餐廳 平日自助早餐單人券 (4張券組) / 折數：69 / 2,000



宜蘭力麗威斯汀度假酒店 / 舞日本料理 雙人定食午餐券 / 折數：67 / 999

宜蘭力麗威斯汀度假酒店 / 雙臥室別墅一泊一食平日住宿券 / 折數：58 / 36,888



圓山大飯店 / 台北圓山 平日聯合住宿通用券 (5張/本) / 折數：31 / 15,000

圓山大飯店 / 台北圓山 平日聯合住宿通用券 / 折數：34 / 3,300

圓山大飯店 / 高雄圓山 平日市景親子客房住宿 (含早餐) / 折數：27 / 3,980

圓山大飯店 / 高雄圓山 平假日祕境餐酒館晚間套餐券 / 折數：78 / 1,290



大倉久和大飯店 / 菁英客房一泊二食平日住宿券(含自助早餐及晚餐各兩客) / 折數：37 / 8,288

大倉久和大飯店 / 歐風館 平日自助午餐單人券 / 折數：78 / 1,100

大倉久和大飯店 / 歐風館平 假日自助下午茶單人券 / 折數：77 / 750



福華大飯店 / 中式十人桌菜券 (享買10贈1優惠) / 折數：61 / 13,888

福華大飯店 / 彩虹座自助百匯 下午茶吃到飽餐券組 / 折數：72 / 3,750

福華大飯店 / ITF現場加碼 「福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券(每張住宿券$2636起，等同21折) / 折數：21 / 2,636



台北新板希爾頓酒店 / 嫣紅四人品鵝宴 / 折數：52 / 4,599



北投麗禧溫泉酒店 / 淡季雅緻豪華客房一泊二食住宿券 / 折數：46 / 17,999



台北萬豪酒店 / 宴客樓 平日午間雙人套餐 / 折數：75 / 2,599

台北萬豪酒店 / Garden Kitchen 平日午間自助美饌單人券 (一套10張) / 折數：61 / 8,550

台北萬豪酒店 / Garden Kitchen 平假日午間美國頂級肋眼牛排16盎司含自助美饌雙人券 / 折數：78 / 3,999

台北萬豪酒店 / INGE’S Bar & Grill 海陸分享餐 / 折數：64 / 4,880



台北遠東香格里拉 / 38樓馬可波羅義大利餐廳 平日雙人分享龍蝦義大利麵 / 折數：51 / 1,800

台北遠東香格里拉 / 39樓上海醉月樓 平日週一至週五雙人套餐 / 折數：63 / 3,580

台北遠東香格里拉 / 6F遠東Café自助餐廳 週一至週五自助下午茶1客 / 折數：77 / 830

台北遠東香格里拉 / 6F遠東Café自助餐廳 週一至週五自助下午茶2客 / 折數：75 / 1,620

台北遠東香格里拉 / 6F遠東Café自助餐廳 週一至週五自助午餐或晚餐1客 / 折數：77 / 1,330

台北遠東香格里拉 / 6F遠東Café自助餐廳 週一至週五自助午餐或晚餐2客 / 折數：75 / 2,600

台北遠東香格里拉 / 7F ibuki 日本料理餐廳 平日午間限定鐵板雙人套餐 / 折數：55 / 4,780

台北遠東香格里拉 / 尊榮客房雙人平日(週日到週四)一晚住宿券 (一張券) / 折數：21 / 5,09

台北遠東香格里拉 / 豪華客房平日(週日到週四)雙人一晚住宿套組 (每組15張) / 折數：18 / 64,110

台北遠東香格里拉 / 豪華客房雙人平日(週日到週四)一晚住宿券 (一張券) / 折數：19 / 4,499



高雄萬豪酒店 / 豪華家庭客房+4客早餐 / 折數：26 / 6,999



福容大飯店 / 連鎖餐券 (買10送1) / 折數：71 / 1,080



國泰飯店 / 台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 平日自助午餐單人券 (買6送2) / 折數：69 / 899

國泰飯店 / 和逸飯店．台南西門館 Cozzi KITCHÉN 雙人下午茶套餐券 (買5送1) / 折數：52 / 650

國泰飯店 / 和逸飯店．慕軒飯店 全台六館 聯合住宿券 / 折數：21 / 3,200

國泰飯店 / 慕軒飯店 GUSTOSO & URBAN331 餐飲通用券 / 折數：57 / 1,280



凱撒飯店連鎖 / 台北凱達 一泊二食住宿券 / 折數：38 / 3,738

凱撒飯店連鎖 / 台北凱撒 精緻客房一泊二食住宿券 / 折數：46 / 4,099

凱撒飯店連鎖 / 台北凱撒 Checkers 自助餐廳假日雙人下午茶劵 / 折數：69 / 899

凱撒飯店連鎖 / 台東趣淘 探索客房住宿券 / 折數：25 / 1,999

凱撒飯店連鎖 / 板橋凱撒 薈萃雙人客房住宿券 / 折數：47 / 4,999

凱撒飯店連鎖 / 板橋凱撒 家宴餐廳 鴨香寶全鴨五吃外帶餐券 / 折數：51 / 1,880

凱撒飯店連鎖 / 聯合住宿券 / 折數：19 / 2,500



富士大飯店 / 豪華客房一泊二食 / 折數：29 / 3,999

富士大飯店 / 豪華客房住宿券 / 折數：23 / 2,500



大地酒店 / 一泊一食住宿券 (買5送1) / 折數：52 / 8,999

大地酒店 / 一泊二食住宿券 (買5送1) / 折數：56 / 11,999



中天溫泉渡假飯店 / 高級家庭房住宿券 (一泊一食) / 折數：38 / 7,999

中天溫泉渡假飯店 / 高級景觀客房住宿券 (一泊一食) / 折數：39 / 5,600

中天溫泉渡假飯店 / 高級景觀客房住宿券(一泊二食) / 折數：43 / 6,999



台南大飯店 / 商務三人房平日含早餐住宿券 (週五入住不加價) / 折數：36 / 4,050

台南大飯店 / 豪華四人房平日含早餐住宿券 (6入套券) / 折數：37 / 27,000

台南大飯店 / 標準/商務雙人房平日含早餐住宿券 (週五入住不加價) / 折數：37 / 2,850



台南晶英酒店 / 海東客房平日雙人含早住宿券 / 折數：26 / 4,699



南方莊園渡假飯店 / 黑皮一日遊券 / 折數：48 / 1,399

南方莊園渡假飯店 / 豪華客房雙人住宿券 / 折數：38 / 5,888



理想大地渡假飯店 / 《兩人同行 • 一泊一食》住宿禮券 / 折數：53 / 5,600

理想大地渡假飯店 / 《兩人同行 • 二泊三食》住宿禮券 / 折數：54 / 12,800



華友聯休憩/H會館 / H會館 一泊二食平日住宿券 / 折數：38 / 4,800



福爾摩沙遊艇酒店 / 雅緻雙人房平日 (含兩客早餐) / 折數：37 / 3,700



遠雄悅來大飯店 / 精緻山景房一泊一食 / 折數：52 / 6,800



禧榕軒大飯店 / 和樂榕榕遊府城三天兩夜平日四人住宿券 / 折數：26 / 9,900

2023ITF台北國際旅展 旅行社推薦優惠搶先看

雄獅旅行社 / 韓國冰魚慶典5日 華川冰魚節～冰釣鱒魚+烤鱒魚+冰上雪橇、滑雪趣 / 18,388

雄獅旅行社 / 泰國跨年煙火6日 沙灘PARTY、五星酒店2晚、嘟嘟車遊古城 / 27,888

雄獅旅行社 / 旅展折8千 TRAINSUITE四季島體驗版4日 / 118,000

雄獅旅行社 / 展場限定 挪威郵輪奮進號釜山長崎4人內艙6日 / 28,900

雄獅旅行社 / 首爾5日 滑雪體驗、鮮採草莓、南怡島美境、山葡萄酒莊、逛弘大 / 16,900

雄獅旅行社 / 東北花卷EMOTION三陸鐵道5日 / 64,900

雄獅旅行社 / 印度2024跨年泰姬瑪哈曙光8日 / 56,900

雄獅旅行社 / 市場最低價 冬遊首爾全日愛寶滑雪小旅行4日 / 8,888

喜鴻旅行社 / 銀白滑雪釜山5日 / 14,999

喜鴻旅行社 / 酷迎新年首爾4日 滑雪場體驗、專屬葡萄酒DIY、樂天世界+水族館雙重奏、加碼海鮮龍蝦聚寶盆、保證入住鬧區酒店 / 42,900

喜鴻旅行社 / 滑雪冰釣首爾5日 / 28,500

喜鴻旅行社 / 雪漾釜山5日 五星級SPA LAND汗蒸幕、伊甸園滑雪體驗、韓服漫遊古宅、天空膠囊列車、花漾青春豬+澎派龍宮海鮮豪華聚寶盆 / 21,900

喜鴻旅行社 / 釜蔚繽紛樂5日 伊甸園雪場渡假村、歡樂滑雪樂、冬季限定採草莓、加耶主題公園塗鴉秀、雙子星星光隧道、米其林美食 / 15,900

喜鴻旅行社 / 冬遊九州、戲雪趣5日 / 27,900



金龍永盛旅行社 / FUN遊 卡達雙點進出.雙游船.雙城堡-奧捷斯匈10日 / 79,900

金龍永盛旅行社 / 東澳全覽 雪梨藍山.黃金海岸.華納世界-東澳8日(SM) / 99,900



東南旅行社 / 精選北陸 保住希爾頓、童話合掌村、新穗高纜車、鰻魚飯三味、小松5日 / 33,900

東南旅行社 / 精選．甜蜜北海道 璀璨函館、小樽浪漫、雪國泡湯趣5日 / 40,900

東南旅行社 / 新馬愛五星 大紅花、黃昏愛之船、五星莫凡比、網紅竹林瀑布 5日 / 16,888

東南旅行社 / 華川鱒魚冰雕節 歐式古堡莊園、人蔘雞DIY、韓服體驗、不進保肝5日 / 19,888

東南旅行社 / 雪梨跨年 全程市區飯店、海港景觀餐廳、網美花園市集、港灣遊船7日 / 104,800

東南旅行社 / 限量．北海道繽紛雪國 保住2晚溫泉、札幌火樹銀花燈節5日 / 34,900

東南旅行社 / 限時限量 五星名古屋、新纜高纜車、童話合掌村、雙溫泉名古屋彩燈節6日 / 34,900

東南旅行社 / 奇幻富國島 跨海纜車、貢多拉船、夜遊威尼斯、巨龜水族野趣5日 / 39,888

東南旅行社 / 典藏加賀屋 絕美星巴克、童話合掌村、雙層纜車、美食溫泉、樂購小松5日 / 42,900

東南旅行社 / 杜拜跨年 哈里發塔絢麗煙火、奇蹟花園、跨年晚宴、帆船飯店豪華饗宴7日 / 100,800

東南旅行社 / 升等市區 釜山伊甸滑雪、鐵道自行車、草莓酒莊、塗鴉秀、不進保肝5日 / 14,888

東南旅行社 / 九州限時限量 南阿蘇鐵道、愜意門司、眷戀湯布院、夢幻神社5日 / 28,900



易飛網國際旅行社 / 真航易起飛銀妝韓國釜邱4日 / 10,900

易飛網國際旅行社 / 幸福北海道5日 / 30,900

易飛網國際旅行社 / 台虎易起飛銀妝韓國滑雪冰釣6日 / 12,400



五福旅行社 / 玩雪吧！首爾５日 樂天世界、歡樂滑雪體驗、香草島樂園 (長榮) / 13,488

五福旅行社 / 《購物一站》享樂釜慶邱５日 歡樂飆雪、鐵道自行車、塗鴉秀、E-WORLD / 23,400



山富國際旅行社 / 跟著網紅趣首爾滑雪５日 / 10,900

山富國際旅行社 / 義大利超值10日 / 72,900

山富國際旅行社 / 奧捷豐富12日 / 82,900

山富國際旅行社 / 陽光沖繩４日 / 15,900

山富國際旅行社 / 星宇九州X浪漫銀光５日 / 30,900

山富國際旅行社 / 北陸名古屋星啟航５日 / 29,900



可樂旅遊 / 濟州買一送一 / ２人同行只要17,888元起

可樂旅遊 / 大阪３天２夜自由行 / 16,788元起



燦星旅遊 / 北陸名松雙溫泉＋螃蟹燒烤放題 / 每人62,900元起

燦星旅遊 / 東北藏王樹冰＋銀山溫泉＋由利高原鐵道 / 每人56,900元起

燦星旅遊 / 九州動物園＋湯布院金鱗湖 溫泉＋三大蟹放題 / 每人65,900元起

2023ITF台北國際旅展

活動期間：11月3日(五)至6日(一)

活動地點：台北南港展覽館1館