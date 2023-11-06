為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 挑戰最萌拌麵！beanfun! 創作者神隊友「MOTHER EATS餓創大賽」比萌、比可愛，超過30個「拌麵設計」可可愛愛狂圈粉。

挑戰最萌拌麵！beanfun! 創作者神隊友「MOTHER EATS餓創大賽」比萌、比可愛，超過30個「拌麵設計」可可愛愛狂圈粉。

2023-11-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：beanfun! 人氣：401
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

誰說拌麵不能可可愛愛！近年來「拌麵」一直是熱門美食話題之一，許多品牌更以「文青、可愛」風格成功吸引討論。這次，橘子集團旗下泛娛樂生活入口 beanfun!，特別集結旗下圖文創作者們，打造期間限定「MOTHER EATS餓創大賽」，超過30位創作者共同為拌麵品牌設計新包裝，打造最可愛包裝票選活動。

推薦閱讀：
beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「MOTHER EATS餓創大賽」自即日起至11/15止，在beanfun! 一起SHOW 展間正式登場，其中集結超過30位圖文創作者，以「SURFMAMA」為主題設計全新包裝圖案，在活動期間，粉絲們可以為支持的創作者進行投票，並且完成按讚、留言與分享等任務後，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或是「iPhone 14」等大獎。
beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

在「MOTHER EATS餓創大賽」參賽選手中，集結了療癒、可愛、日系、潮流、萌寵等類型創作者，其中更是集結多個貓系插畫「MYAOWL喵喔、双貓大藥房、三點一志、金銀喵」等，就連貓奴也淪陷。在本次「MOTHER EATS餓創大賽」票選前三高票的作品，創作者本人可以拿獎金之外，冠軍作品還會印製實體貼紙，更讓粉絲們敲碗期待。
beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」活動資訊

活動時間：2023/11/6 00:00 ~2023/11/15 23:59
一起SHOW展間連結：https://bean.fun/Pn7t2

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#插畫
morechevron_right
文章關鍵字
beanfun! 插畫 拌麵 包裝 more
延伸閱讀

大肌肌正夯！獵奇扭蛋「最強筋肉傳說-超進化體態」全面攻佔辦公桌，5款健美系列動物公仔打造滿滿反差萌。

 顏爾嫻

Walker Cafe比賽小教室｜烘豆大賽比什麼？

 WalkerCafe

圖文創作者Duncan：我在台北的生活喔......不是忙死，就是懶死

 Walker新發現

許苓雯 拉花比賽的緊繃時刻

 WalkerCafe
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up