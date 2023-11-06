誰說拌麵不能可可愛愛！近年來「拌麵」一直是熱門美食話題之一，許多品牌更以「文青、可愛」風格成功吸引討論。這次，橘子集團旗下泛娛樂生活入口 beanfun!，特別集結旗下圖文創作者們，打造期間限定「MOTHER EATS餓創大賽」，超過30位創作者共同為拌麵品牌設計新包裝，打造最可愛包裝票選活動。



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本次「MOTHER EATS餓創大賽」自即日起至11/15止，在beanfun! 一起SHOW 展間正式登場，其中集結超過30位圖文創作者，以「SURFMAMA」為主題設計全新包裝圖案，在活動期間，粉絲們可以為支持的創作者進行投票，並且完成按讚、留言與分享等任務後，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或是「iPhone 14」等大獎。





在「MOTHER EATS餓創大賽」參賽選手中，集結了療癒、可愛、日系、潮流、萌寵等類型創作者，其中更是集結多個貓系插畫「MYAOWL喵喔、双貓大藥房、三點一志、金銀喵」等，就連貓奴也淪陷。在本次「MOTHER EATS餓創大賽」票選前三高票的作品，創作者本人可以拿獎金之外，冠軍作品還會印製實體貼紙，更讓粉絲們敲碗期待。









beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」活動資訊

活動時間：2023/11/6 00:00 ~2023/11/15 23:59

一起SHOW展間連結：https://bean.fun/Pn7t2