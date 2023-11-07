比薩免費吃一年！一家人聚在一起一定會吃的必勝客，與一家人在一起一定離不開的IKEA，聯手打造專屬「家人、朋友」的「慵懶奢華」派對，我們就是想這樣的空間中「慵懶」開吃。同時，再加碼活動期間到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間，拍照打卡上傳到社群，就有機會抽中一年份免費比薩。



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為了讓居家、慵懶、奢華變的更加寫實，必勝客推出「炙烤大蝦嫩牛比薩」讓居家變是更豪華、更氣派，選用鮮嫩厚切牛排，搭配源自西班牙的羅曼斯可醬，以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮，帶出牛排的鮮嫩與鮮甜，整體層次超豐富。



再加上炙烤後帶有蝦殼香氣的鳳尾大蝦，再配上丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球，質地柔滑、乳香濃郁，還有滿滿的珍珠起司與莫札瑞拉濃郁到牽絲，第一口就會喜歡、再一口就會停不下來。再加碼外帶買大送大、外送買大送小限時限量售完為止。





此外，最愛的「龍捲風餅皮」，今年一口氣推出兩款「松露起司龍捲風餅皮」、「帕瑪森起司龍捲風餅皮」，其夠「松露起司龍捲風餅皮」以經典莫札瑞拉起司加上具有獨特香氣的松露，捲成龍捲風造型餅皮，一口咬下就能品嘗到起司與淡淡的松露香。



而「帕瑪森起司龍捲風餅皮」同樣選用經典莫扎瑞拉起司，撒上帕瑪森起司後，每一口都感受到滿滿香濃起司，搭配「炙烤大蝦嫩牛比薩」，要挑戰年末最豪華吸睛的「蝦趴」美食必吃稱號。





除了「炙烤大蝦嫩牛比薩」，曾經被網友稱為「被比薩耽誤的蛋糕店」必勝客，這一次推出全新口味「濃心巧克力巴斯克蛋糕」，使用高級瑞士蓮巧克力，搭配奶油乳酪，讓巴斯克蛋糕呈現濃郁的細膩口感，增添多種層次美味。冰藏吃法，室溫回溫20分鐘，口感濕潤綿密、入口即化。







必勝客 炙烤大蝦嫩牛比薩

販售時間：即日起

販售地點：必勝客全台門市

優惠內容：外帶買大送大、外送買大送小880元，小比薩620元；大比薩加價135元，小比薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」或「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。



必勝客 濃心巧克力巴斯克蛋糕

販售時間：即日起

販售地點：必勝客全台門市

優惠內容：原價939元，加購價599元



必勝客 x IKEA 拍照打卡抽一年份比薩

活動時間：即日起至11/20

活動地點：IKEA內湖店3樓，必勝客 x IKEA「Lazy Luxury」展間

活動內容：於「Lazy Luxury」展間中，與必勝客比薩盒或活動手舉牌拍照打卡公開上傳至FB或IG，hashtag #必勝客開趴宜家趴，並標註 @PizzaHutTaiwan，就有機會抽到一年份必勝客比薩



必勝客 x IKEA 炙烤大蝦嫩牛大比薩半價優惠

活動時間：即日起至11/20

活動地點：全台IKEA門市

活動內容：於店內找到必勝客活動優惠QR Code，掃描就能直接訂購「炙烤大蝦嫩牛大比薩」並享有半價優惠