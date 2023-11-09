這樣吃才有味道！漢來美食日日烘焙坊為了讓麵包控、甜點控、南港人有更多甜點、麵包可以選擇，特別由點心坊主廚李振銘師使用LESCURE萊思克AOP發酵奶油推出多款甜點系麵包，不論是栗子魔方、焦糖鹽之花、檸檬生乳酪、還是榛果巧克力，每一個能讓麵包控吃一口就愛上。



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南港日日烘焙坊傳承高雄漢來大飯店糕餅小舖的匠人精神，全新推出9款精緻甜點概念的新款麵包。將丹麥、可頌等裹油類酥皮麵包結合起司、卡士達、栗子香緹、榛果巧克力等元素，創造精巧宛若法式甜點的新式麵包，每一款都讓人吃一口就不下來。





漢來美食日日烘焙坊李主廚設計的甜點系麵包，造型小巧精緻、風味暗藏，其中「栗子魔方」外型如時下風行千層吐司的縮小版，麵片層層堆疊的立方體中填入甜度適中的法國栗子泥，多層次的咬感搭配香滑栗子，是秋天最應景的享受。





此外，「焦糖鹽之花」麵團以四折兩次的折疊手法創造鬆脆密實的口感，擠入麵包內層的焦糖餡以LESCURE萊思克發酵奶油熬煮，並添加法國鹽之花和巧克力巴瑞脆片平衡風味並增加趣味口感，裏外都嚐得到發酵奶油輕盈優雅的香氣。





同時，還有以貼皮方式讓層次變化更加靈動的「榛果布朗尼」宛若一只包藏驚喜的小盒子，咬開層次分明的麵包，裡頭是濃郁榛果巧克力醬和特製布朗尼，吃來幸福感油然而生。而讓小女生吃一口就會愛上的「檸檬生乳酪」先將裹入萊思克84%片狀奶油延壓而成的麵團烤製成金黃酥脆外殼，中央再擠入卡士達醬與調和奶油乳酪、萊思克奶油、新鮮檸檬汁的生乳酪醬，外圈麵皮香酥、內餡酸甜清爽，表現十分討喜。





而在經典麵包方面，首推「布里歐吐司」又稱皇冠吐司或國王吐司，因其烤焙後膨脹的自然裂口有如皇冠而得名，主廚添加的LESCURE萊思克發酵奶油佔麵團40%，品嚐時完全不需抹奶油或其他配料，麵包本身就充滿發酵奶油獨有的榛果芬芳。



還有「螺旋蜜紅豆」迎合台灣胃，以裹油麵團包入蜜紅豆、卡士達醬烘烤而成，表面滿佈美麗螺旋紋路，顆粒完整的紅豆沁入糖分香甜，搭配上柔滑的卡士達醬吃來更加順口、不梗喉。最後，最後一定不能錯過的，就是法式可頌，主廚在麵團中揉入靜岡抹茶粉、再搭配一層深色的原味麵團貼皮製成「雙色抹茶可頌」，咬開斷面呈碧綠色，濃郁茶香和萊思克輕盈的奶油氣味相乘，帶出耐人尋味的東方情調。

日日烘焙坊

地址：台北市南港區經貿一路168號

電話：02-2786-1606







日日烘焙坊 限定新品

販售期間：11/10(五)~11/19(日)、11/27(一)~12/3(日)

輪番販售：

栗子魔方$130

焦糖鹽之花$140

檸檬生乳酪$130

榛果布朗尼$140

布里歐吐司$250

藍莓乳酪$140

香橙雪山$180

螺旋蜜紅豆$260

雙色抹茶可頌$100

