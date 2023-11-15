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告白成功靠這杯！cama café、日系美妝INTEGRATE跨界聯名現折10元，新品「招桃花脫單莓果茶」手寫戀愛杯加持。

2023-11-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：cama café 人氣：981
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

cama café、日系美妝INTEGRATE聯名新飲料、新告白杯！街邊的耶誕燈飾也逐漸點燈，浪漫氛圍瀰漫在整個日常中。上班族每天早上最愛的提神選擇cama café，這次跨界和日系可愛開架品牌INTEGRATE聯名，以「暖咖 A Cup of Lovely」冬日主題季，將戀愛和溫暖兩大元素融入在聯名飲料和碑身上，快揪曖昧對象喝杯咖啡、趁機告白。



此次cama café與高人氣日系可愛開架品牌INTEGRATE櫻特芮合作，結合雙方品牌特色打造「暖咖」冬日限定主題，以櫻特芮光透素裸顏底妝系列「偷心美肌」發想，嚴選進口天然大馬士革玫瑰純露設計「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」兩款限定飲品。於11/15~12/13期間購買任一款不限冰熱現折10元。



而在CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店中，則是加碼推出限定款粉嫩特調咖啡，以玫瑰偷心輕拿鐵為基礎「粉紅泡泡初戀拿鐵」，搭配旗艦店招牌帽子拿鐵技法，粉粉嫩嫩的飲品讓人少女心噴發。另一款「招桃花脫單莓果茶」則是同時擁有玫瑰甜香與蜜桃、莓果的果香，是款無咖啡因的飲品。外帶紙杯也換上新裝，帶有戀愛氛圍感的設計，有love字樣以及可隨意填寫的空白留言處，讓人寫下心願、送杯咖啡偷偷告白。

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cama café、INTEGRATE聯名
活動時間：11月15日至2024年1月31日
聯名飲品：
玫瑰偷心輕拿鐵、玫瑰偷心輕美式

CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店限定飲品
粉紅泡泡初戀拿鐵、招桃花脫單莓果茶

優惠活動：
1、11月15日起至12月13日，於cama café門市購買檔期飲品（玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵），不限冰熱、容量皆可享嚐鮮價折扣10元優惠。

2、暖咖冬日主題季期間cama café好友還有專屬的INTEGRATE櫻特芮獨家優惠，購買獨家星願美肌組享超值優惠組合價699元，還可獲得watashi+官網折價券。

 

 

 

 

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