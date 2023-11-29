第一次到和歌山旅遊看這篇就上手！說到關西的和歌山縣，曾去過的人可能會先想到「高野山、盛產橘子和鮪魚、溫泉勝地」這幾個較具代表性的特色，不過和歌山其實還有超多美到翻的秘境，是你去過一次就畢生難忘的景點，像是坐擁一大片夢幻白石灰岩的「白崎海洋公園」、近年新興的超夯天空之鏡「天神崎」，都是超值得你來和歌山走一趟的理由，現在就趕快跟著編輯一起走遍9大和歌山最值得一訪的觀光地吧。



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和歌山必訪景點：白崎海洋公園

擁有「日本愛琴海」之稱的「白崎海洋公園」，放眼望去一大片海岸都是壯觀的白色石灰岩群，在一望無際的蔚藍太平洋與陽光照射下，閃耀著亮白色的光芒，據說是在2億5千萬年前就已形成的地形，等於人類出現在地球之前就已經誕生的地方，也是和歌山目前比較不為人知的超絕美打卡秘境。





白崎海洋公園的石灰岩成分是主要是由大量的珊瑚、貝殼聚集，在經年累月下形成的固體碳酸鈣所形成，在這裡除了可以看到古生代二疊紀時期的化石，登上展望台之後也可飽覽經由雨水侵蝕而形成的美麗特殊地形。天氣好的時候，藍色大海與白色石灰岩形成強烈的色彩對比，而且甚至可以與對海的四國遙遙相望！而且白崎海洋公園還被入選為「平成百景」、「日本沙灘百選」、「日本夕陽百選」等多項殊榮，絕對是喜歡秘境的旅人來到和歌山旅行時，不可錯過的最新朝聖地點。



白崎海洋公園

地址：和歌山縣日高郡由良町大引960-1

交通：從JR紀伊由良站乘坐巴士，至「白崎西站」步行15分鐘



和歌山必訪景點：天神崎

玻利維亞的「天空之鏡」烏尤尼鹽湖，是不少人一生都想朝聖一次的夢幻景點，而說到日本的天空之鏡，近年則是多了一處和歌山的「天神崎」，讓年輕情侶與閨蜜們爭相造訪！天神崎是位於田邊灣北邊突出的海岬，由茂密的山丘和眾多礁石所組成，由於受黑潮水流的影響，一年四季氣候都相當溫暖。





當退潮時的水位來到150～140公分左右，積在礁石上的水面將呈現很美的陽光反射與人物倒影，也是拍照最好的時機，所以當天氣好的時候，就會看到海邊有大批人潮在裡流連忘返。但要注意的是，雨天或強風的日子可能會造成水面波動，如此便無法反射倒影，因此不妨先至「和歌山縣田邊市田邊觀光協會」官網查詢日本氣象廳的潮位預測表，以及當年度最有機會看到天空之鏡的時間。



天神崎

地址：和歌山縣田邊市天神崎

交通：從JR紀伊田邊站搭乘計程車約10分鐘





和歌山必訪景點：大門坂

通往和歌山「熊野古道」的路上，有一段很適合短途步行的景點「大門坂」，實際長約600公尺，共有267個鵝卵石階，兩旁長滿了有著數百年歷史的日本雪松、柏樹、樟樹和竹林，一路延伸到熊野那智大社、青岩渡寺和那智瀑布。因為大門坂的攀爬難度不高，又具有熊野古道獨特的神秘空靈氛圍，所以不少第一次來到這裡的觀光客，都會選擇在大門坂附近散策。





來到大門坂，就不得不提到這裡有間「大門坂茶屋」專門提供平安時代的貴族服飾體驗，店內男裝、女裝、童裝皆有，2小時內的租借價錢為3,000日圓，2～3小時為4,500日圓，超過3小時的話每20分鐘以500日圓計算，穿上服裝後就可以在大門坂和夫婦杉附近拍下超多仙氣十足的照片！如果有體力與時間的話，還可以穿著平安服飾一路慢慢往上繼續走，並與遠方的「青岸渡寺」、「那智瀑布」一同合影，就連路人都可能會想要搶著與你合照喔。



大門坂茶屋

地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町那智山392-4

營業時間：9:00～16:00





和歌山必訪景點：熊野那智大社

有著朱紅色外觀的「熊野那智大社」位於那智山海拔350公尺處，在2004年被列為世界文化遺產，這裡供奉著熊野的12位神靈與日本最高瀑布「那智瀑布」之神，也因身為熊野三山之一，加上以往參拜時大多人是經由京都方向出發，因此熊野那智大社從古就是熊野古道參拜路的終極朝聖終點。





據傳熊野那智大社在西元前662年，神武天皇將那智瀑布奉為神體祭拜，後來由天照大神的神鳥「八咫烏」引導神武皇帝平安抵達大和橿原後，就回到熊野變成了一顆石頭休息，所以八咫烏正是熊野那智大社的神使，在神社內也可以看到八咫烏的銅像。



熊野那智大社

地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町那智山1

參拜時間：7:30～16:00





和歌山必訪景點：古座川

古座川是流經和歌山縣南部的河川，沿岸遍布著奇岩巨石，不過最大特點是水質相當清澈，肉眼就可以直接望穿川底，因此不僅被稱為「水晶川」，還曾入選為「日本秘境百選」、「平成名水百選」以及「日本地質百選」等殊榮。由於古座川水流平緩，所以不少人會在這裡體驗划獨木舟的樂趣，只要請專業的教練來指導，即使初學者也能輕鬆享受。





位於古座川一旁的「古座川Adventure俱樂部」，目前由老闆「上田博久」以及女兒「上田裕子」一同經營，課程共分為單獨體驗獨木舟的「半日遊」以及可以釣蝦與吃午餐的「一日遊」，在正式乘船下水前，老師會很詳細地教導正確的划槳方式、救生衣穿法以及河川所隱藏的危險，將安全教育毫無保留地告知學員，待遊客都準備好下水後，就可以划著獨木舟探索古座川水域，飽覽只有水路才能看到的絕佳美景。



古座川Adventure俱樂部（簡稱KAC）

地址：和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬989-6

官網：https://kozagawa-adventure-club.com/#plan





和歌山必訪景點：高野山

許多歐美旅客來到日本旅行時，為了想要體驗最傳統的日本文化，除了京都以外，還有和歌山的「高野山」也是非常熱門的首選地。相傳在西元816年，一位名叫空海的僧侶（謚號弘法大師），創立了佛教宗派真言宗以及被統稱為「高野山」的寺院建築群，由於這個地區的8座山峰與谷地的外型，看起來就像一朵蓮花，便逐漸發展成為日本的宗教聖地之一。





而高野山的墓地也是來到此處一遊時，必訪的人氣景點，雖說一般人難免對於墓地有所忌諱，但由於從平安時代到戰國時代，許多歷史上的戰國英雄都希望能長眠在這個神聖的靈場，因此豐臣秀吉、伊達政宗、上杉謙信、織田信長等武將的墳墓，都設置在高野山墓地。





奧之院參道

而被視為高野山最精華的地點「奧之院參道」，是一條長達2公里長的參拜道，終點會通往弘法大師修行的靈廟，沿途會經過超過20萬座墓碑與深具意義的紀念塔。走過這條兩旁杉樹羅列的小徑，彷彿翻閱了一頁頁的日本史，日本知名的作家、演員、詩人，甚至像是零食大廠「固力果」與知名咖啡「UCC」的創辦人都長眠於此。





金剛峯寺

高野山地區最古老的建築物「金剛峯寺」，是由弘法大師空海所創建的高野山真言宗總寺院，並且是全國3,600多座分廟之首。寺院裡有優雅的襖繪（一種畫在和室拉門上的繪畫）和日本最大的石庭「蟠龍庭」，目前已被指定為日本國寶。金剛峯寺以數層檜皮疊建而成的屋頂上，設置收集雨水的大水桶，以保持屋頂的濕潤，成為獨特的防火設計。





壇上伽藍

「壇上伽藍」是高野山的核心之地，是弘法大師最初第一座在高野山建來修行的場所，並與最後修行的地點「奧之院」合稱為高野山的二大聖地。高達 48.5 米的「根本大塔」，外觀漆成朱紅色，據說是日本歷史上最早出現的方形雙層寶塔建築；而附近有名的「六角經藏」收藏了鳥羽天皇的皇后藤原得子所親筆書寫的經文，據說只要用力推動手把往左轉一圈，就如同誦完一本經書而能得到功德，吸引不少旅客來這裡合力轉動。





前往高野山的交通方式

如果要前往高野山，最方便的方式就是先搭乘南海高野線抵達「極樂橋站」，再從極樂橋站搭乘約5分鐘的「高野山纜車」，就能直達「高野山站」。由於極樂橋站位於海拔約539公尺高的地方，與標高867公尺處的高野山站，相差了328公尺高，等於是一座東京鐵塔的高度，在短短5分鐘內爬升完這樣的高度，也帶給遊客們些許刺激的搭乘體驗。





和歌山必訪景點：串本海中公園

串本海中公園以「串本之海」為主題，擁有水族館、海中展望塔、海中觀光船、潛水學校與餐廳的複合型海洋公園設施，園內有近500種、超過5,000隻的海中生物，而且特別使用了溫暖的黑潮水質，並讓自然的太陽光直射水槽，重現出串本美麗的海中景觀與生態環境。





來到串本海中公園，除了可以看到世界最北的桌軸形孔珊瑚聚落、各式各樣的熱帶魚，最大賣點是可以與海龜寶寶近距離接觸，以及購買200日圓的超大顆海龜專用飼料，到戶外的海水養殖槽來餵養海龜。



串本海中公園

地址：和歌山県東牟婁郡串本町有田1157

營業時間：水族館與海中展望塔9:00～16:30、海中觀光船9:30～15:30、串本潛水公園9:00～17:00

交通：從JR串本站乘熊野交通巴士，在「海中公園前」站步行3分鐘





和歌山必訪景點：生石高原

說到關西地區首屈一指的芒草原景點，就一定不能漏掉位於和歌山的「生石高原」！生石高原位海拔870公尺處，芒草原足足佔地約13公頃，從春天的一片綠意盎，再到秋天的銀白色絨毯，走在健行步道上，這些隨著秋風搖曳的芒草群可說是怎麼拍、怎麼美。





生石高原還有一個超人氣打卡點「火上岩（火上げ岩）」，火上岩其實是一大塊灰白色的巨型岩石，但只要利用神奇的拍攝角度，就能拍出如同站在懸崖般的網美絕景，而且當天氣晴朗時，甚至能從生石高原眺望淡路島、六甲山、四國等地呢。



生石高原

地點：和歌山県海草郡紀美町中田

交通：JR海南站開車約45分鐘





和歌山必訪景點：貴志站

和歌山最有名的風景不只是美麗的海線與山景，就連電車車站「貴志站」都讓不少人慕名而來！貴志川線行駛於「和歌山站－貴志站」之間，整條線上共有14個車站，原本因為人口流失而背負了龐大債務，一度面臨被廢除的命運，後來接手的和歌山電鐵便決定請到日本相當知名的車站設計師「水戶岡銳治」融合當地的特色打造特色列車，並於2007年將養在貴志站一旁商店的三色貓「小玉」終身任命為車站站長，從此之後貴志站一炮而紅，不只轉虧為盈，超可愛的小玉也在未來幾年帶動日本各地將貓咪任命為站長的風潮。





在第一代小玉站長去世以後，和歌山電鐵決定讓原本任職於「伊太祈曾站」的站長「二代玉」接替牠的位置，而伊太祈曾車站則由最新一代的「四代玉」來擔任實習站長，而二代玉站長同樣也有值班表，待遇與小玉站長一樣，每年的年薪都是一年份的貓糧。每年到了11月，會舉辦一年一度用橘子祭拜小玉站長的活動，二代玉會換上祭典服飾，待儀式結束後由附近農場提供的供品橘子，也會分發給現場參與的民眾，讓大家記得永遠的小玉。



貴志站

交通：JR和歌山站搭乘「和歌山電鐵貴志川線」並於終點「貴志站」下車

