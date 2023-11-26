日本超萌貓站長就是牠們！日本不少車站的站長，都會請來可愛的貓咪們坐鎮，為的就是要吸引遊客多來造訪、帶動觀光人潮，而全日本名氣最高的「小玉站長」就位於和歌山電鐵終站的貴志站，雖然第一代的小玉站長已在2015年當天使去了，不過現在正由「二代玉」貓咪站長來接任，和歌山電鐵也有多款以貓咪為主題所打造的可愛列車，堪稱是貓奴此生一定要朝聖一次的鐵道線與車站。



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「小玉站長」成功拯救貴志川線！帶起貓咪站長風潮

和歌山最有名的風景不只是溫泉和美麗的海岸線，就連電車車站「貴志站」都讓不少人慕名而來！貴志川線全長約14.3 公里，行駛於「和歌山站－貴志站」之間，整條線上共有14個車站，原本因為人口流失而背負了龐大債務，一度面臨被廢除的命運，後來接手的和歌山電鐵便決定請到日本相當知名的車站設計師「水戶岡銳治」融合當地的特產草莓，打造出一輛繽紛可愛的「草莓電車」，並於2007年將養在貴志站一旁商店的三色貓「小玉」終身任命為車站站長，從此之後貴志站一炮而紅，不只轉虧為盈，超可愛的小玉也在未來幾年帶動日本各地將貓咪任命為站長的風潮。





4種觀光列車僅需普通車票價就能乘坐

除了前述提到的「草莓電車」，貴志川線還有「小玉電車」、「梅星電車」以及在2021年登場的優雅全黑「小玉電車博物館號」共4種觀光列車，而且不管搭到哪一輛，都只需要普通車的票價就可乘坐，可說是CP值超高的觀光列車。



最新列車「小玉電車博物館號」前身為玩具電車

2021年12月首次露面的「小玉電車博物館號」，其實是由原本已停駛的全紅「玩具電車」所改裝而來，為了紀念2015年6月22日去世的小玉站長，車廂內從天花板、地板、牆壁掛畫、座椅裝飾、展示周邊等，都有滿滿的小玉紀念照。





除此之外接替小玉成為新一代貴志站站長的「二代玉」以及與二代玉一同值班的「四代玉」，也都化成Q版的動漫風三花貓咪，在車上的各個角落與小玉快樂地追逐跑跳，帶給貓奴們超級療癒的能量。





新一代「二代玉站長」原為伊太祈曾站長

在第一代小玉站長去世以後，和歌山電鐵決定讓原本任職於「伊太祈曾站」的站長「二代玉」接替牠的位置，而伊太祈曾車站則由最新一代的「四代玉」來擔任實習站長，而二代玉站長同樣也有值班表，待遇與小玉站長一樣，每年的年薪都是一年份的貓糧。每年到了11月，會舉辦一年一度用橘子祭拜小玉站長的活動，二代玉會換上祭典服飾，待儀式結束後由附近農場提供的供品橘子，也會分發給現場參與的民眾，讓大家記得永遠的小玉。





順遊小玉周邊商品店、小玉咖啡廳

貴志站在2010年重新改裝時，除了將車站屋頂設計成貓臉與貓耳造型，在當年還特別增設了咖啡廳，到這裡看完二代玉站長或是實習站長四代玉後，不妨來到咖啡廳喝杯拿鐵或可可，還會發現杯身不只是超可愛的Q版小玉，就連鮮奶油上方還以巧克力醬畫出超萌的貓掌圖案喔！一旁也有小玉站長相關的周邊產品店，販售了鑰匙圈、徽章、伴手禮、年曆、明信片、文具等相當豐富的商品，絕對讓貓奴們買到滿載而歸。

