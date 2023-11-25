和歌山人氣美食多到讓人眼花撩亂！位於日本關西的和歌山縣，除了擁有豐富自然的山線及海線景觀，境內美食可說是不遑多讓，除了縣內所產的柑橘、梅子享譽全國，還有來到當地人人也必吃一碗「和歌山拉麵」，如果你超愛吃海鮮，也一定要嚐嚐看「黑潮市場」和「勝浦漁港」的鮮美生魚片丼，還有新鮮水果堆疊成的超澎湃「超人氣果園聖代」，都是來到和歌山不容錯過的美食，趕快跟著編輯的腳步，一起來開箱和歌山必嚐7大美食。



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必吃美食、井出商店

來到和歌山旅遊，如果沒吃到道地的「和歌山拉麵」，幾乎是等於白來一趟！和歌山拉麵之所以會這麼有名，一切都是因為這間主打豚骨醬油拉麵的「井出商店」，1953年創業的井出商店，當年是以屋台拉麵起家，曾在1998年被東京電視台評選為「日本拉麵第一」，曾經創下「連續8個月排隊人潮從未間斷」、「最長等待時間210分鐘」、「每天平均賣出893碗」多項等驚人紀錄，而且至今無人能超越，在日本的拉麵史上是一家相當傳奇的拉麵店。



井出商店

地址：和歌山県和歌山市田中町4-84

營業時間：11:30～22:00（L.O 21:30）

公休日：每週四





必吃美食、花菱

位於高野山附近的「花菱」，是和歌山當地水準相當高的精進料理專門店，第一次聽到「精進料理」的人，一定都會很疑惑這是什麼樣的餐廳，其實「精進料理」指的就是我們常聽到的素食料理，食材基本上不使用魚類或肉類，並相當重視季節感，且遵守「五法（生、煮、烤、炸、蒸）」、「五味（醬油、醋、鹽、砂糖、辣）」、「五色（紅、藍、黑、黃、白）」的料理方式。



必吃美食、觀音山水果農園

「花菱」創立於古早的明治時期，還曾在昭和46、52年天皇與皇后至高野山之時，為他們準備精進料理。如今花菱也成為不少國外觀光客造訪高野山時，都會特地前來用餐的人氣餐廳，而且除了素食料理以外，這裡也提供一般的生魚片或葷食套餐料理，且樣樣都精緻，因此價格也略為偏高。地址：和歌山縣伊都郡高野町高野山769營業時間：11:00～18:00公休日：無

盛產許多果物的和歌山縣，境內當然也有不少與水果相關的農園與甜點店，這間在Google評價破千則且還擁有4星的「觀音山水果農園」，從明治時代就開始栽種橘子，農園主人至今已經由第六代所經營，自2018年4月7日開始，便在果園旁的2樓建築開設了「觀音山水果聖代咖啡廳（観音山フルーツパーラー）」，人氣更是直線攀升，讓不少外地遊客特地開車前來品嚐。





「觀音山水果聖代咖啡廳」分成戶外與室內用餐區，會因應季節推出不同口味的限定水果聖代，以秋季來說最推薦的甜點就是「和歌山當季水果農園聖代」、「和歌山瀑布蒙布朗聖代」、「和歌山柿子聖代」，以及放有麝香葡萄與無花果的「和歌山季節水果三明治」，看到這些由農園直送的水果堆疊而成的超澎湃聖代，還有塞滿大顆果實與鮮奶油的水果三明治，再怎樣都要飛奔而來大啖過癮。



観音山フルーツパーラー 和歌山本店

地址：和歌山県紀の川市粉河3186-126

營業時間：10:00～16:30

定休日：日本年末年始期間





必吃美食、黑潮市場

「和歌山瑪麗娜城」佇立在美麗的海岸線上，這裡由多個區域所組成，不管吃喝玩樂都能一次滿足，如果你喜歡拍照逛街，可以來到地中海港口風格的「歐羅巴港公園」盡情玩樂；而位於此處的「黑潮市場」則是和歌山當地相當有名的海濱魚市場，每天中午12點半都會舉行超生猛的黑鮪魚解體秀，有不少前來和歌山瑪麗娜城的觀光客，都是為了親眼目睹職人以精湛手法解體鮪魚的過程。





每日的解體秀時間一到，專業的師傅們就會以驚人的刀工解體捕獲的巨型鮪魚，現場總是遊客滿滿、群眾也不斷隨著師傅手起刀落發出讚嘆聲，結束後還能立刻享用鮪魚壽司或蓋飯，滋味鮮到讓人魂牽夢縈。





黑潮市場除了販售各種新鮮的鮪魚、貝類、乾貨等特產，還有各式各樣豐富的和歌山特色伴手禮任你挑選，如果想要一邊欣賞海港風光、一邊烤肉，還可以在市場直接購買海鮮與蔬菜等食材，直接在海邊用碳火烤起BBQ，度過一場超Chill的午餐時光。



和歌山瑪麗娜城「黑潮市場」

地址：和歌山縣和歌山市毛見1527

營業時間：10:00～17:00（會根據季節進行調整）

公休日：不定期





必吃美食、勝浦漁港

位於和歌山南部的那智勝浦，這裡不只溫泉有明，還有大名鼎鼎的「勝浦漁港」是日本生鮪魚捕獲量最高、相當知名的鮪魚小鎮。勝浦漁港除了每週六以外，每天早上7點都可以看到新鮮捕獲的鮪魚一字排開，來自各地的商人們也不斷來回走動競價拍賣的熱鬧場景，遊客也可以在2樓透過甲板參觀這樣的在地文化，感受漁港一早的活力。





參觀完拍賣活動後，不妨來到勝浦漁港的美食街，在創立至今約有120年歷史的「鮪の脇口」享用一份奢華的鮪魚丼或鮪魚握壽司早餐，或是新鮮且罕見的生鯨魚片，而且這條短短的美食街還隱藏了不少與海鮮相關的美食與當地伴手禮，來走一輪保證五臟廟都能被滿足。



勝浦漁港「鮪の脇口」

地址：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井

電話：0735-54-2001

營業時間：8:00～17:00

公休日：每週二





必吃美食、湯淺醬油

2002年誕生的「湯淺醬油」，至今仍使用100年以上的杉木桶，並以現代罕見的傳統古法釀造醬油。除了可近距離參觀醬油的熟成發酵過程，也可走至樓上透過玻璃觀景窗，觀賞11個巨大杉木桶頂部的壯觀景象，如果剛好碰到職人正在工作，還能親眼見到他們攪拌醬醪的精彩場景。此外，湯淺醬油還特別提供了「親手攪拌醬醪」與「製作寶特瓶醬油」2大體驗活動，特別是親手攪拌醬醪時，不僅可以了解到職人攪拌時需要耗費不少體力，還能換上職人的衣服、戴上可愛的熊貓頭套留下可愛的紀念照，也成功讓不少女性遊客願意上前挑戰。





而醬油也並非只能拿來作為正餐料理使用，為了迎合時下更多年輕人的喜好，湯淺醬油附設的咖啡廳「藏咖啡」也提供了相當好拍又美味的「醬油霜淇淋」，不僅霜淇淋本身已帶有淡淡的醬油香甜味，如果再搭配幾滴湯淺醬油的招牌產品「生一本黑豆醬油」點綴，鹹甜交織的香濃滋味吃過就令人相當難忘，相當推薦來這裡一定要吃吃看。



湯淺醬油

地址：和歌山県有田郡湯浅町湯浅1466-1

營業時間：9:00～21:00（參觀與體驗行程僅於9:00～16:00開放）

交通：JR湯淺站徒歩約10分鐘





必喝美酒、中野BC

「中野BC」原本是一間專門釀造醬油的企業，但從1979年開始運用和歌山盛產梅子的優勢，正式進軍梅酒領域，並使用紀州南高梅釀造出各種風味的美味梅酒，就連不太擅長喝酒的人，也很容易接受「中野BC」旗下梅酒的口感。





除此之外，日本全國各地有成千上百座的釀酒廠，而「中野BC」與其他釀酒廠最不一樣的地方，就是擁有一座達3,000坪的日式庭園，遊客除了可以在庭園內自由走動觀賞，還可參觀日本酒與梅酒的釀造過程，以及付費參加釀造梅子酒的活動體驗。



中野BC

地址：和歌山県海南市藤白758-45

營業時間：9:00～17:00

公休日：新年連假期間

