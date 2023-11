和歌山3大必住旅宿攻略!提到日本的關西地區,大多人會先想到大阪、京都、奈良、兵庫等觀光客絡繹不絕的城市,但其實位於大阪南方的「和歌山縣」,也擁有豐富的濱海絕景與海鮮美食,加上當地有不少飯店與旅宿提供的服務及館內設施,都讓人相當驚豔,所以和歌山也成為許多喜歡日本深度之旅的玩家們,去過都讚不絕口的關西秘境。如果你是第一次來和歌山縣,不妨考慮這3間各有優勢的特色旅宿,從擁有天然洞窟的「溫泉旅館」、能仰望星空的「豪華露營」到走至JR車站只要2分鐘的「市區飯店」,讓自己在玩樂之餘,也能以住宿的方式體驗到和歌山的美好。



浦島飯店:必泡天然洞窟溫泉「忘歸洞」

位於和歌山縣南部那智勝浦的「浦島飯店」,可說是第一次來和歌山的人,一定要住過一次的經典老字號飯店!光是整棟建築的規模就大到必須設計一份地圖,才能避免遊客不小心走失,住房區域由本館、日昇館、山上館和渚館(なぎさ館)4棟建築組成,共有404間客房,房間數量列居日本第一。





不管是日式榻榻米或洋式客房,浦島飯店皆有提供,其中日昇館的和式客房在進門後就有大片窗景迎接住客,還能從窗外直接看到館內大名鼎鼎的「忘歸洞溫泉」,窗前還擺放了椅子讓客人可以悠閒坐著賞海聊天,而且飯店還貼心附有「開夜床」的服務,待旅客前往享用晚餐的期間,工作人員會進房為客人鋪好睡床、並拉上房內窗簾,讓你回房時有如返家一樣舒適自在。



In the Outdoor白浜志原海岸:極簡北歐風Glamping

而浦島飯店的最大亮點,就是館內有6處不同主題的溫泉,分別是「忘歸洞、玄武洞、內湯、今日湯館、狼煙之湯、磯之湯」,其中又以超大型的天然洞窟溫泉「忘歸洞」與「玄武洞」最有人氣,特別是「沒泡等於沒來浦島飯店的」忘歸洞,溫泉四周的岩壁都是受到太平洋風浪侵蝕所形成的自然景觀,早上來泡湯可飽覽湛藍的海洋、傍晚可看夕陽、晚上則賞星空,有許多國外觀光客來和歌山縣都指名要住浦島飯店,都是衝著忘歸洞而來。除此之外,浦島飯店還有一個相當獨特的賣點,就是館內有相當多的遊戲機台,從太鼓達人、夾娃娃機、籃球機等遊戲中心該有的設施,幾乎一項不缺,甚至年輕女孩們最愛的大頭貼機在這裡也都能找得到,讓跟著爸媽來旅行的小朋友一點都沒有閒下來的機會;而考量到附近沒有便利商店,因此浦島飯店還直接在本館設立了一間LAWSON,除了販售一般便利商店的物品以外,還能買到許多和歌山當地的伴手禮,在旅宿界當中算是非常少見的創舉。地址:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2官網: http://www.hotelurashima.co.jp/



如果你喜歡仰望星星、享受一卡皮箱就入住的Glamping體驗,那麼2022年5月才開幕的「In the Outdoor白浜志原海岸」絕對是現在前往和歌山最優的住宿選擇!「In the Outdoor白浜志原海岸」位於吉野熊野國立公園之內,同時也是關西地區第一座設立在國家公園內的露營設施,這裡除了能夠飽覽太平洋美景、觀測星象以外,擁有許多不同形式的住宿空間也是相當大的賣點,像是一個個北歐風的純白豪華帳棚、北歐風木屋以及日本建築家隈研吾與戶外用品品牌Snow Peak共同設計的「住箱 by snow peak」等。





如果是與家人同行或是攜帶寵物,相當推薦選擇以沉穩黑色外觀打造的「北歐風木屋」系列,由於戶外設有私人小庭院,所以狗狗可以在這裡盡情奔跑,到了夜晚大家還可以在庭院裡生火烤BBQ,與家人或另一半共度美好的度假時光。可容納2~6人的木屋房型,還打造成類似Villa的上下兩層樓,一樓還有衛浴設施、料理台、大型餐桌、露營木爐等,即使在冬天也能舒適地入住。





晚餐則會為房客準備相當豐富的BBQ食材,從沙拉、湯品、肉類到蔬菜,均使用和歌山當地生產的新鮮食材,像是「紀州真鯛與乙姬貝的海鮮鍋、低溫燒烤牛肋眼、和歌山燒烤蔬菜組合」等,都是必嚐的經典美味,而菜單還會依據季節更動,房內另有提供酒精飲品或軟性飲料,如果對燒烤或烹飪不太拿手,也可以委託工作人員協助代烤。





到了隔天早上則是有濃湯以及當季蔬菜、紀州蜜柑醬汁調理過的雞肉與古巴麵包,只要先將奶油抹在古巴麵包後放入雞肉,就可以放在烤盤上烘烤並熱壓,最後再加入蔬菜、蘿蔔絲與醬料後,旅客們就能輕輕鬆鬆完成一份自己DIY的美味古巴三明治。



In the Outdoor白浜志原海岸

地址:和歌山縣西牟婁郡白浜町日置1875

官網:https://intheoutdoor.co.jp/





和歌山格蘭比亞大飯店:走到JR和歌山站只需2分鐘

如果希望追求交通便利、購物方便的旅客,那就不能錯過位於和歌山市的「和歌山格蘭比亞大飯店」了!和歌山格蘭比亞大飯店就位於JR和歌山站一旁,旁邊還緊鄰著購物商場「MIO」,附近也有7-ELEVEN與LAWSON等便利商店,是和歌山縣當中較為繁榮的地區。





以CP值來考量,和歌山格蘭比亞大飯店的單人客房是很不錯的選擇,雖說房間較為狹窄,不過衛浴設備也設有浴缸,能夠讓旅客們在夜晚時小小享受泡澡時光,且客房內也設有辦公桌椅,方便攜帶筆電的上班族可隨時工作,如果在外旅行習慣安排早出晚歸的行程,不妨考慮經濟實惠且交通便捷的歌山格蘭比亞大飯店。



和歌山格蘭比亞大飯店

地址:和歌山市友田町5-18

官網:https://www.jrwesthotels.com/tw/hotels/wakayama/