和歌山3大必住旅宿攻略！提到日本的關西地區，大多人會先想到大阪、京都、奈良、兵庫等觀光客絡繹不絕的城市，但其實位於大阪南方的「和歌山縣」，也擁有豐富的濱海絕景與海鮮美食，加上當地有不少飯店與旅宿提供的服務及館內設施，都讓人相當驚豔，所以和歌山也成為許多喜歡日本深度之旅的玩家們，去過都讚不絕口的關西秘境。如果你是第一次來和歌山縣，不妨考慮這3間各有優勢的特色旅宿，從擁有天然洞窟的「溫泉旅館」、能仰望星空的「豪華露營」到走至JR車站只要2分鐘的「市區飯店」，讓自己在玩樂之餘，也能以住宿的方式體驗到和歌山的美好。



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浦島飯店：必泡天然洞窟溫泉「忘歸洞」

位於和歌山縣南部那智勝浦的「浦島飯店」，可說是第一次來和歌山的人，一定要住過一次的經典老字號飯店！光是整棟建築的規模就大到必須設計一份地圖，才能避免遊客不小心走失，住房區域由本館、日昇館、山上館和渚館（なぎさ館）4棟建築組成，共有404間客房，房間數量列居日本第一。





不管是日式榻榻米或洋式客房，浦島飯店皆有提供，其中日昇館的和式客房在進門後就有大片窗景迎接住客，還能從窗外直接看到館內大名鼎鼎的「忘歸洞溫泉」，窗前還擺放了椅子讓客人可以悠閒坐著賞海聊天，而且飯店還貼心附有「開夜床」的服務，待旅客前往享用晚餐的期間，工作人員會進房為客人鋪好睡床、並拉上房內窗簾，讓你回房時有如返家一樣舒適自在。



In the Outdoor白浜志原海岸：極簡北歐風Glamping

如果你喜歡仰望星星、享受一卡皮箱就入住的Glamping體驗，那麼2022年5月才開幕的「In the Outdoor白浜志原海岸」絕對是現在前往和歌山最優的住宿選擇！「In the Outdoor白浜志原海岸」位於吉野熊野國立公園之內，同時也是關西地區第一座設立在國家公園內的露營設施，這裡除了能夠飽覽太平洋美景、觀測星象以外，擁有許多不同形式的住宿空間也是相當大的賣點，像是一個個北歐風的純白豪華帳棚、北歐風木屋以及日本建築家隈研吾與戶外用品品牌Snow Peak共同設計的「住箱 by snow peak」等。





如果是與家人同行或是攜帶寵物，相當推薦選擇以沉穩黑色外觀打造的「北歐風木屋」系列，由於戶外設有私人小庭院，所以狗狗可以在這裡盡情奔跑，到了夜晚大家還可以在庭院裡生火烤BBQ，與家人或另一半共度美好的度假時光。可容納2～6人的木屋房型，還打造成類似Villa的上下兩層樓，一樓還有衛浴設施、料理台、大型餐桌、露營木爐等，即使在冬天也能舒適地入住。





晚餐則會為房客準備相當豐富的BBQ食材，從沙拉、湯品、肉類到蔬菜，均使用和歌山當地生產的新鮮食材，像是「紀州真鯛與乙姬貝的海鮮鍋、低溫燒烤牛肋眼、和歌山燒烤蔬菜組合」等，都是必嚐的經典美味，而菜單還會依據季節更動，房內另有提供酒精飲品或軟性飲料，如果對燒烤或烹飪不太拿手，也可以委託工作人員協助代烤。





到了隔天早上則是有濃湯以及當季蔬菜、紀州蜜柑醬汁調理過的雞肉與古巴麵包，只要先將奶油抹在古巴麵包後放入雞肉，就可以放在烤盤上烘烤並熱壓，最後再加入蔬菜、蘿蔔絲與醬料後，旅客們就能輕輕鬆鬆完成一份自己DIY的美味古巴三明治。



In the Outdoor白浜志原海岸

地址：和歌山縣西牟婁郡白浜町日置1875

官網：https://intheoutdoor.co.jp/





和歌山格蘭比亞大飯店：走到JR和歌山站只需2分鐘

如果希望追求交通便利、購物方便的旅客，那就不能錯過位於和歌山市的「和歌山格蘭比亞大飯店」了！和歌山格蘭比亞大飯店就位於JR和歌山站一旁，旁邊還緊鄰著購物商場「MIO」，附近也有7-ELEVEN與LAWSON等便利商店，是和歌山縣當中較為繁榮的地區。





以CP值來考量，和歌山格蘭比亞大飯店的單人客房是很不錯的選擇，雖說房間較為狹窄，不過衛浴設備也設有浴缸，能夠讓旅客們在夜晚時小小享受泡澡時光，且客房內也設有辦公桌椅，方便攜帶筆電的上班族可隨時工作，如果在外旅行習慣安排早出晚歸的行程，不妨考慮經濟實惠且交通便捷的歌山格蘭比亞大飯店。



和歌山格蘭比亞大飯店

地址：和歌山市友田町5-18

官網：https://www.jrwesthotels.com/tw/hotels/wakayama/

