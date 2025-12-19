冬天就要看富士山！樂天旅遊盤點5大絕景溫泉飯店，露天風呂、大窗景成流量密碼。

冬季是富士山最清晰的季節，樂天旅遊精選五間絕景溫泉飯店，讓你躺在床上就能看見夢幻逆富士，搭配年終超殺優惠，現在預訂正是時候。

隨著時序進入歲末年終，許多熱愛日本旅遊的台灣旅客開始規劃一場充滿儀式感的迎新之旅，而在眾多日本景點中，沒有什麼比在冬季親眼目睹清晰白頭的富士山更具象徵意義了。樂天旅遊近期公布了一份備受矚目的「富士山景觀人氣溫泉旅館排名」，揭曉了五間擁有絕美視野的旅宿，這些名單不僅反映了旅客對於「景觀」的極致追求，更指引了冬季前往河口湖與靜岡地區的最佳訂房攻略，搭配樂天旅遊現正推出的12月「SUPER SALE」雙重優惠，讓這場追逐絕景的旅程更加觸手可及。



▲排名第二的「御殿場高原時之栖」提供多元住宿體驗，其豪華露營區在黃昏時刻顯得格外夢幻，背景即是雄偉的富士山，是冬季不可錯過的浪漫場景。

掌握冬季黃金視角，早晨8點捕捉夢幻逆富士

冬季是欣賞富士山的最佳季節，原因在於11月至2月期間空氣特別乾燥且雲量極低，使得山體的能見度達到一年之中的最高峰。對於攝影愛好者或渴望拍出人生美照的旅客來說，清晨5點至8點以及傍晚4點至7點是絕對不能錯過的魔幻時刻，此時光線角度較低，最能凸顯山形的立體感與神聖感，特別是上午8點更被譽為觀賞的「黃金時段」。如果運氣夠好，在風平浪靜的早晨，還有機會在河口湖或田貫湖水面上，看見倒映著山影的「逆富士」，這種可遇不可求的夢幻絕景，正是吸引無數旅人一再回訪的動力。



▲「富士山景觀溫泉旅館大池飯店」以無死角富士山絕景奪下樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館排名第一名

大池飯店奪冠，無死角視野將富士山收進眼底

在樂天旅遊這份眾所期待的榜單中，榮獲第一名殊榮的是位於山梨縣的「富士山景觀溫泉旅館大池飯店」。這間飯店之所以能拔得頭籌，關鍵在於其「毫無遮蔽的完整視野」，飯店經過2021年的翻新後，特別強化了景觀設計，無論是身處客房內、浸泡在溫泉裡，甚至是在頂樓的觀景台，旅客都能感受到富士山彷彿近在咫尺的震撼。飯店特別打造了附設露天風呂的客房以及高樓層景觀房，讓住客能在私人空間中一邊享受按摩浴缸的舒緩，一邊獨享這座聖山的壯麗，這種極致的奢華體驗，加上細膩溫暖的日式款待，使其成為河口湖地區回訪率極高的指標性旅宿。



▲「富士山景觀溫泉旅館大池飯店」以無死角富士山絕景奪下樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館排名第一名

從夢幻燈海到日式庭園，多元風格滿足不同旅人

排名第二的「御殿場高原時之栖」則展現了截然不同的度假風情。這座位於靜岡縣、占地約10萬坪的複合式度假村，不僅擁有能眺望富士山的優勢，冬季舉辦的「光之祭典」更是一大亮點，璀璨燈海與夜間的富士山相互輝映，營造出宛如童話世界的浪漫氛圍，加上園區內提供飯店客房與豪華露營等多樣選擇，非常適合情侶與親子家庭前往。而獲得第三名的「富士松之湯飯店」則深受喜愛傳統日式氛圍的旅客推崇，飯店位於山中湖畔，擁有雅緻的日式庭園，旅客可以在大浴場中透過落地窗欣賞由火山岩打造的浴池與窗外富士山景交織出的如畫景致。



▲「御殿場高原時之栖」憑藉壯闊園區與冬季光之祭典的夢幻景致榮登排行榜第二名

▲「富士松之湯飯店」以能零死角視野欣賞富士山之姿，獲得樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館第三名肯定

湖畔度假與高空溫泉，享受身心靈的極致療癒

位居第四名的「富士河口湖公主大度假村」是團體旅遊與多代同堂家庭的理想選擇，這間飯店腹地廣大，不僅部分客房能同時飽覽湖景與山景，更設有完善的SPA與戶外活動空間，讓旅客能在此度過悠閒的長假時光。第五名的「伊豆長岡溫泉新八景園飯店」則以其位於頂樓的露天風呂聞名，這裡是伊豆長岡歷史悠久的溫泉區，旅客可以在毫無遮蔽的頂樓，一邊呼吸著清冽的空氣，一邊遠眺富士山與周邊山谷的遼闊，特別是在夕陽西下時分，金黃色的餘暉灑落在山頭與溫泉水面上，那份寧靜與感動將成為旅途中最難忘的記憶。



▲「富士河口湖公主大度假村」憑藉湖景與完善度假設施，榮獲樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館第四名

▲「伊豆長岡溫泉新八景園飯店」則以能在頂樓露天風呂遠眺富士山的獨特體驗，獲得本次排行榜第五名肯定

把握年底最後一波優惠，雙重折扣聰明預訂

為了讓旅客能以更實惠的價格體驗這些頂級景觀旅宿，樂天旅遊於12月推出了誠意十足的「SUPER SALE」。活動期間提供指定住宿85折優惠，若搭配12月12日當天的加碼活動，還能額外享有12%的折扣，這兩項優惠甚至可以疊加使用，對於計畫在2025年11月前出遊的旅客來說是絕佳的省錢良機。此外，即日起至2026年6月底，只要加入樂天旅遊官方LINE帳號，還能領取最高折抵1000元的專屬9折優惠券。無論是想在今年冬天完成看富士山的願望，還是提前預約明年的賞櫻或家族旅遊，現在正是下訂的最佳時機。

樂天旅遊 12月 SUPER SALE

訂房期間：2025/12/4（四）09:00 至 12/22（一）18:59（台灣時間）

入住期間：2025/11/19（四）至 2026/11/30（一）

活動內容：

．指定住宿享 85 折優惠（最高折抵 15,000 日圓），可與其他折扣疊加 。

．快閃加碼： 12/12（五）當日額外加碼 12% 折扣，可與 85 折優惠券同步疊加使用 。

樂天旅遊 LINE 官方帳號專屬優惠

活動時間： 即日起至 2026/6/30（二）

活動內容： 加入 Rakuten 樂天旅遊 Line 官方帳號，獲得專屬 9 折優惠券（最高折抵 1,000 台幣），住宿期限可至 2026/12/31 。

樂天旅遊信用卡與其他優惠

活動時間： 依各銀行規定，部分至 2025/12/31 或 2026/1/8 截止 。

活動內容：

樂天信用卡：樂翔卡/Panda J卡享 92 折；全卡友 95 折 。

其他銀行：滙豐、台北富邦全卡友 93 折；聯邦、遠東銀行滿額折抵 。

限時折扣：2025/12/22 起指定住宿額外 5% Off 。

富士山景觀人氣溫泉旅館 Top 5

富士山景觀溫泉旅館 大池飯店 (Mt. Fuji View Onsen Ooike Hotel)

第 1 名

位置： 山梨縣河口湖

特色： 無死角富士山絕景，擁有露天風呂客房與頂樓觀景台 。



御殿場高原 時之栖 (Gotemba Kogen Tokinosumika)

排名： 第 2 名

位置： 靜岡縣御殿場

特色： 結合溫泉、豪華露營與冬季光之祭典的複合式度假村 。

富士松之湯飯店 (Fuji Matsuzono Hotel)

排名： 第 3 名

位置： 山梨縣山中湖

特色： 位於山中湖岸線，客房與大浴場皆能零死角欣賞富士山與日式庭園 。

富士河口湖公主大度假村 (Fuji Kawaguchiko Resort Hotel)

排名： 第 4 名

位置： 山梨縣河口湖

特色： 廣闊度假設施，適合家庭與團體，部分客房可賞湖山交織美景 。

伊豆長岡溫泉新八景園飯店 (Izu Nagaoka Onsen New Hakkeien)

排名： 第 5 名

位置： 靜岡縣伊豆長岡

特色： 頂樓露天風呂視野遼闊，可遠眺富士山與山谷全景 。





搞定夢幻住宿之後，如果你對日本旅遊還有更多美好的想像，不妨看看以下這些精選行程

推薦閱讀：關西跨年這樣玩！阪神電車推出超值初詣套票，阪神+近鐵一日券1700円，可造訪伊勢、鳥羽和志摩，還加贈生肖擺飾。

推薦閱讀：限量150人2月立刻出發！JR西日本熊貓列車遊覽熊野古道、那智瀑布、和歌山南紀勝浦溫泉。

推薦閱讀：寶可夢首度參展橫濱紅磚倉庫聖誕市集，電系寶可夢點亮聖誕樹、超級禮物盒、放電聖誕樹、遊戲試玩通通有。