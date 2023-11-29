7個台中自然系景點搶先收藏！冬季來到台中必拍的落羽松已經逐漸變色，近日想來台中打卡，也可以順遊其它必拍的打卡點，這次窩客島便整理了「7個台中自然系景點」，囊括了絕美落羽松祕境、超夢幻黃金楓、白雪木隧道，讓你年末來到台中，一次攻略這些絕美景色。





如果想趁落羽松季來台中打卡，有與蓮花池相映的「太平苗圃落羽松」、長達一公里多的「麗寶落羽松大道」可以朝聖；另外也不能錯過有著黃金楓、白雪木盛開的「沐心泉休閒農場」，金黃雪白的隧道相映，是近日IG爆夯的打卡勝地；如果想揪人去踏青，可以前往長輩小孩都能輕鬆攻略的「知高圳步道」，與難度較高的「雪蓮步道」相連，傍晚可以同時欣賞夕陽餘暉以及金黃色草原之景。





台中自然系景點：沐心泉休閒農場

超夢幻白雪木季來了！四季都可以賞花的沐心泉休閒農場，近期秋冬必拍的黃金楓、白雪木大滿開，加上今年增加了白雪木種植面積，一整片雪白色花海比往年更壯觀，超夢幻雪白隧道讓人打卡美照拍不停，花期預計到12月底，1月之後則是櫻花季盛開期，如果想要拍出金黃雪白交加的美照，可得把握好朝聖時機。



#沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中興街60號

電話：04-2593-1201



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台中自然系景點：太平苗圃落羽松

來台中必拍免費落羽松祕境！苗圃落羽松群圍繞在池塘周圍，因此有著絕美池畔倒影，並與池中的蓮花相映形成獨特的景觀，加上池邊的石路、石椅更是增添了鄉村小鎮的氛圍，彷彿畫作般的美景是冬天來到台中時，值得一訪、散步的打卡祕境。



#太平苗圃落羽松

地址：台中市太平區





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台中自然系景點：福壽山農場

錯過11月賞楓期，不能再錯過福壽山楓紅！由於福壽山位在較高海拔地區，園內有豐富的生態景觀、森林系步道，其中每年楓葉從11月開始轉紅，到12月中期為楓紅最佳觀賞期，園中日式庭園松盧、鴛鴦湖景觀步道，與茂盛的楓紅群呈現幽靜典雅的景緻，今年還沒拍到紅楓，就先揪人衝上福壽山打卡。



#福壽山農場

地址：台中市和平區福壽路29號

電話：04-2598-9202





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台中自然系景點：麗寶落羽松大道

假日來到麗寶樂園玩，可不能忘記位在後方的落羽松大道，寬廣道路與兩側長達一公里多的落雨松林，形成有如國外街道的夢幻景象，是每年網美冬季必拍的落羽松勝地之一。最佳觀賞期預計到明年1月，目前松葉已經開始變色，現在前往可以一次搜刮紅黃綠三色不同風格的網美照。



#麗寶落羽松大道

地址：台中市后里區月眉南路





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台中自然系景點：知高圳步道

長輩、小孩都能輕鬆攻略的步道！知高圳步道以枕木、卵石鋪設，不僅平緩好走，全程幾乎都有林蔭遮蔽，加上潺潺的水道聲相伴，讓人不禁沉浸在大自然之中，如果再繼續深入前進，則可以通往難度較高的「雪蓮步道」，俯瞰壯觀的市區之景。



#知高圳步道

地址：台中市烏日區中山路三段登寺巷176號

電話：04-2228-9111





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台中自然系景點：雪蓮登山步道

位在知高圳步道附近的「雪蓮步道」，又被稱為「知高圳好漢坡」，以坡度較陡的木棧道、廢棄輪胎鋪置，但也能在短時間內攻略登頂，一覽山頂絕美景色，不僅能拍出秋日荒原氛圍的美照，每年秋冬，周圍大面積轉成銀白色的草原，在夕陽照射下呈現金黃色調更是秋冬必拍的隱藏美景。



#雪蓮登山步道

地址：台中市大肚區王福街2巷32弄38號





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台中自然系景點：新田登山步道

就在市區附近的環狀登山步道！新田步道由三條步道組成，可以根據想挑戰的難度自由選擇路線，全程多以木棧道、枕木舖設而成，其中最特別的便是沿著山稜建造的千階段落，蜿蜒步道與山嵐、樹蔭相映形成特殊景觀，吸引不少人前來挑戰打卡，途中都有涼亭、休憩點可以休息乘涼，是當地人踏青健行的人氣選擇之一。



​​​​​​#新田登山步道

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷





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