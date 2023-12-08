沖繩全新大型主題樂園要誕生了！沖繩距離台灣相當近，不只氣候、食物與習俗和台灣頗為相似，加上平均消費較低，成為許多台人首選第一的度假勝地，最近更是隆重宣布一座全新的超大型主題樂園「JUNGLIA」，將在2025年於沖繩北部的山原地區誕生，最酷的是園區內可以讓遊客搭乘熱氣球從空中眺望森林與海灣，還有刺激的恐龍設施、懸在半空中的露天鳥巢咖啡廳座位，讓你以最接近大自然的娛樂方式，來探索這片美麗的世界遺產。

▲圖片來源／株式会社刀



大多旅客到沖繩旅行時，通常會到交通最方便的南部那霸市區，或是中部的美國村一帶遊玩，如果有到北部的話，幾乎也是衝著知名的萬座毛與美麗海水族館而來訪，鮮少人知道位列世界自然遺產的「山原地區」。在沖繩北邊佔有大片土地的「山原國家公園」，不同於南部已都市化的那霸地區，這裡還有不少未開發的森林地帶，而且由於降雨量豐富所以當地濕度特別高，更是孕育許多原始植物與生物的最佳溫床，因此山原地區在2021年經認證後，便被登錄為世界自然遺產。

▲圖片來源／株式会社刀



為了讓更多遊客能探索山原地區的魅力，山原國家公園附近預計在2025年夏天開設一座全新的冒險主題樂園「JUNGLIA」，園區佔地預計達到60公頃，超寬闊的面積在日本可說是位列前茅，園內多達數十種以上的遊樂設施，像是搭乘熱氣球飛越叢林，俯瞰整片山林美景，或是置身在侏羅紀世界當中，搭乘裝甲車逃脫恐龍的追捕，都充滿了驚險與刺激。

▲圖片來源／株式会社刀



除了這些挑戰遊客膽量的設施以外，就連咖啡廳的戶外座位，都特別設計成一半懸空在建築物外牆的巨大鳥巢座位，讓網美們能在這裡與背後美麗的天際與森林拍照；如果玩累了，還有無邊際泳池SPA可供遊客們放鬆，適度舒緩一日下來的疲勞，若到時候想要充分體驗「JUNGLIA」的所有設施，建議最好直接安排一整天的時間在這座全新樂園好好探索。

▲圖片來源／株式会社刀

沖繩北部全新主題樂園「JUNGLIA」

預計開幕日期：2025年夏天