任天堂粉絲又要準備衝USJ!全球任天堂粉絲滿心期待的首座任天堂遊樂園「超級任天堂世界」,自2021年在大阪環球影城正式開幕,至今已過了將近3年的時間,無論何時到訪人潮永遠爆滿,如今大阪環球影城官方又驚喜宣布,2024年春天即將推出全新園區「咚奇剛王國(DONKEY KONG COUNTRY)」,除了有超刺激的主題遊樂設施以外,還會有咚奇剛相關的聯名餐點,讓遊戲迷玩到完全不想回台灣。



任天堂初代熱門遊戲「咚奇剛」系列自1981年發行到現在,在全球的買氣依舊相當驚人,在全球累積至少已賣出超過6,500萬套,因此大阪環球影城在2023年9月就曾公開宣布,未來即將在超級任天堂世界當中加開全新園區「咚奇剛王國(暫譯,下同)」。由於「超級任天堂世界」成功吸引了來自全球各地的遊客,讓大阪環球影城在過去1年內的入園人數突破1,235萬人,甚至超越位於另一頭關東地區的東京迪士尼度假樂園,當時就令不少任天堂的骨灰級粉絲相當引頸期盼,期待這次大阪環球影城究竟又能帶來什麼樣的驚喜。

如今大阪環球影城也正式宣布,「咚奇剛王國」確定會在2024年春天對外開放,而超級任天堂世界的園區面積也隨之擴增至目前的1.7倍大,從全新的主題遊樂設施以外,還會推出許多與咚奇剛相關的餐點及周邊商品,將挑戰成為大阪環球影城吸引來客數最強的戰力。

「咚奇剛王國」最主打的遊樂設施就是「咚奇剛的瘋狂礦車」,來訪的遊客們可以搭乘小型礦車飛越叢林,防止「金色香蕉」落入敵人手中受到威脅,驚險刺激的設施體驗,未來將讓任天堂迷來到「超級任天堂世界」時,玩到更加無法自拔。

為了滿足喜歡拍照的遊客,「咚奇剛王國」更特別以叢林風的元素打造出遊戲中的場景,還逼真還原了相當壯觀的埃及風「大金剛神殿」造景,光是看到目前釋出的情報,就令人期盼不已,隨著開園日的到來,未來大阪環球影城還會陸續公開更多相關消息,任天堂迷不妨趁現在趕快存錢,等著2024年春天直飛大阪來朝聖。

超級任天堂世界全新園區「咚奇剛王國(DONKEY KONG COUNTRY)」

預計開幕時間:2024年春季



