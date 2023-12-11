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USJ任天堂園區又更好玩了！日本環球影城全新「咚奇剛王國」2024春天開幕，「大金剛雲霄飛車、大金剛神殿造景」讓你玩到不想回台灣。

2023-12-11 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：合同会社ユー・エス・ジェイ、X@USJ_Official 人氣：1,511
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編輯 林奕如

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任天堂粉絲又要準備衝USJ！全球任天堂粉絲滿心期待的首座任天堂遊樂園「超級任天堂世界」，自2021年在大阪環球影城正式開幕，至今已過了將近3年的時間，無論何時到訪人潮永遠爆滿，如今大阪環球影城官方又驚喜宣布，2024年春天即將推出全新園區「咚奇剛王國（DONKEY KONG COUNTRY）」，除了有超刺激的主題遊樂設施以外，還會有咚奇剛相關的聯名餐點，讓遊戲迷玩到完全不想回台灣。

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▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ

任天堂初代熱門遊戲「咚奇剛」系列自1981年發行到現在，在全球的買氣依舊相當驚人，在全球累積至少已賣出超過6,500萬套，因此大阪環球影城在2023年9月就曾公開宣布，未來即將在超級任天堂世界當中加開全新園區「咚奇剛王國（暫譯，下同）」。由於「超級任天堂世界」成功吸引了來自全球各地的遊客，讓大阪環球影城在過去1年內的入園人數突破1,235萬人，甚至超越位於另一頭關東地區的東京迪士尼度假樂園，當時就令不少任天堂的骨灰級粉絲相當引頸期盼，期待這次大阪環球影城究竟又能帶來什麼樣的驚喜。
▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ

如今大阪環球影城也正式宣布，「咚奇剛王國」確定會在2024年春天對外開放，而超級任天堂世界的園區面積也隨之擴增至目前的1.7倍大，從全新的主題遊樂設施以外，還會推出許多與咚奇剛相關的餐點及周邊商品，將挑戰成為大阪環球影城吸引來客數最強的戰力。
▲圖片來源／X@USJ_Official

「咚奇剛王國」最主打的遊樂設施就是「咚奇剛的瘋狂礦車」，來訪的遊客們可以搭乘小型礦車飛越叢林，防止「金色香蕉」落入敵人手中受到威脅，驚險刺激的設施體驗，未來將讓任天堂迷來到「超級任天堂世界」時，玩到更加無法自拔。
▲圖片來源／X@USJ_Official

為了滿足喜歡拍照的遊客，「咚奇剛王國」更特別以叢林風的元素打造出遊戲中的場景，還逼真還原了相當壯觀的埃及風「大金剛神殿」造景，光是看到目前釋出的情報，就令人期盼不已，隨著開園日的到來，未來大阪環球影城還會陸續公開更多相關消息，任天堂迷不妨趁現在趕快存錢，等著2024年春天直飛大阪來朝聖。
▲圖片來源／X@USJ_Official


 

超級任天堂世界全新園區「咚奇剛王國（DONKEY KONG COUNTRY）」

預計開幕時間：2024年春季

本文圖片版權：
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