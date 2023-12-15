真的會為了「首座藍鯨骨骼標本」衝一次屏東！這座眾所矚目的藍鯨骨骼標本展覽「巨鯨之路」將在2023年12月15日於國立海洋生物博物館世界水域館大廳公開展出，成為台灣首座藍鯨骨骼標本展示。除了撼動人心的 20 公尺長的藍鯨骨骼吊掛展示外，長達 4.5 公尺的藍鯨頭骨原件更將於地面以分開式裝架的爆炸式展示方式，呈現藍鯨頭骨細部構造，讓民眾一窺藍鯨頭骨的巨大與內部結構。





這頭沉默巨鯨在2020年的農曆大年初一悄悄地來到台灣，經過研究發現這頭藍鯨為未成年個體，尚未完全硬骨化的骨骼使得修復作業極具挑戰。海生館採用全台首見三軸式龍骨裝架法進行裝架，以最不傷害骨骼的方式進行修復及裝架，同時考量展示安全性，海生館將藍鯨頭部進行翻模複製，原件落地分開裝架以爆炸式展示方式，讓民眾可以近距離觀察內部的結構，也讓研究學者可以進行科學測量、採樣等研究作業，共同為藍鯨研究貢獻心力。





這頭藍鯨在海上漂流數月，最後擱淺在台東，海生館匯集國內、外專家學者意見，力求骨骼組裝及展示姿態之科學正確性，經不斷討論、求證、比對、試組裝等過程，終於完成藍鯨骨骼標本的製作，並模擬捕捉藍鯨下潛剎那的優雅動作，仿佛描繪著一場重返海洋的儀式，展現出藍鯨動態美感與生命力。





這頭台灣首次紀錄的藍鯨，在經過1420個日子之後，將以另一種樣貌遨遊在10公尺高的海生館世界水域館大廳上方。這座20公尺長、63節椎體、1 公噸重的身軀，海生館透過重建骨骼與科普化的展覽，讓這頭藍鯨脫離禁錮的繩索，蛻變為博物館永久典藏的標本，延伸其生命價值與意義。海生館也邀請民眾趁這難得機會參觀海生館，感受牠透過每塊軀骨訴說的生命故事，同時讓我們思考如何維護海洋的永續發展，共同邁向永續海洋的美麗願景。







國立海洋生物博物館

電話：08-882-5678

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號

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