日系日雜品牌niko and …與美式漢堡Big Al's Burgers聯名合作推出以「柚子味噌美乃滋醬汁」打造的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」、「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」日系美式漢堡,同時還有兩款「冰淇淋蜜桃蘇打」及「黑芝麻奶霜咖啡拿鐵」限定冷熱飲,搶攻2023歲末最好拍美食。



推薦閱讀:摩斯冰紅茶5折!摩斯漢堡元旦優惠「紅茶買20送20」鐵粉狂喝,跨年優惠早餐89元、套餐買5送1優惠先筆記。







日本知名風格編輯品牌niko and … 攜手近年來話題不斷的知名美式漢堡店Big Al's Burgers 聯名推出一系列美式復古風格的服裝、生活雜貨商品以及期間限定聯名餐飲。其中,聯名餐飲以niko and … 的日式風格延伸,雙方各推出一款以「柚子味噌美乃滋醬汁」打造的漢堡,分別為niko and … TAIPEI旗艦店販售的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」,清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口;Big Al's Burgers台北及台中店則是販售「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」,厚實的炸豬排配上聯名限定醬汁,品嚐正宗美式漢堡結合日式風味醬汁的全新滋味。





同時,飲品的部分共推出兩款,包含「冰淇淋蜜桃蘇打」及「黑芝麻奶霜咖啡拿鐵」,無論想喝冷飲或熱飲,皆可以在niko and … TAIPEI旗艦店同時滿足。並且,Big Al's Burgers台北及台中店同時享用聯名套餐組合「Big Al's x niko and ... Combo」,399元即可一次品嚐到柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡、海苔鹽味薯條及冰淇淋蜜桃蘇打,為寒冷的冬天增加滿滿的飽足感。





除了豐富多樣的聯名系列,niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店將展示與 Big Al's Burgers 期間限定合作的藝術牆、玻璃窗貼及海報,打造最可愛的拍照打卡點,於打卡點拍照上傳 IG,並同時 Tag @nikoand_taipei、@bigalsburger 及 Hashtag #bigals_meets_nikoand,還可享聯名餐點9折優惠,台中 Lalaport 店則同步設有藝術牆。此外,凡於niko and … 全台實體店鋪消費本次聯名商品,即贈送聯名貼紙一張。





niko and … x Big Al's Burgers 聯名餐飲品項

niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店

柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡170元

冰淇淋蜜桃蘇打135元

黑芝麻奶霜咖啡拿鐵(Ice/Hot)135元

Big Al's Burgers 台北店及台中店

柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡230元

冰淇淋蜜桃蘇打160元

海苔鹽味薯條120元

Big Al's x niko and ... Combo 399元(含柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡、冰淇淋蜜桃蘇打、海苔鹽味薯條)