禰豆子爆米花桶真的要回來了!還記得稱霸2020年全台票房冠軍且吸金6億台幣的「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」嗎?當時轟轟烈烈的討論熱度,讓日本環球影城曾在2021年推出一系列「鬼滅之刃」的主題設施、餐點與周邊,當中最受人矚目的莫過於超萌的「禰豆子爆米花桶」,只可惜當時因為邊境尚未解封,台灣的鬼滅迷只能眼睜睜看著日本網友在網路上瘋狂分享。如今大阪環球影城無預警驚喜宣布,將在今年上半年讓「鬼滅之刃」設施與周邊限定復活,讓台灣的鬼滅迷終於能搭飛機到大阪體驗與炭治郎、炎柱等人一起戰鬥的感動。



▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



2021年首次在USJ大阪環球影城亮相的「鬼滅之刃 XR 乘車遊」,是以劇場版「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」為靈感所打造的VR虛擬實境雲霄飛車,遊客們在搭乘過程中,可以身歷其境體驗炭治郎、煉獄大哥與猗窩座等人360度的戰鬥場景、感受被煉獄大哥「炎之呼吸」包圍的炙熱感;時隔2年多,大阪環球影城再度祭出全新版的「鬼滅之刃 XR 乘車遊~追逐夢想的無限列車~」,讓更多來自世界各地的鬼滅迷,都能體驗到這份超燃的主題設施。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



遊客們必須先戴上專用的VR眼罩,列車就會開始行駛,在重力加速度的刺激之下,竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助與「炎柱」煉獄杏壽郎,一同對抗惡鬼的劇情將會變得更加生動逼真,近在眼前的「呼吸」劍式、血鬼術等招術,絕對會讓你的靈魂一同被震撼。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



另一項回歸的設施則是「鬼滅之刃×好萊塢美夢乘車遊」,「好萊塢美夢乘車遊」一直都是大阪環球影城的人氣設施,共有9節車廂,每節車廂有4個座位,特色在於每個座位都有一個頭枕式的立體音響,乘客可自由選擇想聽的歌曲。在這今年這波與「鬼滅之刃」的限定合作當中,會依照時間前後分成2個主題故事,第一波為「燃燒心靈尖叫篇」,主角是以初次搭車的炭治郎與煉獄杏壽郎為主角,會聽到他們在遊客耳邊不斷進行有趣的對話;第二波則是「全員全集中篇」,描述了炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助一起探險的故事。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



除了體驗刺激驚險的設施以外,還有「鬼滅之刃」限定的餐點與周邊也不能錯過,從2024年1月31日開始,將會推出一系列以「炎柱」煉獄杏壽郎為主題的商品,包括超可愛的「炎柱造型頭飾」、「炎柱吊飾玩偶」以及帶有火焰花紋的「炎柱羽織」;園區內的「影城巨星餐廳」也將販售以「炎柱」和「無限列車」為靈感所設計的各種美食,從漢堡排套餐、兒童套餐再到金黃色的橘子乳酪起司蛋糕,都能感受到煉獄大哥滿滿的活力與熱情。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ

2024大阪環球影城X鬼滅之刃

此外,在2021年賣最好的「禰豆子爆米花桶」這次也隨著活動驚喜回歸了!當時不僅需要在現場排隊4.5小時才能入手,網路上的拍賣價格也飆破一萬日圓,可見這款爆米花桶有多搶手,但礙於當時邊境尚未解封,就算願意在現場大排長龍,台灣的鬼滅迷們還是無法入手;如今到日本旅遊再也不是問題,而這次的爆米花也更換成全新的櫻花口味,鬼滅迷真的要把握時機,趕快趁上半年入手這款超萌的禰豆子爆米花桶了。

鬼滅之刃 XR 乘車遊~追逐夢想的無限列車~

聯名日期:2024年2月1日~年6月9日



鬼滅之刃X好萊塢美夢‧乘車遊

第一波聯名日期:2024年2月1日~4月7日

第二波聯名日期:2024年4月25日~6月9日

地點:Hollywood Dream The Ride



大阪環球影城X鬼滅之刃 聯名餐點

聯名日期:2024年2月1日~6月9日

販售地點:藤花餐廳、影城巨星餐廳



大阪環球影城X鬼滅之刃 聯名周邊

販售日期:2024年1月31日起



