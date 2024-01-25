哈日族荷包又要大出血了！JR日本集團為滿足訪日外國觀光客之需求，多年來針對不同區域設定了各種鐵路周遊券，只要一券在手，幾乎可以搭遍指定地區的新幹線與電車，堪稱日本國內CP值最高的交通優惠票券。令人遺憾的是，為配合2024年3月16日北陸新幹線「金澤－敦賀」區間開通，屆時將會有3款周遊票券受到影響而調漲，而部分票券的使用地點也會有所更改，如果3月中以後打算到北陸、關西地區旅遊的話，可得先好好做足功課了。



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到日本自由行時，大家一定都曾體會過「JR PASS」所帶來的便利性與實惠價格，令人遺憾的是，因應2024年3月16日北陸新幹線「金澤－敦賀」區間開通，JR西日本宣布自同日起針對旅日訪客所販售的JR Pass，將有3款會隨之調漲，分別是「關西北陸地區鐵路周遊券」、「北陸地區鐵路周遊券」、「北陸拱形鐵路周遊券」。

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JR西日本漲價周遊券：關西北陸地區鐵路周遊券

相當受到外國觀光客喜愛的「關西北陸地區鐵路周遊券」從原價17,000日圓漲至19,000日圓；不過隨之而來的，就是北陸新幹線的使用區間拉長至「敦賀－上越妙高」。

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JR西日本漲價周遊券：北陸地區鐵路周遊券

「北陸地區鐵路周遊券」則由5,090日圓調漲為7000日圓，調漲金額為1,010日圓，算是此次漲幅最小的周遊券，北陸新幹線的使用區間同樣拉長至「敦賀－上越妙高」，不過僅限自由席的部分，因為「光輝號列車KAGAYAKI」全車皆為指定席，因此無法搭乘。

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JR西日本漲價周遊券：北陸拱形鐵路周遊券

這一波漲幅最大的則是「北陸拱形鐵路周遊券」，北陸新幹線的使用區間同樣拉長至「敦賀－上越妙高」，但票價從原先的24,500日圓調整成30,000日圓，足足增加了5,500日圓，讓熱愛到日本自由行的旅客大喊吃不消，萬物皆漲的年代就連JR車票都逃不掉。

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雖說上述3款車票喊漲，但也有2款車票是價格不變且同樣將北陸新幹線的使用區間同樣拉長至「敦賀－上越妙高」，分別是26,000日圓的「JR西日本全地區鐵路周遊券」與1,9800日圓的「高山、北陸地區周遊券」，可說是相對值得入手的高CP值票券；至於「山陽新幹線單程車票」行駛區間從原先的「博多、博多～岡山、倉敷」等地，減少為「博多、博多～岡山」，若打算用這張票前往倉敷旅遊的旅客，要注意別買錯票券了。

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