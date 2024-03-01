過完年後緊接著邁向3月，想必內心仍饗大啖美食無負擔，那你絕對不能錯過本次TOP10的人氣美味餐廳懶人包，無論是自助式的Buffet、燒烤料理、日式風格料理等，就是想讓你省荷包更吃到並軌！滿足你饗吃大餐的心，結合多種優惠驚喜！饕客們還不擦乾口水，手刀衝刺吃一波吧！



以全新的料理視野結合美學概念

河畔餐廳

隱身於風景如畫的將捷金鬱金香酒店內，餐廳設計簡約明亮，半自助式的用餐環境散發開闊與舒適的氛圍。緊鄰米粉寮溪的大片落地窗精巧地引入自然採光，翠綠的植被讓用餐空間更顯生機。在這裡不僅提供全天候的餐飲服務，更匯聚了中、西、日式料理以及產銷履歷食材，致力打造從產地到餐桌的透明飲食圈，為賓客帶來最安心的美味饗宴。

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地址：新北市淡水區中正路一段2號

優惠期間：2024/1/1-2024/12/30

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台北牛排海鮮餐廳首選

Que原木燒烤餐廳

位於高空17樓的Que原木燒烤餐廳，帶你獨攬基隆河美景，用餐氛圍輕鬆。主推美食以台灣本地的荔枝樹或龍眼樹原木將頂級牛排或生猛海鮮放在爐火上柴燒。透過原木燒烤後，外皮酥脆、內層肉質軟嫩多汁，並帶著淡淡煙燻香氣，讓你品嚐舌尖上最完美的滋味。

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地址：台北市南港區市民大道七段8號17樓

優惠期間：2024/1/1-2024/12/31

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榮獲「500 盤」獎的美味料理不容錯過

Buttermilk摩登美式餐廳(西門町意舍酒店)

Buttermilk摩登美式餐廳，為您帶來昇華版的美國家鄉料理以及歡樂輕鬆的用餐氛圍。必點招牌菜是獲得「500 盤」獎的美國阿嬤秘方炸雞。雞肉先用Buttermilk酪奶浸泡整晚後再油炸，外皮酥脆且不油膩，吃進嘴裡的雞肉鮮嫩多汁再搭配各式拼盤，保證讓你回味無窮！此外，還有道地異國Taco海陸雙拼都是不容錯過且一吃上癮的美味菜色。

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地址：台北市武昌街二段77號

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帶你體驗昇華版美國家鄉料理

Buttermilk摩登美式餐廳(中山意舍酒店)

位於台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳，以新鮮的食材與與創新的手法完美呈現美式風味料理，有著必點美國阿嬤炸雞，還有透過低溫慢烤美國豬肋排，一口品嚐香嫩多汁，搭配酸甜西瓜的吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排！

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地址：台北市中山北路二段57-1號

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經典美味的日式炸豬排

勝博殿

餐廳在日本以服務，嚴選的素材，和熟練的技術聞名，也是目前台灣市場上最正統的日式豬排專門餐廳。嚴選北海道進口獨家調製的醬汁及專業裹粉炸製技術，讓你不用出國就能享受日式炸豬排套餐的經典滋味。

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地址：全台店面皆可使用

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頂級日本關西正統懷石料理

がんこ莞固和食

創立於日本關西大阪的がんこ壽司店， 歷經六十個年頭，逐漸從大阪京都擴展至東京， 成為日本和食最知名的百家連鎖店；如今在日本關西地區，只要提到和食，首先就會想到がんこ。到這裡可以享用最道地的日本和風料理，感受到日本的美食味道和優質服務，主要提供正宗懷石料理及御膳料理。

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哈韓必吃的嫩豆腐煲

涓豆腐

承襲正宗韓式料理精髓與道地烹調手法，提供數十道精緻韓式特色料理，如：海鮮辣炒年糕、春川辣炒雞、海鮮煎餅等。更有主打招牌嫩豆腐煲，依完美比例製成的純天然生機豆腐，創造出韓國道地嫩豆腐煲獨有的綿密滑嫩口感，更能吃出黃豆原味的濃、醇、香。用餐過程堅持韓國用餐傳統，店內多樣美味韓式小菜皆可「無限續盤」，餐後並附上美味甜品，讓您的味蕾每一刻都是大滿足。

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王品旗下精緻好吃的日式料理

藝奇和牛岩板燒

取自日本男鹿半島傳統岩燒料理方式，天然岩板直火加熱，從零到三百度的邂逅，低溫富含鮮味，高溫成就美味，無論山肴海味，經火山岩板高溫淬鍊，燒出舌尖上的鮮滋味。秉持經典日料創藝呈現的精神，嚴選多部位和牛、季節海鮮刺身，以當令食材呈現食材原型鮮味。

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高CP值的和風創意日式料理

陶板屋

以「家」為出發點的和風創作料理，悉心打造的和風洋食料理，嚴選新鮮食材，將西餐融入職人精神的日本料理手法，滿足全家大小口味的多樣選擇。來到陶板屋首推經典主餐「香蒜瓦片牛肉」，嚴選新鮮牛肉以昆布柴魚底汁入味，並用高溫烘烤鎖住飽滿肉汁，端上桌品嚐時，在巧妙搭配金黃酥脆的香蒜片或玫瑰鹽佐味，讓口味更具層次一吃就愛上。

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燒肉定食界的愛馬仕

揪餖燒肉

主打日本和牛燒肉套餐，套餐份量十足，無論是頂級和牛肋眼、米其林星級《究好豬》甚至熊本和王等都能在這品嚐得到。看著肉品油花分布均勻，如同藝術品般的亮澤，夾著放到鐵網上炭烤，聽著滋滋作響的肉品與鐵網的交響樂，一口吃進嘴裡體驗頂級的日本滋味。

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地址：台北市信義區松壽路12號 ATT4FUN 6樓

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