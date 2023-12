柯南又要回歸日本環球影城了!日本超人氣推理漫畫「名偵探柯南」連載30年始終屹立不搖,除了劇情簡單好懂、主要角色群還各自充滿了魅力,加上近年安室透、赤井秀一等帥氣男角誕生,讓不少年輕讀者也紛紛入坑。如今大阪環球影城USJ已經搶先迅速公布「Universal Cool Japan 2024」的「名偵探柯南」活動項目,身為柯南的真愛粉,明年又有理由再衝一波大阪朝聖。



▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



「Cool Japan」是日本政府針對日本動漫、ACG等軟實力文化所制定的宣傳活動,大阪環球影城首度在2020年舉辦「Universal Cool Japan 2020」,當時就攜手「名偵探柯南」、「魔物獵人」、「進擊的巨人」及「魯邦三世」等經典動漫作品,推出各種主題遊樂設施;雖然因為疫情影響,2021年一度暫停這項活動,但很快又在2022年復活,而且近日更搶先宣布「Universal Cool Japan 2024」年第一波確定合作的人氣動漫作品,同樣仍有眾所期待的「名偵探柯南」設施,可見柯南的魅力至今所向披靡。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



環球影城2024年將以「名偵探柯南The Escape~100萬美元的序幕~」為主題,由「真人版密室逃脫遊戲」領軍,再度打造出名偵探柯南期間限定的主題遊樂設施,這次也將會為來訪遊客準備好全新的「故事型雲霄飛車」以及「柯南主題餐廳」,讓粉絲們從玩的、動腦的到吃的,都能無時無刻沉浸在柯南的推理世界當中。目前公布的3大項謎團相關遊戲,分別為密室逃脫遊戲「名偵探柯南 THE ESCAPE」、故事型雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



名偵探柯南The Escape~100萬美元的序幕~

真人版密室逃脫遊戲「名偵探柯南The Escape~100萬美元的序幕~」,是以2024年即將上映的第27部劇場版「名偵探柯南:100萬美元的五稜星」的前導劇情為主軸,遊客們必須靠自己的雙腳,在設施當中到處尋找線索,並發揮自己的推理能力,於60分鐘之內解開密團,將園子從突如其來的爆炸事件當中拯救出來,整個過程充滿了緊張刺激,讓你親身體驗柯南每次冒險破案的臨場感受。



▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



名偵探柯南Mystery Restaurant

《名偵探柯南》與大阪環球影城合作一定都少不了這項主題餐廳設施!融合了案件與美食的一場饗宴,不僅讓粉絲們與心愛的角色一起用餐,還可以在現場欣賞小提琴演奏、與角色們互動拍照,2024年將由二度登場的服部平次、遠山和葉這對青梅竹馬,來與粉絲們一起破獲可疑事件,而且這次還加入了愛慕平次的歌牌女王「大岡紅葉」,別忘了先把相機和手機準備好,拍下這場酸甜逗趣的三角戀互動唷。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ



名偵探柯南X好萊塢美夢‧乘車遊

「好萊塢美夢乘車遊」是大阪環球影城的人氣設施之一,共有9節車廂,每節車廂有4個座位,特色在於每個座位都有一個頭枕式的立體音響,在與動漫作品聯名期間,將會以角色說故事的方式,搭配刺激的雲霄飛車,為乘客帶來一段精彩的體驗。2024年與「名偵探柯南」的合作版本,乘客們將搭上鈴木財團運送珠寶的私人飛機,而怪盜基德為了想竊取寶物也出現在這台飛機上,但沒想到飛機竟然出現故障,遊客們可以一邊聽著柯南該如何與基德一起合作解決難關,一邊享受驚心動魄的遊樂設施體驗。

▲圖片來源/合同会社ユー・エス・ジェイ

「Universal Cool Japan 2024」名偵探柯南

名偵探柯南The Escape~100萬美元的序幕~

公演日期:2024年3月1日~6月30日

票價:3,600日圓

公演地點:Stage 18



名偵探柯南Mystery Restaurant

聯名期間:2023年3月1日~6月7日(約80分鐘)

票價:成人(12歲以上)6,000日圓、4~11歲:2,600日圓

地點:LOMBARD'S LANDING



名偵探柯南X好萊塢美夢‧乘車遊~故障的輸送飛機~

聯名日期:2023年3月1日~6月30日

地點:Hollywood Dream The Ride



