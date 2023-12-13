柯南又要回歸日本環球影城了！日本超人氣推理漫畫「名偵探柯南」連載30年始終屹立不搖，除了劇情簡單好懂、主要角色群還各自充滿了魅力，加上近年安室透、赤井秀一等帥氣男角誕生，讓不少年輕讀者也紛紛入坑。如今大阪環球影城USJ已經搶先迅速公布「Universal Cool Japan 2024」的「名偵探柯南」活動項目，身為柯南的真愛粉，明年又有理由再衝一波大阪朝聖。



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▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ



「Cool Japan」是日本政府針對日本動漫、ACG等軟實力文化所制定的宣傳活動，大阪環球影城首度在2020年舉辦「Universal Cool Japan 2020」，當時就攜手「名偵探柯南」、「魔物獵人」、「進擊的巨人」及「魯邦三世」等經典動漫作品，推出各種主題遊樂設施；雖然因為疫情影響，2021年一度暫停這項活動，但很快又在2022年復活，而且近日更搶先宣布「Universal Cool Japan 2024」年第一波確定合作的人氣動漫作品，同樣仍有眾所期待的「名偵探柯南」設施，可見柯南的魅力至今所向披靡。

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環球影城2024年將以「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」為主題，由「真人版密室逃脫遊戲」領軍，再度打造出名偵探柯南期間限定的主題遊樂設施，這次也將會為來訪遊客準備好全新的「故事型雲霄飛車」以及「柯南主題餐廳」，讓粉絲們從玩的、動腦的到吃的，都能無時無刻沉浸在柯南的推理世界當中。目前公布的3大項謎團相關遊戲，分別為密室逃脫遊戲「名偵探柯南 THE ESCAPE」、故事型雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」。

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名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～

真人版密室逃脫遊戲「名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～」，是以2024年即將上映的第27部劇場版「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」的前導劇情為主軸，遊客們必須靠自己的雙腳，在設施當中到處尋找線索，並發揮自己的推理能力，於60分鐘之內解開密團，將園子從突如其來的爆炸事件當中拯救出來，整個過程充滿了緊張刺激，讓你親身體驗柯南每次冒險破案的臨場感受。



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名偵探柯南Mystery Restaurant

《名偵探柯南》與大阪環球影城合作一定都少不了這項主題餐廳設施！融合了案件與美食的一場饗宴，不僅讓粉絲們與心愛的角色一起用餐，還可以在現場欣賞小提琴演奏、與角色們互動拍照，2024年將由二度登場的服部平次、遠山和葉這對青梅竹馬，來與粉絲們一起破獲可疑事件，而且這次還加入了愛慕平次的歌牌女王「大岡紅葉」，別忘了先把相機和手機準備好，拍下這場酸甜逗趣的三角戀互動唷。

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名偵探柯南X好萊塢美夢‧乘車遊

「好萊塢美夢乘車遊」是大阪環球影城的人氣設施之一，共有9節車廂，每節車廂有4個座位，特色在於每個座位都有一個頭枕式的立體音響，在與動漫作品聯名期間，將會以角色說故事的方式，搭配刺激的雲霄飛車，為乘客帶來一段精彩的體驗。2024年與「名偵探柯南」的合作版本，乘客們將搭上鈴木財團運送珠寶的私人飛機，而怪盜基德為了想竊取寶物也出現在這台飛機上，但沒想到飛機竟然出現故障，遊客們可以一邊聽著柯南該如何與基德一起合作解決難關，一邊享受驚心動魄的遊樂設施體驗。

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「Universal Cool Japan 2024」名偵探柯南

名偵探柯南The Escape～100萬美元的序幕～

公演日期：2024年3月1日～6月30日

票價：3,600日圓

公演地點：Stage 18



名偵探柯南Mystery Restaurant

聯名期間：2023年3月1日～6月7日（約80分鐘）

票價：成人（12歲以上）6,000日圓、4～11歲：2,600日圓

地點：LOMBARD'S LANDING



名偵探柯南X好萊塢美夢‧乘車遊～故障的輸送飛機～

聯名日期：2023年3月1日～6月30日

地點：Hollywood Dream The Ride



本文圖片版權：

書・紫舟

原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

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