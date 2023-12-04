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怪盜基德主場來了！柯南最新劇場版「100萬美元的五稜星」預告公開，「怪盜基德、服部平次」前進北海道，平次與和葉感情線備受矚目。

2023-12-04 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：名探偵コナン公式 人氣：830
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編輯 林奕如

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怪盜基德粉絲請出列！經典不敗的日本推理動漫「名偵探柯南」連載至今已30年，上一部劇場版「名偵探柯南：黑鐵的魚影」是圍繞在灰原哀與黑衣組織之間的驚險故事，更刷新了柯南電影版的最高票房紀錄，如今最新第27部劇場版已確定於2024年4月12日在日本率先上映，這次的故事主軸圍繞在「怪盜基德、服部平次」2大人氣男角之間，柯南迷趕緊來搶先看已釋出的主視覺海報和劇照，以及本次電影版精彩的劇情重點。


日本超長壽推理動漫「名偵探柯南」是漫畫家青山岡昌的經典之作，連載至今已經出版104集漫畫、動畫也早已突破1,000集數的里程碑，而2023年在台灣也同步上映的「名偵探柯南：黑鐵的魚影」，票房收入突破138.3億日圓，創下柯南劇場版系列的歷史新高紀錄，讓人完全無法小看這位小學生偵探的吸金功力。
▲圖片來源／名探偵コナン公式

隨著年底接近，按照慣例都會宣布隔年即將上映的新作，近日也不負粉絲期待，搶先公開了預計在2024年4月12日上映的最新劇場版名稱「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」以及主視覺海報、劇照與預告片。
▲圖片來源／名探偵コナン公式

新作的故事舞台設定在北海道，服部平次與柯南一行人來到函館觀看劍道比賽時，正好認識了當地的有錢人「斧江財閥」，而斧江財閥收到了來自怪盜基德的預告信，表示自己將竊走新選組副隊長「土方歲三」的日本刀，但仍舊被柯南等人識破了基德的行動。雖然竊盜事件暫時落幕，但當地莫名出現一具軍火商人的屍體，最可怕的是這名軍火商人似乎擁有可以改變世界戰爭的終極武器，而且似乎與怪盜基德想竊取的斧江家秘寶有所關連，在此同時又有一名神秘劍客悄悄現身，讓謎題難度更上一層樓。
▲圖片來源／名探偵コナン公式

除了緊張刺激的劇情之外，從這次的主視覺圖當中也能嗅出一絲戀愛氣息，平次與和葉臉頰通紅地看著彼此，讓觀眾們不禁期待每次都錯過告白機會的平次，這次是否能夠好好把握機會，向和葉成功表達自己的愛意！在「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」當中，服部平次與怪盜基德也有用劍對決的橋段，其實以前在原作當中，怪盜基德曾假扮成和葉，讓平次不小心差點吻了他，所以這次2位男角強碰，也算是另類有趣的冤家路窄。▲圖片來源／名探偵コナン公式


 

名偵探柯南：100萬美元的五稜星（暫譯）

日本上映日期：2024年4月12日（台灣未定）
原著：青山剛昌
本文圖片版權：©2024青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

 

 

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