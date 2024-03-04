柯南粉準備衝大阪環球影城了！日本超夯推理動漫「名偵探柯南」，陪伴非常多台日粉絲從小長大，不只連載超過30年圈粉無數，也因為安室透、赤井秀一等帥氣又神秘的角色登場，讓更多女性粉絲都紛紛入坑，如今新的一年到來，大阪環球影城也驚喜宣布自2024年3月22日開始，園區當中將全新打造常設型的「名偵探柯南主題設施」，讓柯南粉絲一年365天都能來USJ朝聖，與柯南、安室、怪盜基德來場驚心動魄的冒險解謎之旅。



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▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ



如果你是「名偵探柯南」的鐵粉，一定都知道大阪環球影城從2017年開始，幾乎每年都會固定推出「名偵探柯南遊樂設施」，但由於是期間限定性質的活動，所以一年當中只會開放3～4個月，讓柯南迷必須把握時間前往。看準「名偵探柯南」所帶來的驚人吸客量，加上2024年是「名偵探柯南」連載30週年慶，大阪環球影城也宣布從今年3月22日開始，將在樂園當中開放常態型的「名偵探柯南4D現場表演秀～星空中的寶石～」主題設施，讓全世界的柯南粉絲再也不必苦苦等待每年的期間限定設施，往後一年365天不管何時到訪，都能和柯南一行人一起破案抓真兇。

▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ



「名偵探柯南4D現場表演秀～星空中的寶石～」將會在寬達40公尺的巨型螢幕上放映3D柯南動畫，故事會先讓觀眾身歷其境，和柯南、小蘭、園子等人一起參與鈴木財閥集團的寶石揭幕儀式，但這場活動也收到了怪盜基德的犯案預告信，隨著基德登場後氣氛跟著緊張起來，再搭配臨場感十足的音響、燈光、水花、煙霧等特效，現場來賓將會一同和柯南與安室透推理冒險，解開各種怪盜基德設下的陷阱，不管是聽覺、視覺或觸覺，直接讓你的五感全都沉浸在這場精彩的表演秀當中，體驗前所未有的驚心動魄劇場表演。

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在此同時，已於3月1日正式登場的「Universal Cool Japan 2024」名偵探柯南活動也千萬別錯過，從密室逃脫遊戲「名偵探柯南 THE ESCAPE」、故事型雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」，都能讓柯南粉絲們在新的一年玩好玩滿！而且環球影城還將「名偵探柯南 THE ESCAPE」、「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」與「名偵探柯南4D現場表演秀～星空中的寶石～」3項遊戲結合售票，推出「名偵探柯南主題設施特別入場券」，直接一票在手玩到底，一口氣把柯南相關設施通通踩點更過癮。

▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ



大阪環球影城「名偵探柯南4D現場表演秀～星空中的寶石～」

開放日期：2024年3月22日

設施類型：劇院型表演



名偵探柯南主題設施特別入場券

售票日期：即日起至2024年6月30日

價格：6,400～ 9,860日圓

適用設施：名偵探柯南4D現場表演秀～星空中的寶石～（快速券）／名偵探柯南 The Escape（快速券）／ 名偵探柯南 × 好萊塢美夢 乘車遊（入場確約券）



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