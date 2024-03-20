想要在盛開的櫻花環繞下迎接黎明嗎？可以賞花、泡溫泉的私人別墅就在兵庫縣的豪華露營「GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山」。只要入住，就能享受穿透櫻花花瓣撒落的自然光，同時，也能泡在露天的溫泉中，欣賞在春風中搖曳的櫻花樹！

GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山

2023年3月開業的GLAMP CABIN 東條湖・丹波篠山，由五棟獨立式的小木屋組成，如今宣布推出比一般豪華露營更舒適的全新住宿方案－－「戶外風別墅」。入住房客可以遠離日常的喧囂，充分沉浸在寧靜的大自然中，欣賞盛開的櫻花。從大阪開車到這間別墅只要50分鐘，從神戶出發則只需要45分鐘的車程。



▲圖片來源／株式会社ENJOY TRUST





客房

客房裝潢以木質家具為主，暖黃的床頭燈和偏黃的暖光打造出奢華溫暖的氛圍，床鋪也是介於日式和西式之間，習慣睡床和打地鋪的人都能一夜好眠。入住的房客可以在客房中閱讀、觀賞電影，或在森林中的吊床上休息。

▲圖片來源／株式会社ENJOY TRUST





日光房

每間客房都擁有獨家日光房，可以充分從朝九晚五的日常生活中抽離，沐浴於舒適的陽光中。

▲圖片來源／株式会社ENJOY TRUST





露天溫泉

GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山每間客房都配有使用天然湖水的室外溫泉浴缸，供入住房客在私密的空間中享受奢華的時光，欣賞東条湖的景色。不只如此，館方也提供草本植物，房客可用於沐浴和泡澡，淨化心靈。

▲圖片來源／株式会社ENJOY TRUST





餐食

GLAMP CABIN 也提供由大阪北堀江知名餐廳「肉割烹ASATSUYU」監修的料理，以當地優質食材為主，包括兵庫縣產A5和牛、海鮮和有機蔬菜等。入住房客可以在不受天氣影響的「私人陽光房」中享用喜愛的晚餐。



▲圖片來源／株式会社ENJOY TRUST





■飯店資訊

地址：加東市下鴨川字西山602-82

交通方式：從JR福知山線、寶塚線新三田站搭乘計程車，約30分鐘

價格：兩位成人共住一間房間，一人一晚約35,000日幣，含稅

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