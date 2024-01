小熊維尼粉絲準備瘋搶了!堪稱是熊熊界最可愛的超級巨星,小熊維尼只要推出新商品都會引起台日粉絲瘋搶,而撈錢程度一流的日本迪士尼最近又以春季櫻花為主題,打造了一系列粉嫩系的「小熊維尼、史迪奇、瑪莉貓」等超萌的居家雜貨與玩偶,溫暖又限量的絕美顏色,一公開就立刻引起日本網友暴動,趕緊來看看這次有哪些必買的優質周邊,讓這些可愛小動物陪你度過浪漫的春季夏午茶時光。



▲圖片來源/ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 © Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



為了迎接春意無限的櫻花季,日本迪士尼專賣店以「在春天的太陽下打瞌睡、一邊欣賞的櫻花」為主題,將櫻花與小熊維尼、瑪莉貓、史迪奇、熊抱哥等迪士尼人氣動物繳色結合,推出一系列充滿粉嫩元素的日常生活用品,從絨毛玩偶、筆袋、購物袋、下午茶杯盤、化妝包等質感居家雜貨,全部都讓粉絲想要包套收藏。

▲圖片來源/ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 © Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



在今年的迪士尼春季櫻花動物周邊當中,最可愛的就是抱起來暖呼呼的角色絨毛玩偶以及玩偶鑰匙圈,小熊維尼、小豬、瑪莉貓、史迪奇等所有角色不只從頭到腳都染上了少女最愛的櫻花粉,牠們的手上、頭上都還有美麗的櫻花花朵或花朵,配上快要睡著的表情,簡直讓人想原地尖叫、立刻通通都帶回家陪自己度過下班後的療癒時光;還有以小熊維尼與史迪奇悠哉趴著的模樣為發想的立體衛生紙套,更是萌度飆破天際,忍不住想天天抱著牠們,直接當成家裡養的可愛小寵物。

▲圖片來源/ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 © Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



除此之外,在超唯美的手提袋、化妝包、下午茶杯子等周邊上,都印著小熊維尼和小豬在櫻花包圍下相擁而眠的可愛模樣,都是小熊維尼鐵粉這次必收的經典周邊;而本次周邊不只有實用的傢飾用品,還特別與祇園辻利超人氣的「POLCOCON抹茶雪球餅乾」聯名,推出限定版的小熊維尼外盒與包裝,讓粉絲們可以從用的到吃的,全都有粉嫩的迪士尼角色來作伴。

▲圖片來源/ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 © Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



日本迪士尼周邊專賣店當中,還有一個名為「Urupocha-chan」系列的掌中型絨毛玩偶,在這次的新品裡,維尼、小豬、屹耳、跳跳虎、瑪莉貓與史迪奇,全部會化身成櫻花色的迷你玩偶,每一隻娃娃都有著一雙水汪汪的眼睛,彷彿希望粉絲們將他們帶回家收藏一樣,讓人捨不得錯過任何一隻。

▲圖片來源/ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 © Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.







日本迪士尼2024櫻花系列精選商品

發售日期:2024年1月26日起(迪士尼樂園度假園區商店、迪士尼官網1月23日提前販售)

販售通路:東京迪士尼旗艦店、日本迪士尼專賣店、迪士尼樂園度假園區商店、日本迪士尼網路商店



1、小熊維尼/史迪奇立體衛生紙套:各4,400日圓

2、小熊維尼櫻花茶杯+盤子組:2,500日圓

3、小熊維尼環保袋:1,400日圓

4、小熊維尼立體筆袋:3,000日圓

5、Urupocha-chan系列玩偶:各1,400日圓

6、小熊維尼(M)/屹耳/瑪莉貓/熊抱哥/史迪奇粉櫻玩偶:各4,200日圓

7、小熊維尼粉櫻玩偶(S):3,600日圓

8、小豬粉櫻玩偶:3,300日圓

9、小熊維尼/小豬/屹耳/瑪莉貓/熊抱哥/史迪奇粉櫻吊飾玩偶:各2,200日圓

10、Tsum Tsum系列:各1,320日圓