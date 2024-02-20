迪士尼鐵粉、貓奴通通搶起來！每年的2月22日就是日本的「貓咪日」，從餐點、服飾、生活用品等，各大業者都紛紛推出可愛的貓咪造型周邊，堪稱最會撈錢的日本迪士尼也不會錯過商機，今年集結了「瑪莉貓」、「路西法」與「費加洛」等超人氣貓咪角色，推出許多可愛的玩偶與雜貨，讓迪士尼鐵粉和貓奴們又有帶回家收藏的機會。



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▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



迪士尼旗下的動物角色，從主角到配角都有獨特魅力，除了已經擁有超多粉絲的小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇米妮以外，溫柔優雅的「瑪莉貓」、近年爆紅的壞貓咪「路西法」與木偶奇遇記的可愛小貓「費加洛」，更是貓奴們特別喜愛的可愛角色。為了迎接即將到來的2月22日「貓咪日」，日本迪士尼自即日起以這3隻超人氣貓咪為主角，推出一系列俏皮逗趣的日常生活用品，從束口袋、室內拖鞋、鑰匙圈等，全部都讓貓奴粉絲們一口氣買個過癮。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



在今年的迪士尼「貓咪日」周邊當中，最可愛的就是毛茸茸的絨毛玩偶鑰匙圈，從可愛善良的瑪莉貓、費加洛再到有點壞壞的路西法，每一隻貓咪都用雙手捧住自己的臉頰，配上超萌的表情，讓人直接就想原地尖叫、立刻通通整套帶回家陪自己度過下班後的療癒時光。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



除此之外，還有逼真度爆表的「路西法絨毛室內拖鞋」、「路西法大型坐墊」、「路西法面紙盒套」更是推出後就賣得超好的商品，其中路西法絨毛室內拖鞋被打造成柔軟又龐大的拖鞋體積，彷彿將路西法本尊直接穿在腳上，一方面能夠溫暖地包裹雙腳、一方面也能成為超吸睛的打卡小道具；還有不同尺寸的3入束口袋組也深受不少女性顧客喜愛，由小到大的袋子上分別描繪了瑪莉貓、費加洛和路西法的圖案，束口袋還特別採用緞面面料所製成，充滿光澤的手感提升了不少質感。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



深受女孩和小朋友喜愛的Tsum Tsum系列，則是推出共6款全新娃娃，除了瑪莉貓和路西法以外，米奇、米妮、唐老鴨、史迪奇4個角色還分別穿上了貓咪的服裝，毛茸茸的身體和翹起來的尾巴簡直萌翻天，而且肚子的部分還可以擦拭手機、平板電腦與電腦螢幕，可說是兼具可愛與實用效果。

▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社







日本迪士尼2024貓咪日推薦商品

發售日期：2024年2月9日起

販售通路：東京迪士尼旗艦店、日本迪士尼專賣店、迪士尼樂園度假園區商店、日本迪士尼網路商店



1、絨毛玩偶鑰匙圈：各2,200日圓

2、路西法絨毛室內拖鞋：3,600日圓

3、3入貓咪束口袋組：3,000日圓

4、Tsum Tsum貓咪系列：各1,300日圓

5、路西法衛生紙盒：4,400日圓

6、路西法大型坐墊：25,000日圓

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