奇奇蒂蒂夢幻周邊要收藏！別以為迪士尼最會搶商機的只有米奇和小熊維尼，調皮搗蛋又活力滿滿的「奇奇蒂蒂」可是擁有超多隱藏粉絲，日本就有科技大廠推出真的會「開口啃咬」你手指的「奇奇蒂蒂吃手娃娃」，逼真重現被毛小孩或嬰兒啃咬手指的快感，有點獵奇又療癒的設計，上市開賣後就立刻引起民眾瘋搶，也成為今年聖誕節禮物的搶手清單之一。
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▲圖片來源／ユカイ工学株式会社
除了米奇、唐老鴨、小熊維尼之外，俏皮可愛的「奇奇蒂蒂」也是迪士尼經典的超人氣動物角色，這2隻超萌的花栗鼠更在2023年正式迎來誕生80週年的大日子！來自日本東京的科技大廠「ユカイ工学（Yukai Engineering）」，運用自家研發的「仿寵物啃咬」獨特工程技術，結合奇奇蒂蒂可愛的外型，在12月15日推出2款「奇奇蒂蒂吃手娃娃」，新鮮又有點獵奇的設計，就是要挑戰奇奇蒂蒂粉絲的口袋深度。
▲圖片來源／ユカイ工学株式会社
別看奇奇和蒂蒂一臉睡眼惺忪的可愛模樣，這2隻娃娃還需先裝上電池，之後再將手指頭放入牠們的口中，奇奇蒂蒂就開始會跟小嬰兒一樣，開始啃咬你的手指，彷彿跟真的寵物一樣，而且據說觸感與真實嬰兒與貓狗非常相似，讓購買過的日本網友都相當吃驚，大讚療癒度破表。
▲圖片來源／ユカイ工学株式会社
不過也因為這項獨一無二的技術，這2款娃娃含稅後售價為9,900日圓，與一般迪士尼專賣店的奇奇蒂蒂娃娃價格有著天壤之別，可說是要價不斐，但這麼可愛的模樣，仍在上市後引起不少日本網友搶買開箱，粉絲們不僅可以拿來當作家中佈置，也相當適合送給朋友當作聖誕禮物。
▲圖片來源／ユカイ工学株式会社
日本奇奇蒂蒂咬手娃娃（甘噛みハムハム）
售價：9,900日圓
尺寸：12cm × 24cm × 16cm（奇奇蒂蒂皆同）
所需電池：3顆3號電池
重量：約230g
購買網址：https://store.ux-xu.com/products/hamham-chip-and-dale