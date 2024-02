對於藝術來說,就是內行看門道、外行看熱鬧,就在奇美博物館公告將於今年5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」(Masterpieces from the National Gallery, London)來台灣的同時,內行的都坐不住了,社群媒體三連發,外行的也都準備好要搶先預購票了,就是為了可以讓自己認識更多、更多美好的事物。



推薦閱讀:士林人衝動了!小資免費約會「士林官邸鬱金香展」超過10萬株花海美炸,搭捷運一秒到荷蘭當網美。





奇美博物館表示,「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」(Masterpieces from the National Gallery, London)這是英國國家藝廊200年首度來臺,帶來50位大師真跡,包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等,總計52幅原作,呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。展覽將於5/2至9/1登場;3/1起推出限量預購活動,包括最超值的「早鳥票」、深度體驗的「週三藝享票」、搶先預覽的「開幕限定票」。





英國國家藝廊知名度享譽全球的英國國家藝廊,公認為世界最偉大的美術館之一,館內收藏13世紀至20世紀逾2,300幅藝術名畫,此次特別精選52件大師之作,包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等,每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重的地位,透過大師所代表的不同時代與流派,引領民眾從文藝復興到印象派,認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。





同時,奇美博物館館長許家彰表示:「儘管引進該展難度極高,但本館作為一個認識世界文化歷史的平臺,為臺灣民眾帶入國際文化資源即是使命,期盼本展能提供民眾豐沛的藝術滋養與寬廣的文化視野。」值得一提的是,臺南為本次國際巡迴展的最後一站,結束臺南之旅,這些大師作品將隨即返回倫敦,參與英國國家藝廊200週年的盛大慶典。









從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展 早鳥票

內容:「早鳥票」以350元的超值優惠價回饋民眾,不僅價格親民,凡購買早鳥票皆不用預約日期、時段,全展期(週三除外)都可持票參觀。限量1萬張。

通路:於奇美博物館官網、現場售票櫃臺、KKday、Klook、ibon、臺南好玩卡等通路販售。



從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展 週三藝享票

內容:「週三藝享票」以低人流、高品質為訴求,提供豐富套裝,打造優質看展的深度體驗。內容包括迷你講座、語音導覽、導覽手冊、特展紀念悠遊卡、限量提袋等,售價1,500元。

通路:於奇美博物館官網、現場售票櫃臺、KKday、Klook、ibon、臺南好玩卡等通路販售。



從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展 開幕限定票:封館預覽、搶先嘗鮮

奇美博物館將在開展前一天(5/1)舉辦「VIP開幕預覽會」,邀請英國國家藝廊代表等貴賓出席盛會,同時開放100位民眾共襄盛舉,現場將由奇美展覽團隊親自導覽,並提供迎賓精緻小點、獨家限定禮品等。售價1,500元、限量100張。

通路:於奇美博物館官網

奇美博物館官網:www.chimeimuseum.org

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE:https://lin.ee/CNXVF2Bf