最炫目的金魚展來了！沖繩最大的度假型購物中心「AEON MALL 沖繩購物中心」於2024年3月29日至6月9日，推出期間限定「沖繩金魚博物館～龍與金魚物語事」，多種主題展區帶給遊客不同的視覺饗宴。

夢幻金魚展快閃AEON MALL 沖繩購物中心

本次登場的金魚展「沖繩金魚博物館～龍與金魚物語事」選在足足有東京巨蛋的4倍大，是全沖繩面積最大的購物中心「AEON MALL 沖繩購物中心」。由於在購物中心內的室內設施舉行，展覽不受天氣影響，即使在雨天也可以安心前來觀賞使用。同時，來客可以觀賞完展覽前後享受購物樂趣，或體驗其他遊樂設施。



▲圖片來源／株式会社UWS ENTERTAINMENT



「沖繩金魚博物館～龍與金魚物語事」展覽重新詮釋了沖繩的歷史和文化，並融合現代元素，透過各式各樣的金魚展、琉球玻璃製作的藝術品及與龍神文化相關的展示等，讓日本海內外的旅人可以從新的角度重新發現沖繩的魅力。





ZONE１- 金魚回廊

以江戶時代的金魚祭為靈感，空中掛上可愛的金魚提燈，在溫暖的橙色燈光穿梭，營造溫馨的氛圍。



▲圖片來源／株式会社UWS ENTERTAINMENT





ZONE２- 花魁道中

將金魚比喻為生命的藝術，以花魁形象展示，讓遊客在新古典主義風格的空間中與金魚合影留念。



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ZONE３- 數位金魚

以數位科技呈現金魚的模樣。遊客可以數位金魚互動，成功捕捉到金魚後，會顯現出抽籤結果，有機會抽到大吉！

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ZONE４- 萬花筒

以光反射七彩變化的日本傳統「萬花鏡」為主題妝點展區，遊客可以在此拍攝到炫目的金魚身影。

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ZONE５- 琉球金魚

以中國古代傳入琉球王國（沖繩）的琉金為主題，展示沖繩金魚為元素的吸睛水槽。



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ZONE６- 龍與金魚的故事

只在沖繩金魚博物館才能體驗到刺激五感的奇異空間藝術展區。在這個奇異空間中，與繽紛花卉、金魚及龍一同舞動，彷彿身處於龍宮城中。

▲圖片來源／株式会社UWS ENTERTAINMENT

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■ 展覽資訊

展覽名稱：沖繩金魚博物館～龍與金魚物語事（沖縄金魚ミュージアム〜龍と金魚のものがたり）

地址：沖縄県中頭郡北中城村ライカム1番地 3F イオンホール

展開期間：即日起〜6月9日

營業時間：11：00〜18：00；六日假11：00〜19：00（最終入場為閉館時間前30分鐘）

費用：大人 1200日幣／國小～高中600日幣 小學生以下免費