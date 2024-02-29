松菸下午茶新歡！微熱山丘外帶甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，在松山文創園區開幕至今，用超療癒烘焙香氣、綠意的室內植栽花園，吸引許多甜點控朝聖，這次微笑蜜樂再推新口味「百香莓果蜜樂酥」，酸甜口感要挑戰信義區甜點新歡。



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Smille微笑蜜樂是為熱山丘的副品牌，延續微熱山丘支持「台灣在地水果」的風格，使用多種水果為主題，加上酥脆的U型千層酥皮，打造療癒法式甜點。為了讓甜點控有沈浸式體驗，在店裡能聞到千層酥出爐的香氣、能近距離看到甜點現點現做、現場裝飾擠花的過程，搭配一旁微熱山丘經典水果「鳳梨、蘋果、香蕉」的展出與介紹，讓人吃下午茶更文青。







微笑蜜樂這次推出全新口味「百香莓果蜜樂酥」，特別選用台灣在地百香果製成滑順奶醬，在每天現烤的經典U型千層酥皮中，擠上整齊療癒的「百香果奶醬」，再搭配中間果泥夾心「綜合莓果庫利」，配合白色情人節，打造酸甜療癒的口感。





Smille微笑蜜樂

同時，經典口味則有微熱山丘招牌的「鳳梨卡士達」，從限定變成常態款的「紅玉蘋果」，濃郁堅果香氣的「香蕉芭樂」，還有一款鹹甜口味「燻鮭魚百香」，如果有選擇障礙，也有半半「雙拼口味」選擇，4款常態口味與1款期間限定口味都可以隨意搭配。買完在門市的室內公園、或是松菸中庭巴洛克花園拍美照，網美下午茶都要拍。除此之外，Smille微笑蜜樂還有一款隱藏版優惠，只要你帶著環保杯，到門市買任一款口味的「蜜樂酥」，就免費送你一杯當日限定飲品，現場直接購買品牌限定「蜜樂杯」，也同樣免費送飲料，讓你下午茶甜點、鹹點、飲料通通一次Get。

地址：台北市信義區光復南路133號松山文創園區（東向製菸工廠 A7 E102）

電話：0800-292-767

隱藏優惠：消費任一款蜜樂酥，並自備飲料杯/買周邊「蜜樂杯」者，贈送限定飲品一杯（口味依門市現場公告為準）。



詳細活動規範及供應情形，依 Smille微笑蜜樂 官方公告為準。



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