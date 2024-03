家喻戶曉的《哆啦A夢》、《小超人帕門》、《奇天烈大百科》等經典卡通漫畫都是出自漫畫家藤子·F·不二雄,迄今仍受到喜歡粉絲喜愛,尤其是日本國民偶像《哆啦A夢》,時不時還能在大銀幕看見其動畫的身影。這次潮流品牌niko and ...為了紀念藤子·F·不二雄的90周年誕辰,特別以其8部作品的角色推出系列周邊商品,現已開放預購,並於2024年3月20日正式販售。

全球著名的漫畫大國「日本」擁有許許多多享譽國際的著名漫畫家,其中《哆啦A夢》的作者藤子·F·不二雄便是其中一,筆下還有《小超人帕門》、《奇天烈大百科》、《大耳鼠》等經典漫畫,陪伴數個世代的人們度過童年時光,甚至連潮流品牌niko and ...也深受吸引,在已故的漫畫家藤子·F·不二雄先生誕生90周年之際,推出一系列的紀念周邊,讓經典作品搖身一變為時尚商品。



▲圖片來源/株式会社アダストリア



漫畫家藤子・F・不二雄的作品以充滿夢想、希望及玩心,創立了兒童漫畫的新時代。最著名的代表作《哆啦A夢》至今仍受到廣大讀者們喜愛。為紀念「藤子・F・不二雄」的90周年誕辰,niko and ...特別從「藤子・F・不二雄」老師創作的眾多作品中挑選出8部經典作品,包括《哆啦A夢》、《小超人帕門》、《奇天烈大百科》、《超能力魔美》、《大耳鼠》、《21衛門》、《宇宙小毛球》和《叮噹貓》等,打造跨越界限,將各個作品的精華集結成一個獨一無二的藝術設計,這些獨家商品只有在「niko and ...」才能找到。

獨家聯名商品不僅適合兒童,也適合大人,家居用品如:「布藝椅墊」和「布藝收納盒」等,辦公類如:可愛的「證件套」、看到就想入手的和「午餐盒」、「午餐袋」等;此外,還有一系列驚喜感十足的「盲盒」,每盒中都有一個壓克力立牌,還有一款隱藏版,只有抽中的人才能看到特別的設計。



這些聯名商品於2月21日起開放預購,3月20日開始正式販售,同時在「niko and ...」官方X帳號上還有抽獎活動,有機會成為115位幸運者之一將豪華禮品帶回家。