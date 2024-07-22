哆啦A夢迷們注意了！世界首間官方商店「哆啦A夢未來百貨公司」在東京車站限時登場！眾多哆啦A夢神奇道具、獨一無二的周邊商品，即日起至～月29日期間，在東京車站一番街的東京角色街限時開設分店。鐵粉們千萬別錯過！

「哆啦A夢未來百貨公司」進軍東京車站一番街期間限定登場！

這次的期間限定店舖帶來了多款「哆啦A夢未來百貨公司」獨家商品，以及眾多全新商品，搶先販售！無論你是哆啦A夢的忠實粉絲，還是偶然路過的旅客，都能在這裡找到令人驚喜的寶藏！







搶先販售新品01：人類火車托特包（ドラえもん未来デパート限定 ドラえもん コミックス 「人間機関車」トートバッグ）

以哆啦A夢的秘密道具「人類火車」為主題的托特包，封面為哆啦A夢將煙囪戴在頭上權力奔跑的模樣，而包包內側的布料也同樣採用了《哆啦A夢》漫畫第8卷「人類火車」故事中的部分片段，讓包包內部也充滿樂趣。







搶先販售新品02：人類火車明信片貼紙組（ドラえもん未来デパート限定 ドラえもん コミックス 「人間機関車」ポストカード＆ステッカーセット）

明信片採用《哆啦A夢》「人類火車」故事的漫畫卷頭插圖，貼紙也使用「人類火車」故事中的漫畫格子，底卡也設計成一排排漫畫格子的樣式，別具巧思。







搶先販售新品03：哆啦A夢元素別針 25種（ドラえもん未来デパート限定 デコレーションピンバッジ 25種）

4種不同表情的哆啦A夢及21種秘密道具製成的療癒別針，可以別在衣領上，或是裝飾在包包、帽子等個人物品上，繽紛你的生活。









東京車站限定新品01：哆啦A夢髮圈（ドラえもん未来デパート限定 くるみボタンヘアゴム ギンガムチェック/ポップコーン）

小巧精緻的髮圈共有2種圖案，一種是吐舌頭的可愛哆啦A夢格紋圖案，另一種是正要吃爆米花的哆啦A夢爆米花籃造型圖案。除了用來綁頭髮,也可以當作包包的裝飾品！



東京車站限定新品02：哆啦A夢口金包（ドラえもん未来デパート限定 がま口ショルダーバッグ ひし形/エ霞）

將來自未來的哆啦A夢、秘密道具插圖與日式傳統圖案結合，打造古今交融的和風口金包，讓充滿童趣的哆啦A夢也化為典雅的隨身小包。共有2款圖案。







哆啦A夢未來百貨公司 IN東京車站 2024（ドラえもん未来デパート IN 東京駅2024）

活動日期：即日起～2024年9月29日(日)

地點：東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート（東京都千代田区丸の内1－9−1）

營業時間：10：00 ～ 20：30