日本國民動畫「哆啦A夢」自1992年在台灣播映以來，深受台灣觀眾喜愛。哆啦A夢四次元口袋中的各種神奇道具一直是觀眾們心中的夢想，這次萬代南夢宮將在7/18全新哆啦A夢系列一番賞「哆啦A夢秘密道具大集合」，並於指定7-ELEVEN門市及各大認證通路正式發售。這次的抽獎活動每抽新台幣270元，保證每抽都有獎品。全系列共包含七款獎品、一定會開出A獎。





哆啦A夢系列一番賞「哆啦A夢秘密道具大集合」把哆啦A夢經典道具與角色融入一番賞活動中，帶給粉絲們更多驚喜。一番賞七大獎品包括A到F獎和Last One獎，各種超萌模型、實用毛毯、毛巾、文具組和精美吊飾應有盡有，滿足不同粉絲的需求。這些獎品不僅外觀可愛，更具實用性，是哆啦A夢粉絲們不可錯過的收藏。



台灣萬代南夢宮表示，這一次A獎中的哆啦A夢乘坐經典道具時光機角色模型尤其引人注目，其底座設計以多個彎曲時鐘還原時光隧道的效果，擺放在辦公桌或家中都能成為吸睛的裝飾。B獎則是一條90公分的插畫大毛毯，上面隱藏了時光布、助興樂團和樵夫的泉水等經典道具圖案，既可愛又實用。C獎提供兩款辦公室小物，其中「會飛的聲音結塊」小物可用來收納橡皮筋和髮圈，另一款「美食桌巾」杯蓋則為辦公室增添了一絲趣味。





D獎是一套「哆啦A夢」文具組，包括三款不同設計的文件夾與貼紙組，還有兩款哆啦A夢和哆啦美在大自然中遊玩的便利貼。這些便利貼紙張可對折立起，設計精美，可愛實用。E獎的毛巾也是炎炎夏日的好夥伴，五款不同設計中包含經典道具「記憶吐司」和「迷你哆啦」等，繽紛可愛，讓人愛不釋手。F獎的六款吊飾包括「縮小燈」和「任意門」等經典道具，同樣可選款，吸引了眾多哆啦A夢粉絲的注意。





最後，還有再加碼「Last One」獎是整套一番賞活動中的終極獎品，抽中最後一支籤的幸運兒將獲得限定版哆啦A夢與哆啦美角色模型。這款模型採用哆啦A夢乘坐時光機的造型，並加入哆啦美一起穿越時空的設定，哆啦A夢面露嚴肅，仿佛在守護妹妹，充滿劇情感。這些細節還原了「哆啦A夢」動畫中的經典場景，讓粉絲們倍感親切。



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哆啦A夢~秘密道具大集合 一番賞

販售通路：各大一番賞認證通路以及指定7-ELEVEN門市

查詢販售門市：https://lin.ee/3dGJAeY1R

指定7-ELEVEN門市地圖：https://1kuji.tw/RXWMS

門市上市日：2024年7月18日

售價：每抽270元



哆啦A夢~秘密道具大集合 一番賞獎品內容

A獎：哆啦A夢角色模型

B獎：多角色毛毯

C獎：哆啦A夢角色模型 （可選款）

D獎：多角色文具組（文件夾&貼紙、便條紙）（可選款）

E獎：多角色毛巾（可選款）

F獎：多角色軟塑膠吊飾（可選款）

Last One獎：哆啦A夢&哆啦美角色模型

雙重中獎：哆啦A夢&哆啦美角色模型



萬代南夢宮一番賞特別推出台灣官方代理的獨家活動「雙重中獎」

活動內容：只要透過一番賞官方認證商店或是官方授權通路購買一番賞，以及加入台灣一番賞官方LINE好友（https://lin.ee/3dGJAeY1R），馬上獲得多一次的中獎機會，獎品同樣為哆啦A夢&哆啦美角色模型，中獎的幸運兒只需要等待獎品搭上竹蜻蜓，免費送到家。