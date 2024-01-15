療癒的卡通角色「米飛兔」再度攜手日系雜貨品牌「one’sterrace」，將米飛兔與粉嫩草莓、白色小花結合，搶先推出一系列適合在春季使用的生活雜貨，並於1月10日至2月18日舉行滿滿米飛兔商品的期間限定活動。
one’sterrace X 米飛兔！療癒系生活雜貨登場
以「讓生活變得更美好！更有趣！」為理念的雜貨品牌「one’sterrace」販售的品項從廚房用品、文具、身體護理產品到服裝通通都有，除此之外更不斷與嚕嚕米、小熊維尼、史努比等可愛角色合作，推出一系列聯名商品，美觀既實用，讓不少粉絲荷包大失血。
▲圖片來源／株式会社ワールド
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這次one’sterrace再度與米飛兔聯手，推出一系列洋溢春天氣息的生活雜貨，從「米飛兔X草莓」的粉嫩系雜貨，到「米飛兔X小花」的大地色系雜貨，無論哪一款都給人滿滿春暖花開的氛圍。
▲圖片來源／株式会社ワールド
從外出採買必備的環保袋、各種尺寸粉嫩感的收納包，或是餐盤組等生活雜貨都能見到米飛兔的身影！當然還有米飛兔造型掛燈、面紙套等適合作為擺設的小物也相當豐富。快將滿滿的米飛兔帶回家，為生活增添療癒氛圍！
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