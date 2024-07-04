說到經典韓式料理，大家熟知的有韓式炸雞、安東燉雞以及大家所喜愛的韓式水梨醬烤牛小排等。而提到韓國烤肉，就不得不提韓國第一烤肉品牌八色烤肉，曾被韓國觀光公社評為十大美食名店之一，主廚擅長用獨特調味和火候技巧鎖住濃郁肉汁，想像那饗滋滋的肉香在腦海中浮現，內心不禁吶喊：「好想在家吃烤肉喔！」



你的心聲LG聽到了，想要在家輕鬆做水梨醬烤牛小排一點都不難！這次與LG推出特別企劃，邀請八色烤肉主廚李紀詳到蔡小姐家中，教大家使用LG 3大韓系廚房明星家電從敲敲門冰箱、微波爐以及洗碗機，並手把手教大家「水梨醬烤牛小排」，讓你從料理菜鳥快速晉級料理熟手，在家也能輕鬆吃到韓式烤肉！ 文末還有留言贈獎活動，千萬別錯過囉！



準備食材：梨子半顆、蘋果適量、奇異果適量、大蒜10g、洋蔥半顆、牛小排500g、蘿蔓生菜適量、泡菜適量、醬油2~3大匙、味醂1小匙、香油1/4小匙、蒜末10g



從冰箱取出今天要製作的食材

廚房備料的好幫手【LG InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱】

734L 大容量設計，鏡面設計一體成形，外觀簡約美型。叩叩兩下即可看見冰箱內部，不用打開冰箱大門就能透過透明鏡面鎖定要拿的食材，快速拿食材超便利，又能減少冷流流失，保鮮更省電！





Step1 將梨子、蘋果、奇異果洗淨切成碎末狀或用調理機打成泥狀

輕敲兩下從敲敲門冰箱取出梨子、蘋果、奇異果，洗乾淨後切成碎末狀。



Step2 將果泥過篩後加入適量的醬油、味醂、香油、蒜末

將剛剛切好的果泥進行過濾，讓整體果泥的口感能更綿密入口，並依照個人口味加入適量的醬油、味醂、香油、蒜末，進行攪拌，攪拌後特調水梨醬就大功告成！



Step3 選一塊厚度約50塊硬幣的牛肉，並加入特調水梨醬進行醃製

加入特調醬汁時，請分批適量加入後，並用雙手按摩肉塊，這樣才可以讓肉塊完整吸收水梨醬的風味，完成後放入LG冰箱冷藏醃製6小時。





食材準備就緒，送入微波爐開始進行料理

廚房料理的好幫手 【LG NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐】

39L超大容量，想料理甚麼都可以，蒸烤烘炸多功能一機搞定，搭載智慧變頻的技術，10段火力精準控溫，高效率烹飪，讓你在家也可以輕鬆展現大師級的火侯。







Step4 將醃製好的牛肉從冰箱取出，送入微波爐開始進行料理

在微波爐的右側面板選擇模式【燒烤與烘焙】，代碼【3 烤牛肉】，重量設定0.7kg，接下來只要耐心等待31分鐘，香噴噴的烤牛肉即將出爐！



Step5 烘烤後將牛肉取出靜置，再以適口大小切片、撒上白芝麻就完成啦！

取出靜置15分鐘，好讓肉體充分吸收肉汁，並一刀一刀切成適口的切片狀，鮮嫩的肉片油光透亮，到底有多厲害完全不必多說。切好後撒上白芝麻或蒜片，就可以準備上桌啦！





水梨醬烤牛小排 美味吃法tips

超美味的水梨醬烤牛小排，不僅端上桌超豐盛，看起來也超厲害的！八色烤肉李主廚建議，可以搭配生菜、韓式小菜一起享用，以道地的韓式霸氣吃法一口塞入嘴中，充分感受水梨醬的清甜、牛小排軟嫩適中的肉質，以及生菜、韓式小菜的豐富口感與味蕾， LG不但讓料理新手成為料理熟手，也把家華麗升級成韓式餐廳啦！

在家開伙的懶人救星 - LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣超潔凈洗碗機

LG洗碗機是 14人份大容量設計，就算家裡來了十個客人也不必擔心，吃完飯後面對大小不一的碗盤或鍋具，用可調式彈性籃架讓你擺放更靈活。洗碗機也採用100℃ True Steam蒸氣潔亮技術，高溫軟化油污，有別於過往手洗碗盤需要多次熱水才能去除油漬，清潔上也容易許多。在玻璃杯瓶餐具上也能明顯感受到清潔後沒有什麼水漬的殘留，非常乾淨。



LG廚房家電為你打造美好的居家食光

飯後想要和朋友敘舊閒聊，適合來杯LG 敲敲看門中門冰球冰箱特製的冰球特調飲品。LG冰箱內建獨家專利的自製冰球功能，可延長特調飲品的賞味時間，把絕佳滋味喝進嘴裡豐富你的味蕾。連蔡小姐的先生都覺得「很威！」，即便招待三五好友也不必為了冰飲手忙腳亂。





不管從冰箱、微波爐，甚至到洗碗機， LG陪你從烹煮日常中，找到體驗生活的全新方式，不僅提供不同性能和外觀個性化的廚房，讓你在家裡做飯還可以超前部署感受居家生活美學，LG韓廚到我家大成功！





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