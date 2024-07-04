說到經典韓式料理，大家熟知的有韓式炸雞、安東燉雞以及大家所喜愛的韓式水梨醬烤牛小排等。而提到韓國烤肉，就不得不提韓國第一烤肉品牌八色烤肉，曾被韓國觀光公社評為十大美食名店之一，主廚擅長用獨特調味和火候技巧鎖住濃郁肉汁，想像那饗滋滋的肉香在腦海中浮現，內心不禁吶喊：「好想在家吃烤肉喔！」
你的心聲LG聽到了，想要在家輕鬆做水梨醬烤牛小排一點都不難！這次與LG推出特別企劃，邀請八色烤肉主廚李紀詳到蔡小姐家中，教大家使用LG 3大韓系廚房明星家電從敲敲門冰箱、微波爐以及洗碗機，並手把手教大家「水梨醬烤牛小排」，讓你從料理菜鳥快速晉級料理熟手，在家也能輕鬆吃到韓式烤肉！文末還有留言贈獎活動，千萬別錯過囉！
準備食材：梨子半顆、蘋果適量、奇異果適量、大蒜10g、洋蔥半顆、牛小排500g、蘿蔓生菜適量、泡菜適量、醬油2~3大匙、味醂1小匙、香油1/4小匙、蒜末10g
從冰箱取出今天要製作的食材
廚房備料的好幫手【LG InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱】
734L 大容量設計，鏡面設計一體成形，外觀簡約美型。叩叩兩下即可看見冰箱內部，不用打開冰箱大門就能透過透明鏡面鎖定要拿的食材，快速拿食材超便利，又能減少冷流流失，保鮮更省電！
Step1 將梨子、蘋果、奇異果洗淨切成碎末狀或用調理機打成泥狀
輕敲兩下從敲敲門冰箱取出梨子、蘋果、奇異果，洗乾淨後切成碎末狀。
Step2 將果泥過篩後加入適量的醬油、味醂、香油、蒜末
將剛剛切好的果泥進行過濾，讓整體果泥的口感能更綿密入口，並依照個人口味加入適量的醬油、味醂、香油、蒜末，進行攪拌，攪拌後特調水梨醬就大功告成！
Step3 選一塊厚度約50塊硬幣的牛肉，並加入特調水梨醬進行醃製
加入特調醬汁時，請分批適量加入後，並用雙手按摩肉塊，這樣才可以讓肉塊完整吸收水梨醬的風味，完成後放入LG冰箱冷藏醃製6小時。
食材準備就緒，送入微波爐開始進行料理
廚房料理的好幫手 【LG NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐】
39L超大容量，想料理甚麼都可以，蒸烤烘炸多功能一機搞定，搭載智慧變頻的技術，10段火力精準控溫，高效率烹飪，讓你在家也可以輕鬆展現大師級的火侯。
Step4 將醃製好的牛肉從冰箱取出，送入微波爐開始進行料理
在微波爐的右側面板選擇模式【燒烤與烘焙】，代碼【3 烤牛肉】，重量設定0.7kg，接下來只要耐心等待31分鐘，香噴噴的烤牛肉即將出爐！
Step5 烘烤後將牛肉取出靜置，再以適口大小切片、撒上白芝麻就完成啦！
取出靜置15分鐘，好讓肉體充分吸收肉汁，並一刀一刀切成適口的切片狀，鮮嫩的肉片油光透亮，到底有多厲害完全不必多說。切好後撒上白芝麻或蒜片，就可以準備上桌啦！
水梨醬烤牛小排 美味吃法tips
超美味的水梨醬烤牛小排，不僅端上桌超豐盛，看起來也超厲害的！八色烤肉李主廚建議，可以搭配生菜、韓式小菜一起享用，以道地的韓式霸氣吃法一口塞入嘴中，充分感受水梨醬的清甜、牛小排軟嫩適中的肉質，以及生菜、韓式小菜的豐富口感與味蕾， LG不但讓料理新手成為料理熟手，也把家華麗升級成韓式餐廳啦！
在家開伙的懶人救星 - LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣超潔凈洗碗機
LG洗碗機是 14人份大容量設計，就算家裡來了十個客人也不必擔心，吃完飯後面對大小不一的碗盤或鍋具，用可調式彈性籃架讓你擺放更靈活。洗碗機也採用100℃ True Steam蒸氣潔亮技術，高溫軟化油污，有別於過往手洗碗盤需要多次熱水才能去除油漬，清潔上也容易許多。在玻璃杯瓶餐具上也能明顯感受到清潔後沒有什麼水漬的殘留，非常乾淨。
LG廚房家電為你打造美好的居家食光
飯後想要和朋友敘舊閒聊，適合來杯LG 敲敲看門中門冰球冰箱特製的冰球特調飲品。LG冰箱內建獨家專利的自製冰球功能，可延長特調飲品的賞味時間，把絕佳滋味喝進嘴裡豐富你的味蕾。連蔡小姐的先生都覺得「很威！」，即便招待三五好友也不必為了冰飲手忙腳亂。
不管從冰箱、微波爐，甚至到洗碗機， LG陪你從烹煮日常中，找到體驗生活的全新方式，不僅提供不同性能和外觀個性化的廚房，讓你在家裡做飯還可以超前部署感受居家生活美學，LG韓廚到我家大成功！
對了！看完後意猶未盡，想了解LG時尚韓廚家電，歡迎點下方連結 → https://www.lg.com/tw/objet-collection-kitchen
LG韓廚家電贈獎活動 留言就能把好康禮券帶回家
● 活動問題：
看完本篇文章的影片後，你覺得LG智慧變頻微波爐最吸引你的特點？最想要做哪道料理?(可複選) 請於留言處回答！
- 一體成型 鏡面外觀，韓系美學簡約俐落
- 一機蒸烘烤炸，快速就能出好菜，健康又美味！
- 智慧變頻科技，10段火力精準控溫食物不再外熱內冷
- 抗菌易清潔塗層，擁有99.99%抗菌效果，油漬輕鬆去除！
- 六角形轉盤設計，擺放食材更穩固
- 磁控管10 年保固，使用更安心！
參考範例：LG微波爐的一體成型 鏡面外觀，韓系美學簡約俐落好吸引我！最想要做韓式炸雞~
Walker所有會員於活動期間內看完文章後，在下方留言區回答LG家電的問題，完成後就可參加抽獎且有機會抽中7-ELEVEN 500元禮券。
活動期間：7/4(四)~7/10(三)
得獎公佈時間：7/17(三)
立即參與留言活動，把500元7-ELEVEN禮券帶回家！
● 活動贈品：
◎ 7-ELEVEN 500元禮券 乙 張 共 3 名
● 活動時間：2024-07-04 09:00~2024-07-10 23:59
● 得獎公佈：2024-07-17 11:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
- 每位會員帳號均有一次抽獎機會。
- 本活動由LG主辦，WalkerLand窩客島協力發布活動資訊，凡參與本活動者，即視為同意及接受本活動注意事項及相關規定，若有未盡事宜，悉依品牌相關規定，品牌得保留隨時更改、終止活動內容及注意事項之權利。
- 入選者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範，如有違反，LG得取消其參加或得獎資格，並就因此所生之損害，得向入選者請求損害賠償。
- 本活動如因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
- 參加本次留言贈獎活動，需在指定文章頁下方參與留言活動，且完成指定的留言內容後可獲得乙次抽獎資格，若在其他社群平台中作答，將由主辦單位判定為無效留言。
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