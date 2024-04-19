愛逛Loft美妝品區的你有福了！以「世界名畫眼影盤」（絵画アイシャドウパレット）引爆話題的 MilleFée 以貓咪的肉球為主題，推出全4色的全新商品「貓掌眼影盤」（ミャオパウズアイシャドウパレット），該產品已經於4月1日開始，在全日本的各式藥妝、美妝、文具店開放購買。

MilleFée 貓掌眼影

每一款貓掌眼影盤都有5個顏色，分別由基礎色、定妝色和亮片組成，不僅外觀可愛，實用性也十分出色。使用者可以根據自身膚色，選擇不同的款式。共有4款，每款都代表著貓咪的性格，比如「撒嬌」、「任性」等。MilleFée 的粉質柔軟度備受好評，細緻好上色。



▲圖片來源／ミルフィー株式会社





01 撒嬌

撒嬌款以經典的女孩粉紅色為主題，額外加入了銀色的亮片，使用者可以打造出淚光閃閃的撒嬌眼妝。這盤適合膚色較為白皙的人。



▲圖片來源／ミルフィー株式会社





02 任性

任性款以米色和棕色為主，除此之外，也有金色亮片色，非常適合日常妝容。這盤適合膚色偏黃的人。



▲圖片來源／ミルフィー株式会社





03 傲嬌

傲嬌款可以用具有煙燻感的粉紅色打造出成熟的撩人眼妝。這盤適合搭配紫色的口紅。



▲圖片來源／ミルフィー株式会社





04 隨性

隨性款最特別的就是滿滿的亮片色，隨著光源反射出耀眼光澤的亮片色呈現出了貓的善變，適合想要打造魅惑眼妝的人。



▲圖片來源／ミルフィー株式会社





■商品資訊

商品名稱：MilleFée 貓掌眼影（ミャオパウズアイシャドウパレット）

容量：7g

款式：4款

價格：1,760日圓，含稅

販售通路：Loft、Hands、各大藥妝店

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