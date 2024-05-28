假期悄悄來臨，各位爸爸媽媽準備好回答小孩「要去哪玩」的問題了嗎？如果還沒想好也別擔心！這次窩客島為大家整理了11個彰化超適合「親子旅遊景點」，從室內到室外，包含親子休閒農場、特色公園、遊戲屋、體驗博物館和互動觀光工廠等，讓你們玩上一整天都不是問題！先收藏起來，下次到彰化，不要再只帶孩子逛鹿港老街了，這些景點他們一定超愛，保證能消耗無限電力！



小孩電力無處釋放？趕快帶他到全台第一座恐龍主題樂園「百果山探索樂園」，不僅有40多隻恐龍陪玩，還結合虛擬實境和3D體驗，逼真的吼叫聲，宛如置身侏羅紀公園，不管大人小孩都能身歷其境！下雨了也不用擔心，室內的「達拉Darla樂樂屋」擺滿各式遊戲，還有超大球池，讓親子時光更歡樂。此外，還有超多像是「八卦山親子探索區」、「台灣優格餅乾學院」等免費景等你來玩，一天下來保證孩子晚上睡得超好！





親子旅遊景點推薦：百果山探索樂園

部落客 史努比遊樂園 造訪 百果山探索樂園 說：

全台第一座恐龍主題樂園，結合虛擬實境、3D體驗、親子餐廳、氣墊遊戲、環繞纜車、遊戲沙坑…內打造大約40多隻仿真恐龍，有些恐龍還會擺頭搖尾發出吼叫聲很逼真。斜坡步道兩旁全部都是仿真恐龍 ，恐龍旁邊附有解說，可以與孩子慢慢走一起認識恐龍...<全文介紹>



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#百果山探索樂園

地址：彰化縣員林市出水巷12-36號







親子旅遊景點推薦：八卦山親子探索區

部落客 Tin 造訪 八卦山親子探索區 說：

全新打造的親子探索生態自然園區位於八卦山風景區內，是目前彰化最長高度差溜滑梯，依造地形設計的坡度遊戲場有兩座水管溜滑梯，比百果山溜滑梯還長1公尺!<全文介紹>



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#八卦山親子探索區

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號







親子旅遊景點推薦：台灣優格餅乾學院

部落客 紫色微笑 造訪 台灣優格餅乾學院 說：

外表就像霍格華茲的魔法城堡一樣，很吸睛。這裏也是彰化人會推薦的免費室內旅遊景點，特別是夏天太熱了，來這裏躲太陽又可以吹冷氣，吃吃喝喝，買買零食、體驗DIY做餅乾！<全文介紹>



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#台灣優格餅乾學院

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號







親子旅遊景點推薦：欣蝶園休閒農場

部落客 Mumu 造訪 欣蝶園休閒農場 說：

假日限定，可愛又放電的親子農場～兄妹一到園區就開始找他們喜歡玩的遊戲拉～帶著孩子來這放電，記得可以先預約烤肉喔～最喜歡有大草皮的空間可以跑跳放電，草皮上還提供了球類可以免費使用，很推薦來邊烤肉兼放風孩子喔...<全文介紹>



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#欣蝶園休閒農場

地址：彰化縣芳苑鄉草漢路漢寶段372巷







親子旅遊景點推薦：古生物奇幻樂園

部落客 Mumu 造訪 古生物奇幻樂園 說：

園區範圍蠻大的，設施項目都很適合孩子玩，而且恐龍跟古生物都是會動還有音效超逼真，彷彿置身在侏羅紀公園裡。互動感超高的恐龍射擊區，將雷射槍對準恐龍身上的白點，射中了恐龍就會動還會發出聲音哦，這區只能一直跟著孩子跑，因為每個小孩都忙著要去射擊恐龍，根本沒空好好讓我拍照...<全文介紹>



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#古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號







親子旅遊景點推薦：正實親子農場

部落客 優尼太太 造訪 正實親子農場 說：

老闆絕對是個寶可夢迷，園區到處都可以看到寶可夢的影子，最厲害的是，假日竟然還有寶可夢玩偶出來和小朋友們相見歡，孩子們看到人偶出來根本瘋掉！園區有著超過數十種動物，除了常見的母雞、鴨鵝之外，連鴕鳥、龍貓、麝香豬等等都可以看到，而且來免費提供飼料讓大家親自餵食，孩子們真的太開心了！<全文介紹>



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#正實親子農場

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號







親子旅遊景點推薦：好田森林

部落客 寶小銘 造訪 好田森林 說：

以恐龍為主題的休閒園區，園區綠意盎然、充滿南洋風情，非常適合拍照打卡；還有親子遊樂設施，像是滑草、高空卡丁車等，可以讓小朋友玩到不想離開，還有許多恐龍蛋殼的裝置藝術，也很引人注目...<全文介紹>



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#好田森林

地址：彰化縣田尾鄉公園東路7號







親子旅遊景點推薦：台灣手套博物館

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 台灣手套博物館 說：

台灣手套博物館對小朋友來說真的太好玩了！這裡一樣是免票參觀，一樓有沙石遊憩區（沙坑）有水龍頭可沖洗，洗手間在沙坑旁邊，二樓有珍品收藏及親子遊戲區，三樓是高鐵景觀台、工藝教室...<全文介紹>



#台灣手套博物館

地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號







親子旅遊景點推薦：達拉Darla樂樂屋

部落客 Kiwi 造訪 達拉Darla樂樂屋 說：

有好玩的球池溜滑梯、砲台、陶瓷沙坑、扮家家酒遊戲間、積木玩具、車車遊戲跑道，親子玩耍不間斷，達拉樂樂屋也有幾乎不重複的夾娃娃機、迷你小夜市的彈珠台、釣魚場、套圈圈，老闆還會不定時加碼送好禮，讓每個進來的人臉上都笑嗨嗨...<全文介紹>



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#達拉Darla樂樂屋

地址：彰化縣彰化市四維路69巷17號







親子旅遊景點推薦：水銡利觀光工廠

部落客 紫色微笑 造訪 水銡利觀光工廠 說：

除了大型水龍頭外，也有不少產品可以參觀。也因為這裏規畫得宜，所以不管是學習廚衛五金相關知識、AR 互動遊戲、3D 彩繪拍照、 DIY 活動，還有餐飲服務呢。而且一樓就是水池、沙坑，難怪除了是有趣的觀光工廠同時也是很好的親子景點。有吃有喝有玩，待上大半天都不是問題啊...<全文介紹>



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#水銡利觀光工廠

地址：彰化縣秀水鄉育民巷2號







親子旅遊景點推薦：溪湖糖廠

部落客 優尼太太 造訪 溪湖糖廠 說：

『溪湖糖廠』帶給我的是滿滿的日本風味，結合 66 Cheesecake的日式木屋冰廠，人手一支的彩虹巨無霸北海道冰淇淋、林蔭中的日式生吐司專賣店，伴隨著榕樹氣根的隨風搖曳，彷彿置身日本，隨即耳後傳來「嘟嘟」響亮的火車鳴笛聲，是時候要搭乘蒸氣五分車來趟羊葡小鎮巡禮...<全文介紹>



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#溪湖糖廠

地址：彰化縣秀水鄉育民巷2號



