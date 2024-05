你是否曾經來到中山,想找個咖啡廳約會卻不知從何下手?台北中山可以說是咖啡廳的一級戰區,走出捷運站,映入眼簾的就是各式甜品店和咖啡館。近年來,中山站附近的咖啡廳選擇更是越發多元,讓人難以抉擇。因此,這次窩客島為大家總整理出13間「捷運中山站氛圍感咖啡廳」,只要出捷運站步行即可到達。絕美空間搭配滿滿少女感的甜品,不僅好吃又好拍!看到先收藏,下次約會用的到。



打卡咖啡廳首要目標就是「好吃又好拍」,而這次窩客島特別整理出的13家咖啡廳,不僅佈景精美好拍照,更有各種風格,任你挑選。如果你喜歡復古日系風,這間不限時且具有老宅風格的「二會咖啡廳」絕對必訪;偏愛質感韓系的女孩,則不能錯過「Cafe Waku」,奶油白風格超適合IG打卡;而甜品控們,除了必去「造糕的人」,也不能錯過「漫拾」的布丁泡芙,味蕾衝擊,幸福感拉滿。





捷運中山咖啡廳推薦:造糕的人

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 說:

鮮豔明亮的環境,跟富有童心的氛圍,是那種一踏入店家就瞬間被店家的環境、氣氛、擺設吸引,而讓內心充滿歡樂。店家基本上對毛小孩是非常友善,不但可以坐椅子、落地,甚至還有提供毛小孩專屬的炒蛋...<全文介紹>



#造糕的人

電話:02 2563 5577

地址:台北市中山區長安東路一段45之2號2樓







捷運中山咖啡廳推薦:Tella Tella Cafe

部落客 ✡水晶安蹄✡ 說:

Tella Tella Cafe的走的是日式復古風,很多有年紀的絨布沙發椅還有時代感的古物道具,有老日本喫茶室的感覺,空間很大。紅絲絨蛋糕 ,中間部分是乳酪起士口感比一般紅絲絨蛋糕厚重些,但也更香濃,不過紅絲絨蛋糕本身的味道是好吃的喔!...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#Tella Tella Cafe

電話:02 2550 3077

地址:台北市大同區赤峰街49巷22號2樓







捷運中山咖啡廳推薦:卜卜商店

部落客 軟西,遊記 說:

老字號卜卜商店,隱身巷弄二樓是間日式清幽氛圍中山 復古咖啡廳,日式清幽氛圍加上清甜不膩甜點,半戶外座位悠閒愜意採光充足,讓卜卜商店人氣一直居高不下,一樓還有日式器皿選物店,來一趟卜卜身心靈獲得了飽足滿足...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#卜卜商店

電話:02 2552 5115

地址:台北市大同區赤峰街49巷2號2樓







捷運中山咖啡廳推薦:Dine in cafe

部落客 李姓生活 說:

Dine in Cafe有點歐風融合工業風,又有一點老宅的樣子,復古綠的牆面、店裡店外都有植栽,讓人一看到就放鬆下來了。牆面掛置著斑駁鏽蝕的鐵門,其實很有意義,Dine in Cafe從經營五年的舊店面搬來這裡時,特別切割下來讓店內留有過往店面的影子...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#Dine in cafe

電話:02 2521 9586

地址:台北市中山區中山北路二段36巷11號1樓







捷運中山咖啡廳推薦:漫拾

部落客 軟西,遊記 說:

泡芙上放了軟西最愛的軟滑嫩口布丁,上面鋪滿珍珠QQ太療癒,旁邊一圈伯爵茶鮮奶油細緻不膩口,吃下去能感受到陣陣宜人茶香配上酥酥泡芙。漫拾不限時咖啡廳超佛心,提供插座、WIFI...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#漫拾

電話:02 2558 7058

地址:台北市大同區承德路一段68-1號







捷運中山咖啡廳推薦:二會咖啡廳Gojiby

部落客 梅格 說:

從老舊的階梯就聞到迷人的咖啡香,復古的文青風格讓人一踏進來就不想離開。倚著窗邊發呆、啜飲一口溫暖而成熟的拿鐵,使用乳香世家的香濃讓人愛上...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#二會咖啡廳Gojiby

電話:02 2522 1213

地址:台北市中山區華陰街21號2樓







捷運中山咖啡廳推薦:Instil Coffee - Zhongshan

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 說:

間店的裝潢擺飾都很簡潔,非常有格調,整間店多是黑灰色系,給人的感覺很舒適,比起聊天聚會,這裡給人更適合讀書工作的氛圍,很適合坐上一天...<全文介紹>



#Instil Coffee - Zhongshan

電話:0916 359 014

地址:台北市大同區承德路一段77巷25號







捷運中山咖啡廳推薦:羊毛與花 ‧ 光點

部落客 ✡水晶安蹄✡ 說:

羊毛與花 ‧ 光點原為大使接待館,前身也是咖啡廳,本身建築物很有特色,白色洋房,內用的話四周都是玻璃窗,採光也很好,坐在戶外也蠻美的,大樹綠茵,真的很好拍照...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#羊毛與花 ‧ 光點

電話:02 2562 0099

地址:台北市中山區中山北路二段18號1樓







捷運中山咖啡廳推薦:富錦樹咖啡

部落客 蛋寶趴趴go 說:

日本建築師平田晃久操刀的建案「富富話合」一樓,開設【富錦樹咖啡中山店】大片的落地窗設計,自然光線穿透,有悠閒自在的氛圍。內部裝潢以純白設計為主,搭配木質調的桌椅、綠色植栽,很有文青的氣息...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#富錦樹咖啡

電話:02 2563 5225

地址:台北市中山區中山北路二段27巷5-1號







捷運中山咖啡廳推薦:カフェ月里

部落客 ✡水晶安蹄✡ 說:

月里的門面就是大門以及鏤空的木窗框,裡頭飄著咖啡香,經過真的會挺好奇地的想看看裡面。厚片吐司烤的酥酥脆脆的,簡單加上奶油,熱熱吃味道很香濃,吐司本身就選得不錯,單吃不加奶油也好吃,搭配咖啡很棒...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#カフェ月里

地址:台北市中山區南京東路一段13巷7弄2-6號







捷運中山咖啡廳推薦:珈琲 寶山

部落客 一葉之頁 說:

寶山裡燈光微暗、氛圍安然,店主穩著姿勢、手裡拿著法蘭絨濾布沖著咖啡;黑膠唱機的樂音悠揚,座位上的來客或看書、或用電腦;或和好友交頭接耳聊著天、或單純享受一杯深焙咖啡搭配一些甜點,各自安好自在。寶山裡沒有形而下的寶藏,卻似乎每個來到這裡的人,都能找到只屬於自己、形而上的寶藏...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#珈琲 寶山

地址:台北市中山區長安西路36號







捷運中山咖啡廳推薦:Cafe Waku

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 說:

老宅改建,呈現奶油白的簡約韓系質感風格裝潢,尤其是門面更是熱門的打卡點之一,長方型的室內空間,搭配暖白色系的裝潢,簡約卻又很有質感,最喜歡驚嘆號靠窗的位置,自然光讓人覺得清新舒適...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#Cafe Waku

電話:02 2559 0093

地址:台北市大同區承德路二段75巷28號1樓







捷運中山咖啡廳推薦:角公園咖啡

部落客 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 說:

店內還有提供wifi和插座很適合帶一本書或是筆電來待上一下午,窗邊光線超溫暖適合放鬆休息思考人生或是和朋友聊聊天,店內環境走復古文青風格每一組桌椅都不太一樣超級特別老靈魂的結合...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#角公園咖啡

電話:02 2556 1773

地址:台北市大同區太原路131號2樓