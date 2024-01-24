彰化溪湖美食不只有羊肉爐(和潤餅)!

2024年初某假日隻身到溪湖來個潤餅獵人行程外，在溪湖糖廠和轉運站附近發現很熱門的「林家南投意麵」

菜單不只有意麵、炸臭豆腐，還有我很愛的紅油抄手、刀削麵和麻辣鴨血!!

一家包辦多種經典台灣國民美食，而且道道美味

環境乾淨、飲料喝到飽、店員們都很親切

完全不意外早上剛開門就生意強強滾

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餐廳名稱：林家南投意麵(彰化縣溪湖鎮員鹿路三段152號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：04-8828202 週四至二10:30-21:00；週三休

餐點介紹：麵類/飯類/湯類/麻辣鴨血臭豆腐/紅油抄手/小菜/滷味

用餐日期：2024.01



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意麵，在台灣可說是無人未曾聽聞過之詞。儘管當今各地餐館小吃都常見，但與陽春麵、油麵等其他常見麵條，要怎麼區分意麵呢?

全台最知名二大意麵：南投意麵和鹽水意麵，一中一南，有何差異呢?

老實說我很少吃意麵(我偏好粗麵條)，是剛好前陣子特地到台南鹽水吃一家鹽水意麵，而這次又來到彰化溪湖吃到在地23年老牌「林家南投意麵」

(寫文章和找資料時)才認真去體會這兩種細扁麵的特色和異同，真的是邊享受美食邊從中學習呢

▲林家南投意麵 店面

就在員林客運溪湖站、溪湖國小附近而已，附近有熱門景點溪湖糖廠

聽當地的朋友說「林家南投意麵」可是當地老店，以前僅是個小店面，後來經營得可圈可點，才擴建到至今的如此規模呢

(客串演出: J哥、Na哥)

▲林家南投意麵 店面

外觀看起來有三個店面那麼大，其中左邊整個店面是廚房和點餐區，右邊兩個店面則都是內用座位區，中間有貫通

附近的眾喜超市對面有共用停車場可停車

(客串演出: J哥)

▲林家南投意麵 用餐環境

空間寬敞、環境明亮；地板、桌位和自助吧台都很乾淨

兩個店面大的桌座目測有15組以上四人桌，也有面牆的吧台座；桌面大、坐起來不壅擠、很舒適

(客串演出: Na哥)

▲林家南投意麵 自助區

自助台有免洗餐具、衛生紙、牙籤、調味醬和加蓋垃圾桶

調味醬包含辣豆腐乳、辣椒醬油、辣椒油、烏醋、胡椒粉

麻辣豆腐鴨血(不辣) NT 85

麻辣鴨血臭豆腐是一道在台灣餐廳或夜市都很常見的料理， 不過他們家的鴨血臭豆腐是我目前會讓我最難忘的

因為這麼大一碗，就區區兩塊鴨血、一塊臭豆腐... 但是看好了!!

臭豆腐是完整的一大方塊，重到筷子夾不起來；而這鴨血...是兩支湯匙也hold不住的塊頭，這豪邁程度我還真的是前所未見!!

▲麻辣湯是以自製香麻炒料和多種中藥材熬煮，甘甜溫潤、微麻不辣，怕辣的人客也可安心享用；當然嗜辣者 可以選擇各種喜好的辣度

臭豆腐跟炸臭豆腐一樣發酵味不重，內部密布的孔洞沾附滿滿湯汁，在咀嚼柔軟的臭豆腐同時還能嚐到滿滿湯汁；

鴨血Q嫩，但又比常見鴨血有更扎實點，沒有如果凍般那樣水感。儘管沒有臭豆腐的密集孔洞以吸收湯汁，但本身在中藥湯底中長時燉煮，大口咬下，湯汁香氣四溢、微微的香麻感刺激口腔，好是暖胃舒心、不燥熱

肉羹意麵 NT 75/ 小

南投意麵乾拌、澆湯皆宜，但我個人覺得搭配肉羹最合適，因為南投意麵為本身含水分的生麵，和湯水一起食用顯得更易融合；

加上麵體細薄可輕易沾附濃稠的羹湯，筷子夾起一束的肉羹意麵送入嘴中，就同時嘗到豐厚的香甜羹湯和意麵滑順柔軟，相當好入口與咀嚼，久泡的意麵也不會糊爛易斷

肉羹湯以大骨湯為底，加入木耳、蔥花、豆芽菜，並以烏醋、醬油少量佐味，最後勾芡並打入蛋花

羹湯不會到很濃稠，比較像是濃湯，有蔬菜熬煮的恬淡和少少的白胡椒提味，沒有明顯醬油和烏醋的鹹或酸韻。我有點訝異，覺得像是我家會煮的偏清淡口味

我個人不喜歡勾芡湯汁，但他們的羹湯是我喜歡、願意多嚐嚐的

「意麵」之詞來源有不同說法：

「鹽水意麵」以鴨蛋取代水，麵團比較乾硬，師傅在揉麵時會不禁發出「噫、噫、噫」的聲音...挺有趣的說法但也很有道理。製作好的鹽水意麵條會日曬做成麵干，方便保存以外，麵體香氣更濃重且口感彈性帶勁；

「南投意麵」則是比陽春麵更細且薄的麵條，所以其實是「幼麵」的台語諧音。比起製作鹽水意麵那堅韌粗曠的意象，南投意麵則顯得溫潤柔和，且 多為生麵供應，含有水分，烹飪時僅需要滾水煮幾分鐘即可撈起。

▲肉羹有五、六塊，以幾乎全瘦肉打成細致的末漿再手工捏製，每塊大小和形狀都是獨特的

軟中帶點Q彈和些微鮮脆口感，不知道是不是有加荸薺或其他蔬菜呢?

魯肉飯 NT 40/ 小

剛看到一整碗帶皮全肥的滷肉飯，我有點擔心

除了熱量考量以外，我更怕的是吃到口感很Q(甚至有的還會脆脆的...)、像洋菜凍的肥肉，

但當我用湯匙拌開米飯和滷肉燥時，發現湯匙僅輕輕一壓，帶皮的滷肉就半化開、融入到粒粒白米飯間了，真是滷得好是透啊

當然也完全不會明顯一塊塊凍狀的口感，很軟綿、一抿就化開，甜鹹的滷汁香伴隨豬油脂香四溢於口中；

與其說油，我覺得這滷肥肉燥是三分油和七分「黏」，像是加熱的膠質產生的黏性，因此整體並不會讓人很容易膩

米飯沒有被燜到糊爛、略帶黏性又保持粒粒分明；點綴的蘿蔔乾也是很恰好甜鹹，直接單吃也好吃的

順帶一提，後來老闆說想吃瘦肉版的也可以啦(笑)

紅油抄手 NT 65

比起滷肉飯、意麵和臭豆腐這些阿肚仔都知道的經典著名台灣小吃美食，我個人還對餛飩抄手和刀削麵更有興趣!

尤其林家南投意麵的餛飩是自家每日現包，是主打招牌之一

相對我最愛的大餛飩，他們的餛飩(抄手)不算大，但也可讓塑膠湯匙滿勺。皮厚度一般、口感略Q彈，肉餡柔軟、沒有明顯顆粒狀的肥油或筋肉

肉餡中的蔥花很是翠綠(當下我還以為是撒在上面的蔥花)，看來真的都是當日現做、沒有經隔夜冷凍或久藏的新鮮餛飩

紅油醬汁於唇上微辣微麻，並散發迷人的花椒香，刺激味蕾，加上撒滿滿的蔥花和底下鋪厚厚的豆芽菜，真的是一碗兼顧美味和營養均衡的美食小吃

餛飩乾刀削麵 NT 95

雖然說是乾拌，但淋的肉燥滷汁水分不少，因此可以很輕鬆就將整碗麵和肉燥醬汁拌勻

不同用於滷肉飯和麻辣燙的肉燥，淋在乾麵的肉燥七肥三瘦，細碎如末，稱之肉醬更為合適

沒有過多醬油、油蔥酥或蒜頭入味，味道就是單純樸實又不失美味的豬肉和油香

搭配的餛飩則跟紅油抄手一樣，不過因為沒有淋花椒紅油，因此能嚐到更多肉餡本身的鮮味

刀削麵則是整條寬度一致的粗麵條，比較像是更粗的烏龍麵，而不是真正的手削刀削麵

▲刀削麵寬度約1 cm，且從斷面看來像是雷根糖或腎臟，表示這麵條不只寬、還具足夠厚度

麵體表面滑溜、口感Q彈、中央還有麵心(大加分!!)

香酥臭豆腐(不辣) NT 65

以意麵為店名、主打自製餛飩，不過林家南投意麵的臭豆腐卻是不用特別曝光就超熱賣的餐點!

我隨意掃視四周來內用或外帶的人客，半數以上都點臭豆腐

通常站在有賣臭豆腐的店家周邊數十公尺處，就能聞到臭豆腐那名臭實香的獨特香氣

不過儘管我站在林家南投意麵的櫃台點餐，臭豆腐油鍋就在一、兩米的範圍內，我卻沒有聞到太濃厚的臭豆腐味，起初猜說可能只是久而不聞其味吧?

▲後來直接吃，我也覺得他們家的臭豆腐著實是沒有太重的發酵味，對於重口味臭豆腐愛好者來說可能不夠「臭」

但是現炸上桌的臭豆腐皮薄乾爽、酥脆不扎口；內部軟嫩帶汁，看來油鍋火力控制很是不錯

是一道無特別驚艷特色、但是「皮酥肉嫩」基本功穩健、普遍大眾都會接受的好吃臭豆腐

不過搭配的台式泡菜不夠酸，蒜末可能太稀、不夠味，兩者都太淡。

自助區調味料有辣豆腐乳、辣椒醬油或辣椒油，都可以搭配試試看

我自己覺得辣椒油最好吃，有較多辣椒香、味道好，但純粹的油感使我並不想沾太多

滷味切盤

結帳櫃檯區有個滷味台，有常見的豆干、海帶、白蘿蔔、米血、甜不辣，也有滷大腸、豬心和溏心蛋

而且滷味台像關東煮般，各種食材都各自一格，方便夾取

但今天的大腸滷得不夠透爛，軟但仍需要多番咀嚼； 溏心蛋的蛋黃呈半液半膏狀，普通的好吃

醬油膏微甜、鹹度適中，不會太搶味；蔥花新鮮、水分充足，量也給的很阿莎力!

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林家南投意麵 菜單(拍攝日期：2024.01)

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以上。

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