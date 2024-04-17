八卦山大佛風景區 彰化最新遊戲場有27公尺超長溜滑梯

全新打造的親子探索生態自然園區位於八卦山風景區內，是目前彰化最長高度差溜滑梯，依造地形設計的坡度遊戲場有兩座水管溜滑梯，比百果山溜滑梯還長1公尺! 園區內有知名地標點大佛和非常適合散步的天空步道，以及大佛前的半圓形眺望台可以一覽彰化景色。

八卦山大佛風景區-交通資訊



檢視較大的地圖 地址: 彰化縣彰化市溫泉路31號

停車場: 平日$30，假日$40/每小時 (建議停放第一停車場離遊戲場最近) 洗手間: 就在第一停車場內 風景區地圖，園區超大有著很舒服的步道可以漫步欣賞 八卦山大佛風景區-遊具設施

全新打造的親子探索區，依造地形設計了坡度遊戲場，設計了兩座超長水管溜滑梯、攀爬設施和木樁遊戲區，溜滑梯建議使用年齡是12歲。 請自行評估孩子能否能自己溜，我們實際滑起來其實不算刺激後半段要自己用腳幫忙才能滑下來，還看到有人特地帶了布袋來增加滑速感 這裡的最大特色就是有兩座超長溜滑梯，一座長27公尺高8.5公尺，另一座長18公尺高6公尺 有各種攀爬牆、攀爬網和攀爬繩可以讓孩子挑戰 溜滑梯建議使用年齡是12歲，請自行評估 木樁遊戲場，跳台和平衡木的訓練 ⚡️最長溜滑梯遊戲場有哪些好玩⚡️ ▫️2座特色超長溜滑梯

▫️攀爬網牆和攀爬架

▫️木樁遊戲區(平衡木和跳台)

▫️天空步道和生態觀察區

建議可以從自然生態園區這下去，就能直達遊戲場

八卦山大佛風景區-周邊環境

遊客中心的卦山村內有觀光市集、親子公共藝術區還有「八卦龍」遊戲場，有大型的攀爬遊具和沙坑玩耍區

卦山村是遊客中心也是市集所在地

八卦龍遊戲場，有大型的攀爬遊具和沙坑玩耍區 (我們前往時有圍起來應該在維護中)

空中步道

經典必拍和大佛的合影紀念

彰化市景來這可以一覽無遺

居然可以看到即時大佛影像，超特別!

再次提醒一下停車場，停在第一區比較靠近遊戲場喔! 小時候和爸媽一起來長大了再帶孩子造訪，有著三代的回憶紀念點～很適合全家一起來這走走再次回味💕

#八卦山大佛風景區 (生態自然園區)

地址: 彰化縣彰化市溫泉路31號

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