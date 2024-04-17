為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 八卦山大佛風景區，全新親子探索區有27公尺超長溜滑梯(附園區地圖)

八卦山大佛風景區，全新親子探索區有27公尺超長溜滑梯(附園區地圖)

2024-04-17 10:48:00 Tin 人氣：269
share
窩客好文

Tin

發表篇數：74篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

八卦山大佛風景區★彰化景點★ 八卦山大佛風景區，全新親子探索區有27公尺超長彰化最新遊戲場有27公尺超長溜滑梯

S__115237197_0

全新打造的親子探索生態自然園區位於八卦山風景區內，是目前彰化最長高度差溜滑梯，依造地形設計的坡度遊戲場有兩座水管溜滑梯，比百果山溜滑梯還長1公尺! 園區內有知名地標點大佛和非常適合散步的天空步道，以及大佛前的半圓形眺望台可以一覽彰化景色。

八卦山大佛風景區-交通資訊


檢視較大的地圖
地址: 彰化縣彰化市溫泉路31號
停車場: 平日$30，假日$40/每小時 (建議停放第一停車場離遊戲場最近)
洗手間: 就在第一停車場內
S__115237239_0
風景區地圖，園區超大有著很舒服的步道可以漫步欣賞

八卦山大佛風景區-遊具設施

全新打造的親子探索區，依造地形設計了坡度遊戲場，設計了兩座超長水管溜滑梯、攀爬設施和木樁遊戲區，溜滑梯建議使用年齡是12歲。 請自行評估孩子能否能自己溜，我們實際滑起來其實不算刺激後半段要自己用腳幫忙才能滑下來，還看到有人特地帶了布袋來增加滑速感

S__115237235_0S__115237234_0

S__115237230_0

這裡的最大特色就是有兩座超長溜滑梯，一座長27公尺高8.5公尺，另一座長18公尺高6公尺

S__115237233_0

有各種攀爬牆、攀爬網和攀爬繩可以讓孩子挑戰

S__115237227_0S__115237224_0S__115237222_0S__115237219_0

溜滑梯建議使用年齡是12歲，請自行評估

S__115237216_0S__115237214_0

木樁遊戲場，跳台和平衡木的訓練

S__115237215_0

⚡️最長溜滑梯遊戲場有哪些好玩⚡️

▫️2座特色超長溜滑梯
▫️攀爬網牆和攀爬架
▫️木樁遊戲區(平衡木和跳台)
▫️天空步道和生態觀察區

S__115237213_0S__115237208_0

S__115237211_0

建議可以從自然生態園區這下去，就能直達遊戲場

八卦山大佛風景區-周邊環境

遊客中心的卦山村內有觀光市集、親子公共藝術區還有「八卦龍」遊戲場，有大型的攀爬遊具和沙坑玩耍區S__115237238_0S__115237237_0

卦山村是遊客中心也是市集所在地

S__115237236_0

八卦龍遊戲場，有大型的攀爬遊具和沙坑玩耍區 (我們前往時有圍起來應該在維護中)

S__115237244_0

空中步道

S__115237203_0S__115237199_0

經典必拍和大佛的合影紀念

S__115237202_0

S__115237201_0

彰化市景來這可以一覽無遺

S__115237200_0

居然可以看到即時大佛影像，超特別!

S__115237206_0

再次提醒一下停車場，停在第一區比較靠近遊戲場喔! 小時候和爸媽一起來長大了再帶孩子造訪，有著三代的回憶紀念點～很適合全家一起來這走走再次回味💕

#八卦山大佛風景區 (生態自然園區)
地址: 彰化縣彰化市溫泉路31號

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬 

IG🌈 sunnytin914

文章標籤
PTFMfamily 霏霓莫屬 親子旅遊 親子景點 一日遊 來吧旅遊趣 特色公園 公園 八卦山大佛綠地森呼吸 八卦山風景區 八卦山大佛風景區 彰化一日遊 彰化景點 彰化親子景點
創作者介紹
創作者 ♡霏霓莫屬♡ 的頭像
♡霏霓莫屬♡

霏霓莫屬




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#彰化一日遊
morechevron_right
文章關鍵字
彰化一日遊 彰化旅遊 彰化景點 彰化親子景點
檢舉
share
chevron_left

★台北美食★Waku+|burgerpastacafe，新開幕質
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up