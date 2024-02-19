{彰化美食}溪湖糖廠美食：林家南投意麵，必吃招牌意麵、麻辣鴨血豆腐，每日現包餛飩也很推，臭豆腐跟魯味也千萬不要錯過！

這幾天帶孩子到彰化溪湖糖廠走走，

到了中午用餐時間，我們到溪湖糖廠附近評價很高的「林家南投意麵」吃飯，

店內除了有必吃的南投意麵外，還有超Ｑ彈的刀削麵也好好吃，

希歡吃辣的朋友也千萬不要錯過他們家的麻辣臭豆腐，再來一盤現炸酥脆的臭豆腐，還有滷味，真的是太享受了，

如果不夠辣，店內還有特製的辣醬可以選用，再加上氣泡飲料免費喝到飽，難怪一到用餐時間，馬上就客滿。

林家南投意麵

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段152號

電話：04-8828202

營業時間：10:30~21:00，星期三公休

停車資訊：店家附近路邊白線都可以停車

粉絲專頁：林家南投意麵

帶孩子來溪湖糖廠走走，園區很大又舒適，還可以體驗小火車，

當然還要還支冰淇淋才可以，不管是糖廠的枝仔冰，還是網美霜淇淋都很可以，

到了用餐時間，我們到溪湖糖廠附近網路評價很高，連彰化溪湖在地人也很推的「林家南投意麵」吃午餐，

店內的座位蠻多的，而且還有提供兒童座椅，對親子用餐也相當友善。

到店之後，先找位子坐（不然一下子就客滿了），桌上都會有專屬的內用桌號點單，進行點餐。

店內的品項蠻多的，除了有必點的南投意麵外，還有刀削麵、肉羹、抄手、湯品，還由大家都很推的「麻辣臭豆腐」系列，

還可以調整辣度，從不辣到大辣都可以，超級貼心，

還有滿桌必點的現炸香酥豆腐，一定要點起來才可以啊！

一到用餐時間，真的不誇張，點餐區滿滿都是內用外帶點餐的客人。

點完餐回到座位區，發現不到中午12點，店內就已經客滿了！

在等待點餐的時候，看到客人幾乎人手都有一盤滷味，馬上也來夾一盤，

他們家的滷味好特別，是直接放在中藥湯頭裡面，有海帶、豆乾、米血、豆腐、大腸、甜不辣、蘿蔔....等等，尤其旁邊的溏心蛋聽說很厲害！

點好餐之後，就可以到自助區拿取餐具跟酌料。

當天去店家有提供三種辣醬，大家可以依照自己的喜好添加，

個人喜歡他們家特調的沾醬，帶點鹹香以及蔥蒜香菜提味，超適合搭配滷味、臭豆腐都很搭，

如果喜歡吃辣的朋友，可以選擇他們家的辣油，請記得斟酌使用，因為真的辣得很過癮。

店家還有提供內用客人，飲料免費享用的服務，真的是太佛心了。

店家的出餐速度蠻快的，餐點很快就都上齊了。

餛飩意麵（湯）小 $˙75

店家使用大骨熬湯，加上特製的肉燥提味，湯頭自然甘甜好喝，

招牌南投意麵，吃起來Ｑ彈帶點綿密口感。

林家南投意麵的餛飩，可以說是他們家的招牌必點，

每一顆都是店家當日現包，皮薄入口滑順，使用新鮮豬肉搭配青蔥，一口咬下的肉汁真的讓人讚不絕口。

紅油抄手 ＄65

喜歡吃餛飩的朋友，也千萬不要錯過他們家的紅油抄手，乾式的餛飩吃起來更加Ｑ彈，搭配店家特製的辣醬吃起來相當過癮，

炒手下方還鋪上滿滿的豆芽菜，清脆爽口的口感跟抄手一起享用，口感更加有層次。

(另外他們也有販售生鮮的餛飩，每天現包現量的鮮肉餛飩一盒65元，需要的朋友可以跟櫃檯詢問喔！）

肉羹刀削麵 $95

滿滿一碗的肉羹刀削麵，加入蛋、筍絲、木耳等配料熬煮的羹湯，加入蔥段、胡椒、醬料等調味，

湯頭喝起來濃郁滑順，口味偏重，搭配麵條一起享用很剛好，特製的肉羹口感偏軟，軟Ｑ好吃。

店家特製的刀削麵，麵條偏粗有點像烏龍麵的口感，吃起來Ｑ彈有嚼勁，很適合喜歡吃麵香的朋友，越嚼越香。

魯肉飯 （大） ＄60

滿滿一碗的魯肉飯，白飯粒粒分明，淋上店家特製的魯肉，將滿滿的膠質魯到醬汁中，

魯肉飯一放到嘴中，軟嫩的肥肉馬上就在口中化開，鹹香好下飯，

一旁還有搭配甘甜脆口的脆瓜，吃起來減少了油膩感，也讓魯肉飯吃起來更加順嘴。

乾板條（大）$˙75

彈牙的板條，聊上店家特製的肉燥，再加上滿滿的青蔥還有非常迷人的蒜泥，

再加上清爽脆口的豆芽菜，讓乾板條吃起來鹹香夠味。

蝦貢丸湯 ＄50

店家自行熬煮的大骨清湯，簡單的調味就相當輕甜好喝，

貢丸Ｑ彈多汁，蝦丸軟Ｑ一口咬下滿滿鮮味好吃。

麻辣（豆腐、鴨血）小辣 ＄85

麻辣臭豆腐也是來林家南投意麵必點的餐點之一，店家還很貼心的可以選擇辣度，從不辣到大辣都可以，就算不吃辣的朋友也可以享用，

這次我們跳戰小辣等級，湯頭直接喝都沒有問題，鹹香帶些微麻口感，喝起來相當過癮，

鴨血跟豆腐也給的非常大方，吃起來相當滿足。

鴨血吃起來鮮嫩帶點脆度，外層包覆著麻辣湯，一口吃下相當滿足，

豆腐軟嫩多汁，尤其豆腐裡頭吸附著滿滿麻辣湯汁，入口有種爆漿的感覺很過癮，

建議可以接受一點辣度的朋友，小辣真的很可以，如果喜歡吃辣的朋友，可以直接從中辣等級挑戰。

香酥臭豆腐 ＄65

不誇張，來店內用餐的每一桌客人，幾乎都點上一盤他們家的臭豆腐，

現點現炸的臭豆腐黃金酥脆，在中間搓洞，加入醬汁、蒜泥（也可以選辣度喔！），真的是太誘人了。

一旁的台式泡菜給的也很大方，吃起來清脆爽口很解膩。

建議大家可以單吃臭豆腐之外，也可以搭配店家特製的泡菜一起享用，口感更加有層次，

也可以搭配店家他們自己特製的辣椒醬油，滿滿青蔥、蒜頭的微辣口感，也很不錯！

滷味拼盤

他們家的滷味吃起來帶淡淡的中藥清香，吃起來香甜不死鹹，

喜歡吃辣的朋友，可以搭配他們家的辣醬一起吃，口感馬上又升級，

個人很喜歡他們家的溏心蛋，蛋白Ｑ彈，蛋黃綿密香甜，非常推薦。

林家南投意麵是溪湖在地老字號的小吃店，所以每到用餐時間，不管是溪湖在地人，還是來溪湖旅遊觀光的朋友，馬上就座無虛席，

店內的品項相當多元，除了必點的南投意麵之外，很推薦他們家的麻辣鴨血豆腐、臭豆腐系列，

還有千萬不可以錯過店家堅持每天新鮮現包的餛飩，吃起來鮮談Ｑ彈味美多汁，

每一晚料理都很優秀，很推薦大家來溪湖旅遊的時候，可以來品嚐一下溪湖在地的美食小吃喔！

當天用餐的時候，還發現店家推出了線上Line點餐的服務，這樣就可以減少等待的時間，

林家南投意麵超級先進又貼心，大家可以多加利用。