壽司郎又來啦！進軍台灣多年的壽司郎，不僅極為重視食材品質，還堅持選用從日本進口專用米及專用醋，為大眾打造最美味的壽司。即日起至6月2日，壽司郎推出「九州×北海道 海味祭」精選多款來自九州及北海道的新鮮食材。此外，期間限定使用的「赤醋飯」，具獨特醇厚香氣，使食材美味度再升級，各位壽司控們趕快把握機會吃起來！





此次活動強勢推出5項新品，首次登場的「明太子&炙燒鱈魚子」，一次就能吃到九州明太子與北海道鱈魚子；「九州產生鯖魚」能直接品嚐到生鯖魚清爽不膩口的美味；「北海道產岩魚」簡單以鹽漬的方式引出鮮味、風味濃郁；「北海道玉米奶油可樂餅」則選用當季採收的北海道產玉米，滑順的奶油及玉米的甘甜收服大小朋友的胃袋。







擁有「被壽司耽誤的甜點店」之稱的壽司郎，這次也沒讓大眾失望，推出新品「北海道雪白起司蛋糕」，以北海道產奶油起司製作而成，添加優格使整體味道更加輕盈細緻，非常值得一試。本檔更使用以熟成酒粕製造、擁有獨特醇厚香氣的「赤醋飯」，溫潤的酸味更彰顯食材的鮮美甘甜，接近人體體溫的醋飯瞬間提升魚脂油香的層次滋味。







於此同時，大家敲碗已久的九州產丁香魚天婦羅、北海道產白子天婦羅、博多明太子奶油拌麵及長崎名物奶昔冰沙也強勢回歸。壽司郎「九州X北海道 海味祭」限時登場，數量有限，售完為止，壽司迷們準備好胃就快衝吧！



壽司郎 九州×北海道 海味祭

活動期間：即日起至2024/06/02



活動新品、售價：

明太子&炙燒鱈魚子 60元

九州產生鯖魚 40元

北海道產岩魚 60元

北海道產牡丹蝦海苔包/北海道產南蠻蝦海苔包 60元

北海道玉米奶油可樂餅 60元

北海道雪白起司蛋糕 60元



注意事項：

1、食材皆期間限定。

2、數量有限售完為止。

3. 店家資訊若有變動請以實際提供為準。

